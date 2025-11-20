Ceartă la ședința Consiliului raional Florești: Părinții se opun închiderii a 5 școli
BreakingNews, 20 noiembrie 2025 14:40
O ședință a Consiliului raional Florești s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, după ce pe ordinea de zi a fost inclus subiectul privind închiderea a cinci instituții de învățământ din localitățile raionului. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților, care au venit la ședință pentru a-și exprima dezacordul. Mai mulți părinți au luat cuvântul și au cerut autorităților
• • •
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:10
Imagini dramatice din Ternopîl: 26 morți și peste 70 de răniți după atacul cu rachetă hipersonică # BreakingNews
Un bloc de locuințe din orașul Ternopîl a fost distrus complet după ce a fost lovit direct de o rachetă hipersonică lansată de armata rusă, în timpul unuia dintre cele mai sângeroase atacuri asupra Ucrainei din ultimele luni. Potrivit autorităților ucrainene, 26 de persoane au murit, printre care trei copii, iar alte 73 au fost
Acum 2 ore
13:20
Ieri, oamenii legii au fost alertați de o persoană care a anunțat descoperirea cadavrului unei tinere strangulate, într-o gospodărie din oraș. La fața locului, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unei femei de 42 de ani, prezentând o plagă în regiunea gâtului, iar în curte — trupul neînsuflețit al fiicei acesteia, în vârstă de 19
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave" care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări", în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci
13:10
Două trenuri, dintre care unul de mare viteză, s-au ciocnit în sudul Republicii Cehe, conform adevărul.ro. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea orașului Ceske Budejovice în jurul orei 6:20, ora locală. Unul dintre trenuri era un tren expres, iar celălalt un tren de pasageri. Autoritățile cehe au anunțat că există zeci de răniți în
Acum 4 ore
12:30
VIDEO// ANSA a nimicit 15 tone de mărar și pătrunjel contaminate cu pesticide periculoase # BreakingNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, după ce testele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol, un pesticid interzis în UE și considerat periculos pentru sănătatea umană. Pentru prevenirea riscurilor asupra consumatorilor,
12:20
Primarul Alexandr Petkov: Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune # BreakingNews
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat să salut în orașul nostru delegația din Transcarpatia, condusă de primarul Vasilii Iovdii.
12:10
VIDEO// Grigore Manoli acuză presiuni din partea Fiscului: „Așa omorâți businessul cinstit în Moldova” # BreakingNews
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul unei cafenele din Nisporeni, acuză presiuni și abuzuri din partea Serviciului Fiscal de Stat, după ce a primit o amendă pentru o diferență de 240 de lei găsită în casa de marcat în timpul unui control. El afirmă că afacerea sa ar fi fost verificată de aproximativ 10 ori în ultimii
11:50
VIDEO// Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după survolarea spațiului aerian al Moldovei de o dronă # BreakingNews
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat luni la Ministerul Afacerilor Externe, după ce în noaptea de 19 noiembrie o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Diplomatul rus a intrat în sediul MAE tăcut și în grabă, fără declarații pentru presă. Incidentul a fost semnalat în aceeași dimineață și
11:30
Președintele rus Vladimir Putin a inspectat miercuri un robot umanoid dansator la o expoziție din Moscova, în timp ce gărzile de corp ale Kremlinului stăteau în apropiere pentru a se asigura că liderul rus nu va fi rănit în cazul unei defecțiuni, scrie The Times. Spectacolul robotului controlat cu ajutorul cu inteligenței artificiale a fost
11:10
Cloudflare își cere scuze pentru penele globale: o eroare internă, nu un atac, a afectat milioane de utilizatori # BreakingNews
Recent, internetul global a fost afectat de o pana majoră, iar Cloudflare a clarificat că problema a fost cauzată de un bug latent într-un serviciu intern, și nu de un atac cibernetic sau de alte cauze externe. Eroarea a fost declanșată de o modificare de configurare implementată în rețeaua companiei, care a dus la
Acum 6 ore
10:20
De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care subliniază importanța protecției copiilor și a investițiilor în serviciile destinate acestora. Edilul afirmă că în capitală trăiesc aproape 170.000 de copii, iar municipalitatea trebuie să asigure condiții sigure, acces la educație, servicii medicale și sprijin social. Potrivit
10:10
Ion Creangă – fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului – a primit o prelungire de 60 de zile sub control judiciar. Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a decis să mențină măsura preventivă pentru încă două luni. Creangă este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Ancheta susține că, între 2023 și 2024, ar
09:40
Conflict între un activist și șoferul care a parcat pe trotuar: „Mi-ai zgâriat mașina” # BreakingNews
Un conflict a izbucnit între un activist civic și un șofer care și-a parcat mașina pe trotuar, după ce activistul susține că șoferul i-a zgâriat mașina. Cazul a fost relatat recent, generând discuții aprinse despre parcările ilegale și responsabilitatea șoferilor. Potrivit activistului, parcarea vehiculului pe trotuar nu doar că îngreunează accesul pietonilor, dar a dus
