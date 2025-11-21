O mașină a MAI, incendiată la Călărași chiar în fața Secției de Poliție

14:10

Un bărbat din Soroca a fost amendat cu 32.500 de lei după ce a votat de două ori la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ziua scrutinului, el era internat în spital și a solicitat urna mobilă pentru a-și exercita dreptul la vot. După ce a votat în instituția medicală, a părăsit spitalul și s-a … Articolul Bărbat din Soroca amendat cu peste 30.000 lei după ce a votat de două ori la parlamentare apare prima dată în BreakingNews.