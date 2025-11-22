Îngrijorare în piețe după depistarea produselor neconforme: „Organele competente trebuie să-și facă lucrul”
Radio Moldova, 22 noiembrie 2025 21:30
Specialiștii din domeniul siguranței alimentare atenționează oamenii să cumpere produse doar din locuri autorizate. Asta după ce, zilele trecute, la frontieră au fost depistate cinci tone de bomboane și 15 tone de pătrunjel și mărar, care conțineau substanțe periculoase pentru sănătate. Descoperirile au ridicat semne de întrebare atât în rândul cumpărătorilor, cât și al vânzătorilor din piețe. Unii susțin că marfa lor este crescută natural, iar alții cerând controale mai dese.
• • •
„EcoLocal SOCIAL”, târgul care oferă o șansă meșterilor refugiați și comunităților vulnerabile # Radio Moldova
Refugiații și pasionații de creația autentică sunt încurajați să-și valorifice talentul și să-și creeze propriile surse de venit. La târgul „EcoLocal SOCIAL”, organizat sâmbătă în capitală, zeci de meșteri - de la femei refugiate până la artizani din sate - și-au prezentat lucrările realizate manual, găsind aici atât aprecierea vizitatorilor, cât și sprijinul necesar pentru a-și continua activitatea.
85 de ani de solidaritate: comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și-a sărbătorit istoria la Chișinău # Radio Moldova
Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova a marcat astăzi, la Chișinău, 85 de ani de activitate ai Asociației Surzilor din Republica Moldova (ASRM). Evenimentul a fost celebrat în cadrul celui de-al XIX-lea Congres al organizației, care a adunat membri, activiști și reprezentanți ai autorităților.
Îngrijorare în piețe după depistarea produselor neconforme: „Organele competente trebuie să-și facă lucrul"
Plăți voluntare digitalizate: Liceul „Nicolai Tretiacov” implementează sistemul MPay # Radio Moldova
Liceul Teoretic „Nicolai Tretiacov” din Comrat implementează cu succes sistemul de colectare a plăților voluntare de la părinți prin intermediul sistemului electronic MPay. De la începutul acestui an școlar au fost colectați peste 270 de mii de lei, într-un mod rapid și transparent. O parte din aceste fonduri a fost folosită pentru achiziționarea de veste cu emblema liceului pentru toți elevii.
Rusia | Salariile reale scad, iar cheltuielile cresc: perspectiva sumbră a pieței muncii # Radio Moldova
Datoria la salarii în Rusia a depășit, la sfârșitul lunii septembrie, 1,95 miliarde de ruble (≈ 21,4 milioane de euro), ceea ce este de patru ori mai mult decât anul trecut. Informații publicate de Serviciul ucrainean de Informații Externe arată că nu mai este vorba despre cazuri izolate, ci despre o criză sistemică care afectează industriile cheie și diferite regiuni ale țării, inclusiv companiile de construcții și sectorul extractiv. Economistul Igor Lipsiț avertizează că economia civilă se destramă sub presiunea războiului, în timp ce inflația ridică rapid costul vieții și reduce veniturile reale.
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe - 80 de ani în serviciul formării specialiștilor # Radio Moldova
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe a sărbătorit 80 de ani de la fondare și de activitate neîntreruptă în slujba educației economice din Republica Moldova. Foști absolvenți, profesori și elevi și-au exprimat recunoștința pentru bazele pe care le-au pus aici, apoi au avut parte de un concert tematic.
Primărița satului Tudora din raionul Ștefan Vodă, Veronica Mocan - agricultor de profesie și mamă a opt copii - spune că în spatele echilibrului dintre familie și responsabilitățile publice stau ani de disciplină, muncă și valori transmise copiilor încă de mici, principala lecție fiind aceea „de a fi oameni”.
Europa salută eforturile SUA, dar avertizează: „Ucraina nu trebuie lăsată vulnerabilă” # Radio Moldova
Liderii principali ai Europei și ai G20 au reacționat la proiectul de 28 de puncte propus de administrația președintelui american Donald Trump pentru pacea în Ucraina. Într-o declarație comună, liderii G20 afirmă că salută eforturile Washingtonului, dar subliniază necesitatea unui proces diplomatic solid și echitabil.
