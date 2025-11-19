Fostul Hotel „Național” din Chișinău, pericol major pentru minori, avertizează poliția
Fostul Hotel „Național" din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări
Fostul Hotel „Național" din Chișinău, pericol major pentru minori, avertizează poliția
Fostul Hotel „Național" din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări
La Bălți a fost lansat primul autobuz municipal restaurat: Petkov promite mai mult confort
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul", care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz
Una dintre principalele vulnerabilități la adresa securității țării este lipsa de comunicare între stat și cetățenii săi. Ștefan Țîbuleac, șeful Serviciului Consiliului de Securitate Națională al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova, a declarat acest lucru în cadrul unui discurs susținut miercuri la Forumul de Securitate din Moldova 2025. „Amenințările hibride vizează, printre altele, subminarea relațiilor
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de 2 000 de kilograme de amidon de cartofi modificat genetic, reținut înainte de a fi pus în vânzare. Autoritățile au identificat în acest lot un element genetic nepermis, ceea ce a dus la decizia de eliminare completă a produsului. Distrugerea a fost realizată prin
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor", a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În cadrul întâlnirii, cei doi au evidențiat colaborările existente între Chișinău și mai multe orașe din Israel, precum și proiectele realizate alături de comunitatea evreiască, care
Un tânăr din Republica Moldova a fost prins la vamă cu un act de identitate falsificat, ascuns ingenios în pantof. Poliția de frontieră a descoperit buletinul romanesc contrafăcut în interiorul încălțărilor, iar documentul nu a corespuns normelor legale de formă și fond. Persoana a fost reținută pentru fals material în înscrisuri oficiale, iar asupra sa
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi locuri de parcare pentru confortul chișinăuienilor. Printre adresele incluse în acest program se numără: N. Titulescu 2, 4; Dacia 17; Independenței 36-38; Cetatea Albă 3-5;
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de către autorități, fiind suspectat de corupere activă și trafic de influență. Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni desfășurate de Agenția de Investigare a Corupției (AIC), menită să prevină acte ilegale de acest tip. Potrivit anchetatorilor, străinul a încercat să influențeze deciziile unor oficiali publici în scopuri
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri" din Chișinău: transformator electric ia foc, fără victime
Un incendiu a izbucnit astăzi la Liceul Teoretic „Dante Alighieri" din municipiul Chișinău. Flăcările au pornit de la un transformator electric situat în exteriorul clădirii, în zona cantinei liceului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri pentru a stinge focul și a asigura siguranța elevilor și a personalului. Din fericire, incendiul s-a manifestat doar
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri, cu accent deosebit pe tineri. Edilul a subliniat că sunt analizate mai multe măsuri: discuții și campanii de informare în școli, patrularea intensificată în zonele
O explozie puternică s-a produs marți dimineață, în jurul orei 06:25, într-o locuință din orașul Mărculești, raionul Florești. Deflagrația a afectat grav bucătăria de vară și un perete adiacent al casei. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul Unității Florești, care au constatat că incendiul nu a izbucnit și nicio persoană nu
Un accident rutier a avut loc astăzi în centrul municipiului Chișinău, după ce două automobile s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar. Incidentul s-a petrecut pe una dintre arterele circulate ale capitalei, în orele de vârf, ceea ce a provocat blocaje și a atras privirile trecătorilor. Martorii au relatat că
Un bărbat cerșind în trafic, sprijinindu-se de un baston, a fost surprins de trecători și șoferi, dar ulterior s-a ridicat fără sprijin și s-a urcat la volanul unei mașini. Incidentul a stârnit reacții puternice în rândul populației, fiind considerat un exemplu de cerșetorie falsă sau „teatru ieftin". Polițiștii și martorii atrag atenția că astfel
Trei hoți au intrat cu mașina în magazinul Louis Vuitton din Roma și au fugit cu genți de lux
Un jaf spectaculos a avut loc în centrul Romei, unde trei hoți mascați au intrat cu mașina direct în vitrina magazinului Louis Vuitton de pe una dintre cele mai luxoase străzi ale orașului. Lovitura a fost dată în toiul nopții, iar hoții au acționat rapid, folosind vehiculul pentru a forța accesul în magazin. După ce
Igor Dodon cere suspendarea cooperării cu Ucraina pe fondul scandalului celor 100 milioane USD
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, cere autorităților de la Chișinău să suspende cooperarea cu actuala conducere de la Kiev, până la clarificarea informațiilor privind presupusa deturnare a 100 de milioane de dolari destinați Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în contextul unui scandal internațional relatat în presă, transmite Știri.md cu referire la infotag.md.
