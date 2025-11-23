Reuniune la Geneva. Se discută planul de pace al SUA pentru Ucraina. Negocierile vor continua luni

18:10

De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată duminică, 23 noiembrie, agricultorii care duc mai departe tradiția și munca pământului au fost omagiați pentru rezultatele lor din acest an. Printre cei nominalizați se regăsesc familii și antreprenori care au transformat agricultura locală într-o poveste de perseverență și dezvoltare, de la afaceri de familie care au ajuns pe piețele internaționale, până la producători ce reușesc să exporte cu succes datorită tehnologiilor moderne.