Petrocub Hâncești își continuă parcursul excelent în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal # Radio Moldova
Petrocub Hâncești a repurtat a 13-a victorie în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În etapa a 20-a, „petroliștii” au dispus cu 3:1 pe teren propriu de Dacia Buiucani Chișinău. După o prima repriză fără goluri, discipolii georgianului Șota Maharadze s-au dezlănțuit în mitanul secund, preluând conducerea în minutul 51. Dan Pușcaș a pătruns pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Ion Jardan a reluat cu capul fără șanse pentru portarul Roman Dumenco.
Ucraina: Timur Mindici și Aleksandr Zukerman, dați în urmărire pentru scheme de corupție # Radio Moldova
Potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, ambii figuranți ai operațiunii „Midas”, Timur Mindici și Aleksandr Zukerman, care au părăsit Ucraina, se află în categoria fugarilor care se eschivează de la cooperarea cu ancheta, relatează DW.
Petrocub Hâncești a repurtat a 13-a victorie în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În etapa a 20-a, „petroliștii” au dispus cu 3:1 pe teren propriu de Dacia Buiucani Chișinău. După o prima repriză fără goluri, discipolii georgianului Șota Maharadze s-au dezlănțuit în mitanul secund, preluând conducerea în minutul 51. Dan Pușcaș a pătruns pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Ion Jardan a reluat cu capul fără șanse pentru portarul Roman Dumenco.
Salina din Cahul, unică în R. Moldova: tratamente pentru afecțiuni respiratorii și recuperare post-COVID # Radio Moldova
Tratamentele balneosanatoriale și terapia cu salină câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova, datorită efectelor benefice asupra sistemului respirator, aparatului locomotor și stării generale de sănătate. La sanatoriul din Cahul, unde apa minerală cu proprietăți unice este principalul factor curativ, pacienții sunt tratați pentru o gamă largă de afecțiuni, iar salina inaugurată în 2016 atrage atât adulți, cât și copii, pentru proceduri ce ameliorează inflamațiile, bronșitele cronice și problemele post-COVID.
Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA critică planul de pace propus pentru Ucraina # Radio Moldova
Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA, Roger Wicker a transmis o declarație fermă cu privire la discuțiile recente despre un posibil plan de pace în conflictul ruso-ucrainean. Oficialul republican din Mississippi pune sub semnul întrebării eficiența și corectitudinea acestui demers, pe care îl consideră periculos pentru securitatea regiunii.
Olympique Marseille a urcat pe primul loc în clasamentul primei divizii franceze de fotbal # Radio Moldova
Olympique Marseille a devenit lider provizoriu al clasamentului campionatului de fotbal al Franței. Discipolii lui Roberto De Zerbi au învins în deplasare pe Olympique Nice cu 5:1. Pierre-Emerick Aubameyang a deschis scorul după un corner în minutul 11. Mason Greenwood a dublat avantajul oaspeților în minutul 33. La începutul reprizei secunde, fotbalistul englez a marcat încă o dată.
Trei suspecți, în fața instanței în dosarul camionului cu muniții de la Albița. La solicitarea PCCOCS ei au fost plasați în arest pentru 30 de zile # Radio Moldova
Cele trei persoane reținute la Chișinău în dosarul camionului cu muniții depistat în vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața judecătorilor. Procurorii au solicitat arestarea lor pentru 30 de zile. Doar unul dintre cei trei suspecți - directorul companiei de transport vizate în dosar – a făcut declarații pentru presă în timp ce era escortat în sala de judecată. Bărbatul neagă orice implicare și susține că nu știa nimic despre încărcătură. Instanța a dat curs cererii procurorilor pentru cauze speciale. Învinuiții de contrabandă cu arme au primit 30 de zile de arest preventiv.
Antrenorul portughez Filipe Coelho a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei CS Universitatea Craiova. Într-un meci al etapei a 17-a din cadrul Superligii românești de fotbal, „juveții” au învins cu 2:1 în deplasare pe FC Argeș Pitești. CSU Craiova a deschis scorul prin Ștefan Baiaram în minutul 34 după o fază bine lucrată: Tudor Băluță l-a lansat pe americanul Monday Etim, acesta i-a așezat mingea lui Baiaram, care a marcat din a doua încercare, după ce inițial fusese blocat de fundașul central Mario Tudose.
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vorbit la București despre pașii pe care Republica Moldova îi face pentru a se apropia de Uniunea Europeană. „Parcursul nostru către UE este o alegere conștientă și ireversibilă, fundamentată pe aspirația de a contribui la stabilitatea, democrația și prosperitatea regiunii din care facem parte”, a declarat vicepremierul la conferința „Coeziunea 2027+” de la București.
