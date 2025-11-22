Atac cu drone rusești asupra punctului de trecere Orlovka: două personae rănite. Frontiera cu România, temporar închisă
Radio Moldova, 22 noiembrie 2025 12:10
Un atac masiv al Rusiei asupra sudului regiunii Odesa, soldat cu doi răniți și pagube importante la infrastructura civilă, a dus la avarierea punctului de trecere Orlovka de la granița cu România. Traficul cu bacul între Isaccea și Orlovka a fost suspendat. Potrivit autorităților de la București, nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României.
• • •
Acum 30 minute
12:10
Acum 2 ore
11:20
Diplomația se accelerează: Ucraina consultă Europa, SUA presează, Rusia se declară pregătită de negocieri # Radio Moldova
În timp ce ministrul ucrainean de externe Andrii Sibyha discută cu omologii europeni „următorii pași” în fața planului american de pace, președintele SUA Donald Trump a insistat vineri că Volodimir Zelenski „va trebui, la un moment dat, să accepte ceva”. Tot vineri președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul american format din 28 de puncte „poate servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă”. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că „nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniind îngrijorarea Europei față de un plan elaborat fără participarea Kievului și a aliaților săi.
11:10
Fugind de agresiunea Federației Ruse, numai în anul 2025 și-au părăsit locuințele din Ucraina 122.000 de persoane, iar numărul total al persoanelor strămutate și al refugiaților de la începutul invaziei pe scară largă a trupelor ruse în 2022 a ajuns la aproape 10 milioane. Aceste date au fost prezentate de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), transmite DW.
Acum 4 ore
10:00
„Regula de aur: fără telefoane la masă” - recomandările specialiștilor pentru părinți # Radio Moldova
Tot mai mulți copii din Republica Moldova mănâncă în fața televizorului sau a telefonului, fenomen care le afectează percepția asupra gustului, a senzației de foame și a cantității consumate. Nutriționista Luminița Suveică avertizează că acest obicei crește riscul de obezitate și al altor probleme de sănătate, însă spune că părinții pot corecta situația prin reguli simple la masa de acasă.
08:50
Moscova introduce un sistem de supraveghere a tinerilor: atitudinea față de Occident, LGBT și SVO, analizată de autorități # Radio Moldova
În noiembrie 2025, Centrul Analitic pe lângă Guvernul Federației Ruse a publicat documentația tehnică pentru crearea sistemului digital de monitorizare „Indicele generației”. Acest tablou analitic colectează statistici regionale privind starea de spirit a tinerilor (18–35 de ani) și include o secțiune deschisă, una închisă și una „tematică”. Despre acest lucru scrie publicația „Sistema”, citată de Astra.
Acum 24 ore
21:40
Tot mai mulți adulți din diverse domenii beneficiază de Programul Național privind Învățarea Limbii Române. În acest an, numărul cursanților a ajuns la 8.200. Pentru ei, aceasta reprezintă o oportunitate de a se integrarea în societate și de a depăși barierele de comunicare.
21:20
Dezastru în Vietnam: Inundații și alunecări de teren lasă zeci de victime și dispăruți # Radio Moldova
Imagini apocaliptice în Vietnam, unde cel puțin 41 de persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă sunt dispărute, după inundațiile catastrofale și alunecările de teren cauzate de ploile abundente din ultimele zile. Echipajele de salvare, inclusiv elicoptere militare, evacuează zeci de mii de oameni din casele inundate, în timp ce nivelul apelor rămâne ridicat, iar pericolul alunecărilor persistă.
21:00
Zelenski, mesaj către națiune: Ucraina trece printr-un moment critic și va analiza constructiv planul SUA # Radio Moldova
Ucraina riscă să piardă sprijinul american, dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat, pe 21 noiembrie, într-un mesaj către națiune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale. El a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naționale, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
20:50
Dosarul Ciochină: Judecătorii resping solicitarea apărării pentru o nouă expertiză traseologică # Radio Moldova
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, s-a prezentat la ședința de judecată de vineri, după ce a fost avertizat de magistrați cu privire la absențe nemotivate. Însoțit de doi avocați, Ciochină a solicitat o nouă expertiză, susținând că nu este vinovat de producerea accidentului în care, anul trecut, un băiat de 14 ani a murit. De aproape doi ani, mama victimei cere să se facă dreptate.