09:10
Un automobil Mercedes a fost complet ars într-un incendiu produs astăzi, 5 noiembrie 2025, pe un traseu în apropierea satului Lucășeuca, raionul Orhei. Apelul la numărul de urgență 112 a fost recepționat la ora 11:31. La fața locului au intervenit pompierii și salvatorii, care au localizat incendiul la 11:45, iar focul a fost lichidat complet
Acum 24 ore
17:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi demersul procurorilor și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzei penale în care acesta este inculpat. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale, marcând o etapă importantă în desfășurarea procesului. Următoarea ședință este programată pentru 21
17:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat public Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în special pentru perioada 2022–2023, când aproape doi ani a fost declarată stare de urgență în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, membrii comisiei au luat decizii importante în domenii precum energia, justiția, economia, mass-media, infrastructura,
17:10
Europol sprijină percheziții în România și Italia: rețea mafiotă de proxenetism destructurată # BreakingNews
Autoritățile din România și Italia au desfășurat o serie de percheziții, în cadrul unei operațiuni coordonate de Europol și Eurojust, pentru destructurarea unei rețele de crimă organizată acuzate de exploatare sexuală și proxenetism. Investigația vizează o grupare formată din patru familii, cu structură piramidală, care ar fi exploatat zeci de victime, în special pe
16:40
Un bărbat a fost reținut de autoritățile de frontieră după ce s-a constatat că transporta peste 90 de articole de parfumerie nedeclarate. Produsele erau ascunse printre bagajele personale, iar declarația vamală depusă de pasager nu reflecta această cantitate. În urma controlului, bunurile au fost ridicate de serviciul vamal și riscă să fie confiscate. De
16:10
Polițiștii de frontieră au descoperit asupra unui cetățean moldovean care revenea din Franța o substanță vegetală de culoare verzuie, despre care există suspiciunea că ar fi una interzisă. Persoana a fost reținută pentru cercetări, iar substanța ridicată urmează să fie supusă expertizei pentru a stabili cu exactitate natura ei. Anchetatorii investighează circumstanțele, iar cazul va
15:40
Fostul Hotel „Național” din Chișinău, pericol major pentru minori, avertizează poliția # BreakingNews
Fostul Hotel „Național" din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări
15:10
La Bălți a fost lansat primul autobuz municipal restaurat: Petkov promite mai mult confort # BreakingNews
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul", care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz
Ieri
14:40
Una dintre principalele vulnerabilități la adresa securității țării este lipsa de comunicare între stat și cetățenii săi. Ștefan Țîbuleac, șeful Serviciului Consiliului de Securitate Națională al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova, a declarat acest lucru în cadrul unui discurs susținut miercuri la Forumul de Securitate din Moldova 2025. „Amenințările hibride vizează, printre altele, subminarea relațiilor
14:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de 2 000 de kilograme de amidon de cartofi modificat genetic, reținut înainte de a fi pus în vânzare. Autoritățile au identificat în acest lot un element genetic nepermis, ceea ce a dus la decizia de eliminare completă a produsului. Distrugerea a fost realizată prin
13:40
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor", a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este
13:40
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În cadrul întâlnirii, cei doi au evidențiat colaborările existente între Chișinău și mai multe orașe din Israel, precum și proiectele realizate alături de comunitatea evreiască, care
13:10
Un tânăr din Republica Moldova a fost prins la vamă cu un act de identitate falsificat, ascuns ingenios în pantof. Poliția de frontieră a descoperit buletinul romanesc contrafăcut în interiorul încălțărilor, iar documentul nu a corespuns normelor legale de formă și fond. Persoana a fost reținută pentru fals material în înscrisuri oficiale, iar asupra sa
12:40
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # BreakingNews
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi locuri de parcare pentru confortul chișinăuienilor. Printre adresele incluse în acest program se numără: N. Titulescu 2, 4; Dacia 17; Independenței 36-38; Cetatea Albă 3-5;
12:20
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de către autorități, fiind suspectat de corupere activă și trafic de influență. Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni desfășurate de Agenția de Investigare a Corupției (AIC), menită să prevină acte ilegale de acest tip. Potrivit anchetatorilor, străinul a încercat să influențeze deciziile unor oficiali publici în scopuri
11:10
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: transformator electric ia foc, fără victime # BreakingNews
Un incendiu a izbuc
11:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri, cu accent deosebit pe tineri. Edilul a subliniat că sunt analizate mai multe măsuri: discuții și campanii de informare în școli, patrularea intensificată în zonele … Articolul Chișinău: Plan comun cu Poliția pentru combaterea drogurilor în rândul tinerilor apare prima dată în BreakingNews.