Ambasada Ucrainei a organizat la Avdarma un eveniment de comemorare a victimelor Holodomorului # Radio Moldova
Ucraina comemorează, sâmbătă, victimele Holodomorului și ale altor tipuri de foamete create deliberat de regimul sovietic. Ambasada Ucrainei la Chișinău, în parteneriat cu Muzeului satului Avdarma, cu Asociația societăților găgăuze din Ucraina, consulul onorific al Ucrainei în Moldova, Viacheslav Dragnev, și Holodomor Museum a organizat un eveniment de comemorare în sudul Republicii Moldova. Ambasada Ucrainei încurajează păstrarea unui moment de reculegere la ora 16:00.
Echipa Academiei de Studii Economice s-a calificat în semifinalele Cupei Moldovei la volei feminin # Radio Moldova
Echipa Academiei de Studii Economice s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Moldovei la volei feminin. În sferturile de finală, discipolele lui Vladimir Pleșacov au câștigat cu 3:0 ambele partide din dubla manșă cu formația a doua a Clubului Sportiv Creștin din capitală. În meciul-retur, „studentele” și-au adjudecat primele două seturi cu 25:8 și 25:12. Debutul setului trei a fost echilibrat, iar la un moment dat scorul a fost egal, 9:9.
Rustem Umerov: Discuțiile privind „planul lui Trump” vor începe în următoarele zile în Elveția # Radio Moldova
Potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, la consultările „privind posibilii parametri ai viitorului acord de pace” vor participa reprezentanți ai SUA și ai Ucrainei. „Ucraina abordează acest proces cu o înțelegere clară a propriilor interese. Este o nouă etapă a dialogului, care continuă în ultimele zile și care, în primul rând, are menirea de a armoniza viziunea asupra pașilor următori”, a scris Umerov pe Telegram.
Două fetițe au venit pe lume într-o ambulanță vineri dimineață, după ce echipele Asistenței Medicale Urgente Prespitalicești au asistat o naștere gemelară declanșată pe traseul spre spital, mama și nou-născuții fiind ulterior predați în siguranță medicilor de la Centrul Perinatologic din Bălți.
Șefa BNM: „Noua bursă și plățile instant vor accelera transformarea financiară a R. Moldova” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă de modernizare financiară, apropiindu-se de arhitectura unei piețe europene integrate, a declarat Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), desfășurată la Viena. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Austriei, a reunit reprezentanți ai băncilor centrale, ai instituțiilor financiare internaționale, experți și investitori din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
Trei suspecți, în fața instanței în dosarul camionului cu muniții de la Albița. Procurorii solicită 30 de zile de arest # Radio Moldova
Cele trei persoane reținute la Chișinău în dosarul camionului cu muniții depistat în vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața judecătorilor. Procurorii solicită arestarea lor pentru 30 de zile. Doar unul dintre cei trei suspecți - directorul companiei de transport vizate în dosar – a făcut declarații pentru presă în timp ce era escortat în sala de judecată. Bărbatul neagă orice implicare și susține că nu știa nimic despre încărcătură.
Atac cu drone rusești asupra punctului de trecere Orlovka: două personae rănite. Frontiera cu România, temporar închisă # Radio Moldova
Un atac masiv al Rusiei asupra sudului regiunii Odesa, soldat cu doi răniți și pagube importante la infrastructura civilă, a dus la avarierea punctului de trecere Orlovka de la granița cu România. Traficul cu bacul între Isaccea și Orlovka a fost suspendat. Potrivit autorităților de la București, nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României.
Diplomația se accelerează: Ucraina consultă Europa, SUA presează, Rusia se declară pregătită de negocieri # Radio Moldova
În timp ce ministrul ucrainean de externe Andrii Sibyha discută cu omologii europeni „următorii pași” în fața planului american de pace, președintele SUA Donald Trump a insistat vineri că Volodimir Zelenski „va trebui, la un moment dat, să accepte ceva”. Tot vineri președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul american format din 28 de puncte „poate servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă”. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că „nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniind îngrijorarea Europei față de un plan elaborat fără participarea Kievului și a aliaților săi.
Fugind de agresiunea Federației Ruse, numai în anul 2025 și-au părăsit locuințele din Ucraina 122.000 de persoane, iar numărul total al persoanelor strămutate și al refugiaților de la începutul invaziei pe scară largă a trupelor ruse în 2022 a ajuns la aproape 10 milioane. Aceste date au fost prezentate de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), transmite DW.