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), scuarul Porților Sfinte, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" și în sectoarele capitalei. Inaugurarea Pomului de Crăciun și
Proiectul „Parlamentul Tinerilor" în Moldova: o platformă pentru dezvoltarea leadershipului și implicării civice
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru": Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat astăzi, 18 noiembrie, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a proiectului „Parlamentul Tinerilor", desfășurat în clădirea Legislativului. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri
Sistem extins de supraveghere și acțiuni antidrog: planul Primăriei pentru o capitală mai sigură
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în capitală. Printre acțiunile imediate se numără securizarea perimetrului fostului Hotel Național, instalarea unui sistem extins de camere de supraveghere și transmiterea imaginilor în timp real
Doi tineri din Alba, arestați după ce au furat boxe și laptopuri dintr-o biserică din Copșa Mică
Doi tineri din județul Alba au fost arestați preventiv după ce au furat echipamente audio și electronice dintr-o biserică din orașul Copșa Mică, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 6.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, furtul a fost reclamat pe 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, de o femeie de 67 de ani,
Un incident violent a avut loc pe strada 31 August 1989 din Chișinău, implicând un șofer de taxi și un biciclist. Conform imaginilor video apărute, biciclistul s-a grăbit să ajungă din urmă taxiul oprit la semaforul roșu. La apropiere, șoferul a coborât din mașină, ținând aparent o foarfecă în mână. Totuși, biciclistul l-a pus
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno, lideri în topul angajatorilor din Republica Moldova 2025
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce
Un ofițer al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în momentul în care primea 4.000 de lei ce nu îi reveneau legal. Polițistul este suspectat că ar fi cerut și acceptat banii de la un locuitor al orașului, în schimbul neîntocmirii unei ordonanțe de … Articolul Ofițer de Poliție din Nisporeni, reținut în flagrant pentru corupere pasivă apare prima dată în BreakingNews.
Dosar penal: delapidare de peste un milion de lei de către angajați ai unei întreprinderi # BreakingNews
Angajați ai unei întreprinderi au fost condamnați după ce au delapidat peste un milion de lei din averea companiei. Instanța a stabilit pedeapsa în baza probelor adunate de procurori, iar condamnații trebuie să ramburseze integral prejudiciul cauzat firmei. Potrivit deciziei, aceștia au folosit accesul la sistemul financiar al întreprinderii pentru a transfera banii obținuți ilegal în conturile … Articolul Dosar penal: delapidare de peste un milion de lei de către angajați ai unei întreprinderi apare prima dată în BreakingNews.
Vadim Pogorlețchi, activist civic originar din Tiraspol, a fost eliberat după aproximativ trei ani de detenție pe care o denunță drept ilegală. În timpul arestului, acesta a fost supus unor condiții extrem de dificile, inclusiv izolare totală, lipsa asistenței medicale și restricții privind corespondența și contactul cu familia. Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi … Articolul Promo‑LEX: Pogorlețchi a suferit tratamente inumane în detenția ilegală la Tiraspol apare prima dată în BreakingNews.
O femeie a fost prinsă de vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău transportând suma de 21.300 de euro fără a o declara, în cadrul unui control de rutină. Banii erau ascunși în bagajul acesteia și nu au fost declarați la intrarea sau ieșirea din țară, contrar legislației vamale. Autoritățile au confiscat întreaga sumă, iar femeia riscă sancțiuni … Articolul Prinsă la Aeroportul Chișinău cu 21.300 € nedeclarați: femeia riscă sancțiuni legale apare prima dată în BreakingNews.
Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu o criză serioasă de personal: din cele 20 de posturi de judecător prevăzute, doar 9 sunt ocupate. Această lipsă de resurse umane pune presiune pe instanță, crescând volumul de dosare restante și afectând timpii de soluționare. Situația este resimțită mai ales în cazul dosarelor complexe sau cu impact … Articolul Lipsă de personal la Curtea Supremă de Justiție pune presiune pe instanță apare prima dată în BreakingNews.
Incendiu devastator la Sângerei: Proprietar rănit grav după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări # BreakingNews
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025 într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, lăsând în urmă o casă distrusă și un bărbat de 67 de ani grav rănit. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:06, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri … Articolul Incendiu devastator la Sângerei: Proprietar rănit grav după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în BreakingNews.
O rusoaică, acuzată că și-a ucis și despicat fiul de 6 ani, resturile aruncate într-un iaz de lângă Moscova # BreakingNews
O crimă de o cruzime extremă a zguduit zona Moscovei, după ce o femeie a fost reținută fiind suspectată că și-ar fi ucis copilul de doar 6 ani și ar fi tranșat trupul acestuia. Potrivit primelor informații, femeia ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că și-a atacat fiul, iar ulterior i-ar fi separat trupul … Articolul O rusoaică, acuzată că și-a ucis și despicat fiul de 6 ani, resturile aruncate într-un iaz de lângă Moscova apare prima dată în BreakingNews.
