Grădiniță din Hâncești, renovată complet cu sprijinul UE

11:20

În timp ce ministrul ucrainean de externe Andrii Sibyha discută cu omologii europeni „următorii pași” în fața planului american de pace, președintele SUA Donald Trump a insistat vineri că Volodimir Zelenski „va trebui, la un moment dat, să accepte ceva”. Tot vineri președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul american format din 28 de puncte „poate servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă”. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că „nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniind îngrijorarea Europei față de un plan elaborat fără participarea Kievului și a aliaților săi.