„Regula de aur: fără telefoane la masă” - recomandările specialiștilor pentru părinți # Radio Moldova
Tot mai mulți copii din Republica Moldova mănâncă în fața televizorului sau a telefonului, fenomen care le afectează percepția asupra gustului, a senzației de foame și a cantității consumate. Nutriționista Luminița Suveică avertizează că acest obicei crește riscul de obezitate și al altor probleme de sănătate, însă spune că părinții pot corecta situația prin reguli simple la masa de acasă.
Moscova introduce un sistem de supraveghere a tinerilor: atitudinea față de Occident, LGBT și SVO, analizată de autorități # Radio Moldova
În noiembrie 2025, Centrul Analitic pe lângă Guvernul Federației Ruse a publicat documentația tehnică pentru crearea sistemului digital de monitorizare „Indicele generației”. Acest tablou analitic colectează statistici regionale privind starea de spirit a tinerilor (18–35 de ani) și include o secțiune deschisă, una închisă și una „tematică”. Despre acest lucru scrie publicația „Sistema”, citată de Astra.
Tot mai mulți adulți din diverse domenii beneficiază de Programul Național privind Învățarea Limbii Române. În acest an, numărul cursanților a ajuns la 8.200. Pentru ei, aceasta reprezintă o oportunitate de a se integrarea în societate și de a depăși barierele de comunicare.
Dezastru în Vietnam: Inundații și alunecări de teren lasă zeci de victime și dispăruți # Radio Moldova
Imagini apocaliptice în Vietnam, unde cel puțin 41 de persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă sunt dispărute, după inundațiile catastrofale și alunecările de teren cauzate de ploile abundente din ultimele zile. Echipajele de salvare, inclusiv elicoptere militare, evacuează zeci de mii de oameni din casele inundate, în timp ce nivelul apelor rămâne ridicat, iar pericolul alunecărilor persistă.
Ucraina riscă să piardă sprijinul american, dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat, pe 21 noiembrie, într-un mesaj către națiune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale. El a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naționale, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
Dosarul Ciochină: Judecătorii resping solicitarea apărării pentru o nouă expertiză traseologică # Radio Moldova
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, s-a prezentat la ședința de judecată de vineri, după ce a fost avertizat de magistrați cu privire la absențe nemotivate. Însoțit de doi avocați, Ciochină a solicitat o nouă expertiză, susținând că nu este vinovat de producerea accidentului în care, anul trecut, un băiat de 14 ani a murit. De aproape doi ani, mama victimei cere să se facă dreptate.
Ucraina riscă să piardă sprijinul american dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat vineri într-un mesaj către națiune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale, dar a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naționale, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
Chișinăul, informat de Londra despre amânarea audierii privind extrădarea lui Platon # Radio Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că audierea privind procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon din Regatul Unit a fost amânată pentru perioada 11-15 mai 2026, în urma unei solicitări depuse de apărarea acestuia, se arată într-un răspuns transmis postului public de televiziune Moldova 1.
Primele declarații ale avocatului care reprezintă interesele șoferului moldovean reținut în vama Albița # Radio Moldova
Șoferul din Republica Moldova, reținut la intrarea în România cu un container plin cu armament, susține prin avocatul său că nu știa ce transportă. Apărătorul afirmă că bărbatul ar fi doar un simplu angajat al unei companii de transport și că măsura arestului preventiv ar fi fost dispusă pentru continuarea investigațiilor.
Sindicatele resping propunerea Guvernului privind stabilirea salariului minim pentru 2026 - 6.300 de lei # Radio Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor propun stabilirea unui salariu minim în cuantum de 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea, afirmând că această sumă nu acoperă nevoile de bază ale angajaților, nu garantează un trai decent și nu asigură nici pensia minimă după 40 de ani de muncă.
Fără interdicții ferme: R. Moldova, singurul stat din regiunea europeană în care consumul de tutun va continua să crească în următorii zece ani # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri din R. Moldova fumează țigări electronice, iar specialiștii avertizează că adolescenții devin principala țintă a industriei tutunului. Potrivit ultimului studiu național privind factorii de risc ai bolilor netransmisibile, trei din zece adulți sunt consumatori curenți ai produselor din tutun, însă îngrijorător este faptul că vârsta consumatorilor scade constant.