În raionul Sângerei, un şofer în vârstă de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu conducând un BMW, ajungând într-un canal de scurgere a apei situat pe marginea drumului, lângă satul Bilicenii Vechi. În momentul accidentului, în mașină era prezentă și soția sa, aflată pe scaunul din dreapta. … Articolul Un bărbat în vârstă, implicat într-un accident cu BMW lângă Bilicenii Vechi apare prima dată în BreakingNews.
Rosfinmonitoring, agenția federală pentru monitorizarea financiară din Rusia, l-a inclus pe fostul prim-ministru Mihail Kasianov pe lista oficială a „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit site-ului instituției. Pe aceeași listă au fost adăugați și economistul Serghei Guriev, precum și redactorul-șef al publicației „Novaia Gazeta Europa”, Kirill Martinov. Conform legislației ruse, băncile și instituțiile financiare sunt obligate să … Articolul Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist” apare prima dată în BreakingNews.
Germania oferă Republicii Moldova un grant suplimentar de 24,4 milioane de euro pentru aderarea la UE # BreakingNews
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării urmează să fie negociate și … Articolul Germania oferă Republicii Moldova un grant suplimentar de 24,4 milioane de euro pentru aderarea la UE apare prima dată în BreakingNews.
VIDEO// Trei bărbați, cercetați pentru fabricarea de documente false și ștampile oficiale # BreakingNews
Confecționau și falsificau acte de identitate, permise de conducere emise de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice din Republica Moldova și din alte state europene. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani sunt cercetați penal într-un dosar privind falsificarea documentelor oficiale, în urma unei operațiuni … Articolul VIDEO// Trei bărbați, cercetați pentru fabricarea de documente false și ștampile oficiale apare prima dată în BreakingNews.
O elevă a fost agresată de o vânzătoare în urma unui conflict izbucnit pe strada Paris, în sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit imaginilor devenite virale pe rețelele de socializare, femeia a apucat-o pe adolescentă de păr și de ureche, provocându-i sângerare. Contactată de Realitatea.md, Poliția Capitalei a confirmat înregistrarea cazului și identificarea persoanelor implicate. „Cazul … Articolul VIDEO// Scandal la Buiucani: Vânzătoare filmată în timp ce agresează o adolescentă apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat a murit, după ce s-ar fi incendiat cu scop de suicid. Cazul a avut loc în această după-amiază, în jurul orei 14:35, în localitatea Pănășești, din raionul Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 61 de ani. Despre caz, oamenii legii au fost alertați de către … Articolul Un bărbat a murit după ce s-a stropit cu benzină și și-a dat foc apare prima dată în BreakingNews.
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, România, au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Polonia. În data de 15 noiembrie, în jurul orei 07:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat pentru efectuarea … Articolul Un moldovean, prins la vamă cu o mașină furată din Polonia apare prima dată în BreakingNews.
Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban # BreakingNews
Primăria orașului Drochia implementează în mod consecvent proiecte orientate spre îmbunătățirea infrastructurii urbane și crearea unor condiții cât mai confortabile pentru locuitori. În acest context, în oraș continuă instalarea unor noi elemente de amenajare stradală, menite să sporească comoditatea și calitatea vieții. Recent, la Drochia au apărut noi stații pentru transportul public, care vor oferi … Articolul Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban apare prima dată în BreakingNews.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să trateze fenomenul drogurilor ca pe o problemă națională și să intervină rapid prin măsuri legislative și operative. Într-o postare publică, edilul afirmă că vânzarea și consumul substanțelor narcotice se extind alarmant, în special în rândul tinerilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie … Articolul Ion Ceban cere măsuri urgente împotriva drogurilor: „Este o problemă națională” apare prima dată în BreakingNews.
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului parlamentar, relației … Articolul Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului apare prima dată în BreakingNews.
Peste 6 000 de oameni au contribuit la plantarea unei noi păduri de 5 hectare la Budăi # BreakingNews
Peste 6 000 de persoane au participat la campania „Cumpărăturile care prind rădăcini”, desfășurată în parteneriat cu rețeaua de magazine Linella, contribuind la împădurirea unei suprafețe de 5 hectare în localitatea Budăi, raionul Telenești. Acțiunea marchează un nou pas în eforturile naționale de creștere a fondului forestier. Evenimentul demonstrează că implicarea comună a instituțiilor publice, … Articolul Peste 6 000 de oameni au contribuit la plantarea unei noi păduri de 5 hectare la Budăi apare prima dată în BreakingNews.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani din raionul Briceni, suspectat că activa ca curier în cadrul unei rețele de distribuire a substanțelor narcotice în municipiul Chișinău. Suspectul a fost reținut în flagrant, în timp ce efectua amplasarea drogurilor în locații prestabilite. În urma controlului corporal, … Articolul VIDEO// Curier de droguri prins în flagrant la Botanica cu 19 pachețele de PVP apare prima dată în BreakingNews.
