Rusia | Salariile reale scad, iar cheltuielile cresc: perspectiva sumbră a pieței muncii

Banca Rusiei a început pentru prima dată vânzarea efectivă de aur fizic din rezerve, în cadrul operațiunilor de finanțare a bugetului desfășurate de Ministerul de Finanțe. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu aur ale Fondului Național al Bunăstării (FNB), după ce, până recent, guvernul muta metalul prețios doar formal între conturi, fără ieșirea lui pe piață. Rezervele de aur ale țării depășesc 2,3 mii de tone, iar includerea aurului în vânzările reale este o noutate similară operațiunilor deja practicate cu yuanii chinezești, relatează publicația The Moscow Times.