20:20
Zelenski: Ucraina trece printr-un moment critic și va analiza constructiv planul SUA # Radio Moldova
Ucraina riscă să piardă sprijinul american dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat vineri într-un mesaj către națiune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale, dar a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naționale, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
19:50
Chișinăul, informat de Londra despre amânarea audierii privind extrădarea lui Platon # Radio Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că audierea privind procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon din Regatul Unit a fost amânată pentru perioada 11-15 mai 2026, în urma unei solicitări depuse de apărarea acestuia, se arată într-un răspuns transmis postului public de televiziune Moldova 1.
19:10
Primele declarații ale avocatului care reprezintă interesele șoferului moldovean reținut în vama Albița # Radio Moldova
Șoferul din Republica Moldova, reținut la intrarea în România cu un container plin cu armament, susține prin avocatul său că nu știa ce transportă. Apărătorul afirmă că bărbatul ar fi doar un simplu angajat al unei companii de transport și că măsura arestului preventiv ar fi fost dispusă pentru continuarea investigațiilor.
18:30
Sindicatele resping propunerea Guvernului privind stabilirea salariului minim pentru 2026 - 6.300 de lei # Radio Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor propun stabilirea unui salariu minim în cuantum de 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea, afirmând că această sumă nu acoperă nevoile de bază ale angajaților, nu garantează un trai decent și nu asigură nici pensia minimă după 40 de ani de muncă.
18:10
Fără interdicții ferme: R. Moldova, singurul stat din regiunea europeană în care consumul de tutun va continua să crească în următorii zece ani # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri din R. Moldova fumează țigări electronice, iar specialiștii avertizează că adolescenții devin principala țintă a industriei tutunului. Potrivit ultimului studiu național privind factorii de risc ai bolilor netransmisibile, trei din zece adulți sunt consumatori curenți ai produselor din tutun, însă îngrijorător este faptul că vârsta consumatorilor scade constant.
17:50
OPINII la Radio Moldova | Planul SUA-Rusia pentru Ucraina, între „cadou pentru Putin” și „punct de plecare în negocieri” # Radio Moldova
Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina.
17:40
17:40
Ultimatum de la Kremlin pentru Zelenski: „Continuarea războiului nu are sens și este periculoasă” # Radio Moldova
Kremlinul îl avertizează pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului „nu are sens” și, în plus, este „periculos” pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluție pașnică „acum”, relatează EFE, citându-l pe purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.
17:10
VIDEO | Campanie „orchestrată” de canale și politicieni proruși în cazul camionului cu armament reținut la vama Albița, remarcă experții # Radio Moldova
Contrabanda cu armament, depistată în noaptea de 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, pare a fi o acțiune „organizată”, dovadă fiind și reacțiile care au urmat – o adevărată campanie „orchestrată” și amplificată de canale de Telegram și site-uri din rețeaua Pravda, precum și de politicieni proruși de la Chișinău.
16:50
CMC a luat act de demisia a doi viceprimari, dar nu a susținut noile candidaturi propuse de Ion Ceban # Radio Moldova
Propunerile primarului Chișinăului, Ion Ceban, privind desemnarea în calitate de viceprimari a Olesei Psenițchi și a Victor Prureanu nu au adunat suficiente voturi în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 21 noiembrie.
16:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rezultatele convorbirii telefonice purtate cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Regatului Unit, Keir Starmer, transmite BBC News.
16:10
Iulia Iațco: „Ne lipsesc avocații pacienților”. Propuneri pentru un sistem de transplant mai eficient în R. Moldova # Radio Moldova
Lipsa avocaților pacienților și deficitul de medicamente imunosupresoare se numără printre cele mai mari probleme cu care se confruntă bolnavii aflați în așteptarea unui transplant în Republica Moldova, spune Iulia Iațco, președinta Asociației Beneficiarilor de Transplant. Ea consideră că instituirea unui consiliu al pacienților în fiecare spital și crearea unui dosar electronic unic ar simplifica accesul la tratament și ar îmbunătăți relația pacient - sistem medical.
15:40
Fracțiunea MAN din CMC propune ca o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău să poarte numele lui Ilie Ilașcu # Radio Moldova
Cei cinci consilieri municipali ai Partidului Socialiștilor (PSRM), prezenți la ședința din 21 noiembrie a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), nu s-au ridicat în picioare pentru a păstra un minut de reculegere în memoria „eroului neamului și martirului Ilie Ilașcu”.
15:30
Doi oameni de afaceri și un broker sunt persoanele reținute la Chișinău în cazul camionului cu armament # Radio Moldova
Trei persoane au fost reținute la Chișinău în cazul camionului cu 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone, descoperit la vama moldo-română. Totodată, în România a fost reținut șoferul camionului.
