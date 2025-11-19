Fostul Hotel „Național” din Chișinău, pericol major pentru minori, avertizează poliția

13:00

Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al dezvoltării economice. Anume statul trebuie să investească în industrie, în producție și în crearea locurilor de muncă, pentru că investitorii externi nu mai sunt obiectiv … Articolul Șova: Cel puțin jumătate din produsele de pe rafturi trebuie să fie autohtone apare prima dată în BreakingNews.