OPINII la Radio Moldova | Planul SUA-Rusia pentru Ucraina, între „cadou pentru Putin” și „punct de plecare în negocieri” # Radio Moldova
Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina.
Ultimatum de la Kremlin pentru Zelenski: „Continuarea războiului nu are sens și este periculoasă” # Radio Moldova
Kremlinul îl avertizează pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului „nu are sens” și, în plus, este „periculos” pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluție pașnică „acum”, relatează EFE, citându-l pe purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.
VIDEO | Campanie „orchestrată” de canale și politicieni proruși în cazul camionului cu armament reținut la vama Albița, remarcă experții # Radio Moldova
Contrabanda cu armament, depistată în noaptea de 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, pare a fi o acțiune „organizată”, dovadă fiind și reacțiile care au urmat – o adevărată campanie „orchestrată” și amplificată de canale de Telegram și site-uri din rețeaua Pravda, precum și de politicieni proruși de la Chișinău.
CMC a luat act de demisia a doi viceprimari, dar nu a susținut noile candidaturi propuse de Ion Ceban # Radio Moldova
Propunerile primarului Chișinăului, Ion Ceban, privind desemnarea în calitate de viceprimari a Olesei Psenițchi și a Victor Prureanu nu au adunat suficiente voturi în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 21 noiembrie.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rezultatele convorbirii telefonice purtate cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Regatului Unit, Keir Starmer, transmite BBC News.
Iulia Iațco: „Ne lipsesc avocații pacienților”. Propuneri pentru un sistem de transplant mai eficient în R. Moldova # Radio Moldova
Lipsa avocaților pacienților și deficitul de medicamente imunosupresoare se numără printre cele mai mari probleme cu care se confruntă bolnavii aflați în așteptarea unui transplant în Republica Moldova, spune Iulia Iațco, președinta Asociației Beneficiarilor de Transplant. Ea consideră că instituirea unui consiliu al pacienților în fiecare spital și crearea unui dosar electronic unic ar simplifica accesul la tratament și ar îmbunătăți relația pacient - sistem medical.
Fracțiunea MAN din CMC propune ca o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău să poarte numele lui Ilie Ilașcu # Radio Moldova
Cei cinci consilieri municipali ai Partidului Socialiștilor (PSRM), prezenți la ședința din 21 noiembrie a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), nu s-au ridicat în picioare pentru a păstra un minut de reculegere în memoria „eroului neamului și martirului Ilie Ilașcu”.
Doi oameni de afaceri și un broker sunt persoanele reținute la Chișinău în cazul camionului cu armament # Radio Moldova
Trei persoane au fost reținute la Chișinău în cazul camionului cu 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone, descoperit la vama moldo-română. Totodată, în România a fost reținut șoferul camionului.
Banca Centrală a Rusiei începe vânzarea fizică de aur din rezerve: bani pentru război și pentru stabilizarea rublei # Radio Moldova
Banca Rusiei a început pentru prima dată vânzarea efectivă de aur fizic din rezerve, în cadrul operațiunilor de finanțare a bugetului desfășurate de Ministerul de Finanțe. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu aur ale Fondului Național al Bunăstării (FNB), după ce, până recent, guvernul muta metalul prețios doar formal între conturi, fără ieșirea lui pe piață. Rezervele de aur ale țării depășesc 2,3 mii de tone, iar includerea aurului în vânzările reale este o noutate similară operațiunilor deja practicate cu yuanii chinezești, relatează publicația The Moscow Times.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar putea avea doi adjuncți noi. Este vorba despre Olesea Psenițchi și Victor Prureanu.
Facilități noi pentru elevi: Consiliul Național pentru Examene a aprobat modificări pentru sesiunea din 2026 # Radio Moldova
Aproximativ 3.000 de elevi alolingvi care absolvesc clasa a XII-a în 2026 urmează să susțină examenul la Limba română, iar autoritățile din educație estimează că circa 10% dintre aceștia ar putea primi nota „10” din oficiu. Consiliul Național pentru Examene a aprobat, în ședința din 21 noiembrie, scutirea de examen a elevilor care dețin un certificat de competență lingvistică de nivel avansat.
Maia Sandu: R. Moldova este pregătită să contribuie la eforturile europene de protejare a democrațiilor în fața atacurilor hibride # Radio Moldova
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CE), care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru „o pace justă” în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent.
