O samă de cuvinte // Fix așa… n-ar trebui să vorbim

Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, s-a prezentat la ședința de judecată de vineri, după ce a fost avertizat de magistrați cu privire la absențe nemotivate. Însoțit de doi avocați, Ciochină a solicitat o nouă expertiză, susținând că nu este vinovat de producerea accidentului în care, anul trecut, un băiat de 14 ani a murit. De aproape doi ani, mama victimei cere să se facă dreptate.