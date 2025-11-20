Zelenski: 26 de morți și 22 de persoane dispărute după atacul rușilor asupra Ternopilului

12:00

Angajați ai unei întreprinderi au fost condamnați după ce au delapidat peste un milion de lei din averea companiei. Instanța a stabilit pedeapsa în baza probelor adunate de procurori, iar condamnații trebuie să ramburseze integral prejudiciul cauzat firmei. Potrivit deciziei, aceștia au folosit accesul la sistemul financiar al întreprinderii pentru a transfera banii obținuți ilegal în conturile … Articolul Dosar penal: delapidare de peste un milion de lei de către angajați ai unei întreprinderi apare prima dată în BreakingNews.