Fosta prim-ministră a Bangladeshului, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru crime împotriva umanității # BreakingNews
Tribunalul internațional pentru cauze penale din Bangladesh a condamnat-o pe fostul prim-ministru Sheikh Hasina la pedeapsa cu moartea, fiind găsită vinovată de crime împotriva umanității în legătură cu reprimarea violentă a revoltelor din 2024. Sentința a fost anunțată în direct de canalul național de televiziune BTV. Curtea a pronunțat verdictul pentru toate cele cinci capete … Articolul Fosta prim-ministră a Bangladeshului, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru crime împotriva umanității apare prima dată în BreakingNews.
VIDEO// Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # BreakingNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție care prevede planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Potrivit publicației franceze Le Figaro, documentul stabilește cadrul pentru posibile contracte viitoare … Articolul VIDEO// Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană apare prima dată în BreakingNews.
Crimă șocantă în Rusia: O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova # BreakingNews
O crimă care a șocat opinia publică din Rusia este investigată de autoritățile din regiunea Moscovei, după ce cadavrul unui copil de șase ani a fost descoperit dezmembrat în Balashikha, în apropiere de capitală. Capul copilului fusese găsit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova. Informația a fost confirmată pentru agenția TASS de … Articolul Crimă șocantă în Rusia: O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova apare prima dată în BreakingNews.
VIDEO// Tragedie în Congo: 32 de mineri clandestini morți după surparea unei mine de cobalt # BreakingNews
Cel puțin 32 de mineri clandestini au murit sâmbătă, în urma unei surpări produse într-o mină de cobalt din sudul Republicii Democrate Congo. Operațiunile de căutare și recuperare a victimelor continuau luni, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP și Agerpres. Accidentul s-a produs în situl minier Kalando, din cariera Mulondo, situată la aproximativ 42 … Articolul VIDEO// Tragedie în Congo: 32 de mineri clandestini morți după surparea unei mine de cobalt apare prima dată în BreakingNews.
Judecătorul Ana Cucerescu, în mijlocul unei posibile inginerii juridice care-l favorizează pe Veaceslav Platon # BreakingNews
Narațiune de persecuție orchestrată O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru a fabrica o narațiune de „persecuție politică” în beneficiul unui singur om – controversatul businessman Veaceslav Platon. Sub paravanul luptei împotriva marii corupții, un set de dosare pare a fi construit nu pentru a face dreptate, ci … Articolul Judecătorul Ana Cucerescu, în mijlocul unei posibile inginerii juridice care-l favorizează pe Veaceslav Platon apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat de 82 de ani a fost găsit decedat în zona Gării Feroviare din Chișinău, după ce un echipaj de carabinieri l-a observat căzut la pământ în stare de inconștiență. Medicii au confirmat decesul, iar Poliția investighează circumstanțele producerii tragediei. Ieri, în timpul patrulării în zona gării feroviare, un echipaj al Direcției regionale „Centru” … Articolul Un bărbat, găsit mort în preajma Gării Feroviare din Capitală apare prima dată în BreakingNews.
Un incendiu a izbucnit pe 16 noiembrie în gospodăria unei femei din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce aceasta a încercat să aprindă focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei, victima, în vârstă de 57 de ani, a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a … Articolul Hădărăuți: Femeie grav rănită după ce a aprins focul în sobă cu lichid inflamabil apare prima dată în BreakingNews.
Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al dezvoltării economice. Anume statul trebuie să investească în industrie, în producție și în crearea locurilor de muncă, pentru că investitorii externi nu mai sunt obiectiv … Articolul Șova: Cel puțin jumătate din produsele de pe rafturi trebuie să fie autohtone apare prima dată în BreakingNews.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău efectuează noi percheziții în cadrul dosarului privind schema de corupție și falsificare a diplomelor în domeniul medicinei estetice. Acțiunile au loc în această dimineață la un salon de frumusețe din capitală, precum și la domiciliul și în automobilul angajatei vizate în investigații. La operațiune participă și … Articolul Corupție în industria frumuseții: Noi percheziții CNA în dosarul diplomelor false apare prima dată în BreakingNews.