15:20
Banca Centrală a Rusiei începe vânzarea fizică de aur din rezerve: bani pentru război și pentru stabilizarea rublei # Radio Moldova
Banca Rusiei a început pentru prima dată vânzarea efectivă de aur fizic din rezerve, în cadrul operațiunilor de finanțare a bugetului desfășurate de Ministerul de Finanțe. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu aur ale Fondului Național al Bunăstării (FNB), după ce, până recent, guvernul muta metalul prețios doar formal între conturi, fără ieșirea lui pe piață. Rezervele de aur ale țării depășesc 2,3 mii de tone, iar includerea aurului în vânzările reale este o noutate similară operațiunilor deja practicate cu yuanii chinezești, relatează publicația The Moscow Times.
14:50
14:40
Facilități noi pentru elevi: Consiliul Național pentru Examene a aprobat modificări pentru sesiunea din 2026 # Radio Moldova
Aproximativ 3.000 de elevi alolingvi care absolvesc clasa a XII-a în 2026 urmează să susțină examenul la Limba română, iar autoritățile din educație estimează că circa 10% dintre aceștia ar putea primi nota „10” din oficiu. Consiliul Național pentru Examene a aprobat, în ședința din 21 noiembrie, scutirea de examen a elevilor care dețin un certificat de competență lingvistică de nivel avansat.
14:10
Maia Sandu: R. Moldova este pregătită să contribuie la eforturile europene de protejare a democrațiilor în fața atacurilor hibride # Radio Moldova
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CE), care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru „o pace justă” în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent.
13:50
Zonă de supraveghere în șase localități din raionul Ialoveni, după confirmarea unui caz de pestă porcină la mistreți, în apropiere de Zloți # Radio Moldova
Autoritățile responsabile de siguranța alimentară au instituit zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul a șase localități din raionul Ialoveni, după ce a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la mistreți din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia.
13:20
Contacte la cel mai înalt nivel: Zelenski, Merz, Macron, Starmer și Stubb vor discuta scenariul american pentru pace # Radio Moldova
Liderii mai multor țări europene vor avea o convorbire telefonică de urgență cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a discuta planul de încheiere a războiului elaborat de Statele Unite, relatează BBC News, cu referire la Bloomberg și Reuters, care citează surse.
13:20
INTERVIU | Secretarul general al CE: „Ar fi greșit să credem că securitatea se referă doar la sisteme de apărare și arme. Cum ar fi să ai armate puternice în democrații slăbite?” # Radio Moldova
Securitatea înseamnă nu doar sisteme de apărare și arme, dar și instituții puternice, susține secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Într-un interviu pentru Moldova 1, oficialul european a apreciat progresele înregistrate de R. Moldova în promovarea valorilor europene și a menționat că țara noastră poate fi parte a noului Pact Democratic pentru Europa, care include instrumente de a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale.
12:50
Starul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a primit trofeul „Alfredo Di Stefano”. Cotidianul Marca i-a acordat acest premiu și l-a desemnat, astfel, cel mai bun jucător al campionatului Spaniei, ediția 2024/2025.
12:40
Noi detalii în cazul camionului cu armament la vama moldo-română: persoanele reținute sunt din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la vama moldo-română. Toți trei suspecți anchetați sunt din regiunea transnistreană, a anunțat președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, Lilian Carp. Potrivit DICOT România, șoferul, cetățean moldovean, este reținut și s-a solicitat aplicarea arestului pentru 30 de zile.
12:30
„Oricum se fură”: un deputat rus sugerează să fie bugetate din start fonduri pentru delapidare # Radio Moldova
În buget ar trebui introduse din start cheltuieli pentru „comisioanele” destinate funcționarilor, a declarat deputatul Adunării Legislative a regiunii Astrahan și membru al comitetului pentru economie și politică investițională, Evgheni Dunaev.
12:30
Instituțiile de învățământ din R. Moldova care doresc să implementeze programe de educație multilingvă – predarea disciplinelor în limbi diferite - sunt îndemnate să depună dosarele la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), până pe 5 decembrie curent.
Ieri
12:20
Echipa națională de tenis masculin a Germaniei a învins reprezentativa Argentinei cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Davis. În partida decisivă, nemții au salvat 3 mingi de meci.
