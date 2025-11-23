Revenire de senzație pentru FC Barcelona pe Camp Nou

17:40

Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina. Expertul s-a arătat totuși sceptic în legătură cu aplicarea unui asemenea plan, pe care îl consideră dezechilibrat. Totodată, istoricul și analistul politic român Armand Goșu spune că planul de pace propus Ucrainei trebuie tratat cu seriozitate și reprezintă un punct de plecare în negocieri.