10:40
O explozie puternică s-a produs marți dimineață, în jurul orei 06:25, într-o locuință din orașul Mărculești, raionul Florești. Deflagrația a afectat grav bucătăria de vară și un perete adiacent al casei. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul Unității Florești, care au constatat că incendiul nu a izbucnit și nicio persoană nu … Articolul Explozie într-o locuință din Mărculești, provocată de o scurgere de gaze apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un accident rutier a avut loc astăzi în centrul municipiului Chișinău, după ce două automobile s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar. Incidentul s-a petrecut pe una dintre arterele circulate ale capitalei, în orele de vârf, ceea ce a provocat blocaje și a atras privirile trecătorilor. Martorii au relatat că … Articolul Accident în centrul Chișinăului: o mașină a intrat pe trotuar după coliziune apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Un bărbat cerșind în trafic, sprijinindu-se de un baston, a fost surprins de trecători și șoferi, dar ulterior s-a ridicat fără sprijin și s-a urcat la volanul unei mașini. Incidentul a stârnit reacții puternice în rândul populației, fiind considerat un exemplu de cerșetorie falsă sau „teatru ieftin”. Polițiștii și martorii atrag atenția că astfel … Articolul Cerșetorie falsă în trafic: cum un bărbat s-a ridicat miraculos și a condus mașina apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Trei hoți au intrat cu mașina în magazinul Louis Vuitton din Roma și au fugit cu genți de lux # BreakingNews
Un jaf spectaculos a avut loc în centrul Romei, unde trei hoți mascați au intrat cu mașina direct în vitrina magazinului Louis Vuitton de pe una dintre cele mai luxoase străzi ale orașului. Lovitura a fost dată în toiul nopții, iar hoții au acționat rapid, folosind vehiculul pentru a forța accesul în magazin. După ce … Articolul Trei hoți au intrat cu mașina în magazinul Louis Vuitton din Roma și au fugit cu genți de lux apare prima dată în BreakingNews.
18 noiembrie 2025
17:40
Igor Dodon cere suspendarea cooperării cu Ucraina pe fondul scandalului celor 100 milioane USD # BreakingNews
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, cere autorităților de la Chișinău să suspende cooperarea cu actuala conducere de la Kiev, până la clarificarea informațiilor privind presupusa deturnare a 100 de milioane de dolari destinați Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în contextul unui scandal internațional relatat în presă, transmite Știri.md cu referire la infotag.md. … Articolul Igor Dodon cere suspendarea cooperării cu Ucraina pe fondul scandalului celor 100 milioane USD apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei # BreakingNews
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), scuarul Porților Sfinte, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și în sectoarele capitalei. Inaugurarea Pomului de Crăciun și … Articolul Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Proiectul „Parlamentul Tinerilor” în Moldova: o platformă pentru dezvoltarea leadershipului și implicării civice # BreakingNews
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru”: Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat astăzi, 18 noiembrie, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a proiectului „Parlamentul Tinerilor”, desfășurat în clădirea Legislativului. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri … Articolul Proiectul „Parlamentul Tinerilor” în Moldova: o platformă pentru dezvoltarea leadershipului și implicării civice apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Sistem extins de supraveghere și acțiuni antidrog: planul Primăriei pentru o capitală mai sigură # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în capitală. Printre acțiunile imediate se numără securizarea perimetrului fostului Hotel Național, instalarea unui sistem extins de camere de supraveghere și transmiterea imaginilor în timp real … Articolul Sistem extins de supraveghere și acțiuni antidrog: planul Primăriei pentru o capitală mai sigură apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Doi tineri din Alba, arestați după ce au furat boxe și laptopuri dintr-o biserică din Copșa Mică # BreakingNews
Doi tineri din județul Alba au fost arestați preventiv după ce au furat echipamente audio și electronice dintr-o biserică din orașul Copșa Mică, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 6.000 de euro. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, furtul a fost reclamat pe 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, de o femeie de 67 de ani, … Articolul Doi tineri din Alba, arestați după ce au furat boxe și laptopuri dintr-o biserică din Copșa Mică apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Un incident violent a avut loc pe strada 31 August 1989 din Chișinău, implicând un șofer de taxi și un biciclist. Conform imaginilor video apărute, biciclistul s-a grăbit să ajungă din urmă taxiul oprit la semaforul roșu. La apropiere, șoferul a coborât din mașină, ținând aparent o foarfecă în mână. Totuși, biciclistul l-a pus … Articolul Bătaie în trafic pe 31 August: Șofer de taxi, pus la pământ de un biciclist apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno, lideri în topul angajatorilor din Republica Moldova 2025 # BreakingNews