12:00
Laura Codruța Kövesi reafirmă disponibilitatea Parchetului European de a sprijini R. Moldova în protejarea fondurilor europene # Radio Moldova
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare.
12:00
O Europă mai puternică, bazată pe democrație: prioritățile Președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CoE # Radio Moldova
Rolul Consiliului Europei (CoE) în apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept nu a fost niciodată mai semnificativ ca în acest moment, marcat de provocări fără precedent la adresa ordinii de drept internaționale. Republica Moldova își va exercita Președinția Comitetului de Miniștri al organizației în spiritul unei Europe a păcii. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru de Externe, în deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie.
11:20
Cătălin Gabriel Done: Planul negociat între SUA și Rusia, cu marginalizarea UE, va provoca noi tensiuni în relația transatlantică # Radio Moldova
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de Statele Unite și Rusia, impune Ucrainei cedări teritoriale și limitări militare și ar genera efecte în lanț, afectând securitatea și stabilitatea întregii regiuni est-europene, inclusiv a Republicii Moldova. Politologul român Cătălin Gabriel Done a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că inițiativa presupune „capitulare politică și militară”, precum și schimbarea actualei puteri de la Kiev.
11:20
Aproape 2.3 mii de copii ai refugiaților ucraineni, integrați în instituții de învățământ din Chișinău # Radio Moldova
S-au refugiat la Chișinău și, deși merg la școli din capitală, nu au renunțat nici la studiile din Ucraina. Circa 120 de copii ai refugiaților ucraineni continuă în paralel studiile online cu școlile din Ucraina.
10:50
Cinci tone de dulciuri cu aditivi alimentari interziși în R. Moldova, oprite la vamă # Radio Moldova
Cinci tone de bomboane, periculoase pentru consum, nu vor mai fi comercializate pe piața din R. Moldova. Lotul de dulciuri a fost oprit la frontieră, după un control efectuat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a depistat dioxid de titan în bomboane, un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.
10:50
Ciuperci halucinogene, ulei de cannabis și marijuana au fost descoperite în locuința unui bărbat de 38 de ani din Chișinău, în urma unei percheziții efectuate de polițiștii din sectorul Buiucani, împreună cu procurorii.
10:40
10:30
Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost rănite în urma atacurilor lansate noaptea trecută de forțele ruse asupra regiunii Zaporojie, informează șeful Administrației Regionale de Stat din Zaporojie, Ivan Fedorov.
10:20
Ambasada Ucrainei la Chișinău marchează un moment de reculegere pentru victimele Holodomorului # Radio Moldova
Ucraina comemorează, în a treia sâmbătă a lunii noiembrie, victimele Holodomorului, termen care se traduce din ucraineană prin „omor prin înfometare” și care se referă la foametea provocată în Ucraina Sovietică între anii 1932 și 1933. Ambasada Ucrainei la Chișinău încurajează pe toată lumea să aprindă lumânări și să păstreze un moment de reculegere în memoria milioanelor de vieți pierdute.
10:20
10:10
Reacții la „planul de pace” negociat în secret de ruși și americani: „Un plan de capitulare treptată a Ucrainei” # Radio Moldova
„Planul de pace”, elaborat în secret de membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump, fără a invita la negocieri Ucraina sau Uniunea Europeană, nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și nici măcar în Rusia. Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului și ar însemna, de fapt, o „capitulare” a Ucrainei. Totodată, potrivit unor diplomați, acest „plan de pace” reprezintă „un exemplu clasic de tranzacție imobiliară din New York”.
10:00
Revista presei internaționale | Planul de pace propus de SUA poate duce la capitularea Ucrainei; Impact incert al sancțiunilor SUA impuse Rusiei # Radio Moldova
Presa internațională urmărește îndeaproape cum evoluează discuțiile pe tema noului plan de pace în Ucraina, propus de administrația americană. Mai multe publicații scot în evidență reacțiile Kievului și Europei la propunerile Statelor Unite de încheiere a războiului. Presa străină comentează și impactul pe care ar urma să-l aibă sancțiunile americane împotriva companiilor petroliere ruse, care au intrat în vigoare astăzi.
09:50
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea.
09:30
Consens în acțiuni: Parlamentul organizează Conferința „Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Radio Moldova
Angajamentul deplin pentru integrarea europeană va fi reconfirmat pe 25 noiembrie, la o conferință organizată de Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană.
09:20
Concesii în fața Rusiei: ce prevede planul american pentru Ucraina, negociat în secret cu Rusia # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Lugansk din est, comentează AFP.
