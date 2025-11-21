SUA amenință să reducă sprijinul militar și informațional pentru a presa Ucraina să accepte acordul de pace

15:30

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care este și vicepreședintele Comisiei securitate națională din Parlamentul de la Chișinău, susține că în camionul de la vama Albița s-ar fi aflat sisteme de apărare antiaeriană de model Stinger, de producție americană. Potrivit lui, astfel de armament nu există pe teritoriul Republicii Moldova și că, cel mai mai probabil, […]