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova … Articolul Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno, lideri în topul angajatorilor din Republica Moldova 2025 apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un ofițer al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în momentul în care primea 4.000 de lei ce nu îi reveneau legal. Polițistul este suspectat că ar fi cerut și acceptat banii de la un locuitor al orașului, în schimbul neîntocmirii unei ordonanțe de … Articolul Ofițer de Poliție din Nisporeni, reținut în flagrant pentru corupere pasivă apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Dosar penal: delapidare de peste un milion de lei de către angajați ai unei întreprinderi # BreakingNews
Angajați ai unei întreprinderi au fost condamnați după ce au delapidat peste un milion de lei din averea companiei. Instanța a stabilit pedeapsa în baza probelor adunate de procurori, iar condamnații trebuie să ramburseze integral prejudiciul cauzat firmei. Potrivit deciziei, aceștia au folosit accesul la sistemul financiar al întreprinderii pentru a transfera banii obținuți ilegal în conturile … Articolul Dosar penal: delapidare de peste un milion de lei de către angajați ai unei întreprinderi apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Vadim Pogorlețchi, activist civic originar din Tiraspol, a fost eliberat după aproximativ trei ani de detenție pe care o denunță drept ilegală. În timpul arestului, acesta a fost supus unor condiții extrem de dificile, inclusiv izolare totală, lipsa asistenței medicale și restricții privind corespondența și contactul cu familia. Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi … Articolul Promo‑LEX: Pogorlețchi a suferit tratamente inumane în detenția ilegală la Tiraspol apare prima dată în BreakingNews.
11:30
O femeie a fost prinsă de vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău transportând suma de 21.300 de euro fără a o declara, în cadrul unui control de rutină. Banii erau ascunși în bagajul acesteia și nu au fost declarați la intrarea sau ieșirea din țară, contrar legislației vamale. Autoritățile au confiscat întreaga sumă, iar femeia riscă sancțiuni … Articolul Prinsă la Aeroportul Chișinău cu 21.300 € nedeclarați: femeia riscă sancțiuni legale apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu o criză serioasă de personal: din cele 20 de posturi de judecător prevăzute, doar 9 sunt ocupate. Această lipsă de resurse umane pune presiune pe instanță, crescând volumul de dosare restante și afectând timpii de soluționare. Situația este resimțită mai ales în cazul dosarelor complexe sau cu impact … Articolul Lipsă de personal la Curtea Supremă de Justiție pune presiune pe instanță apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Incendiu devastator la Sângerei: Proprietar rănit grav după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări # BreakingNews
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025 într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, lăsând în urmă o casă distrusă și un bărbat de 67 de ani grav rănit. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:06, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri … Articolul Incendiu devastator la Sângerei: Proprietar rănit grav după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în BreakingNews.
09:50
O rusoaică, acuzată că și-a ucis și despicat fiul de 6 ani, resturile aruncate într-un iaz de lângă Moscova # BreakingNews
O crimă de o cruzime extremă a zguduit zona Moscovei, după ce o femeie a fost reținută fiind suspectată că și-ar fi ucis copilul de doar 6 ani și ar fi tranșat trupul acestuia. Potrivit primelor informații, femeia ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că și-a atacat fiul, iar ulterior i-ar fi separat trupul … Articolul O rusoaică, acuzată că și-a ucis și despicat fiul de 6 ani, resturile aruncate într-un iaz de lângă Moscova apare prima dată în BreakingNews.
09:10
În raionul Sângerei, un şofer în vârstă de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu conducând un BMW, ajungând într-un canal de scurgere a apei situat pe marginea drumului, lângă satul Bilicenii Vechi. În momentul accidentului, în mașină era prezentă și soția sa, aflată pe scaunul din dreapta. … Articolul Un bărbat în vârstă, implicat într-un accident cu BMW lângă Bilicenii Vechi apare prima dată în BreakingNews.
