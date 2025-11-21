Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri”

16:40

Un bărbat a fost reținut de autoritățile de frontieră după ce s-a constatat că transporta peste 90 de articole de parfumerie nedeclarate. Produsele erau ascunse printre bagajele personale, iar declarația vamală depusă de pasager nu reflecta această cantitate. În urma controlului, bunurile au fost ridicate de serviciul vamal și riscă să fie confiscate. De … Articolul Control vamal: peste 90 de parfumuri confiscate de la un bărbat apare prima dată în BreakingNews.