Bărbat din Soroca amendat cu peste 30.000 lei după ce a votat de două ori la parlamentare
BreakingNews, 21 noiembrie 2025 14:10
Un bărbat din Soroca a fost amendat cu 32.500 de lei după ce a votat de două ori la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ziua scrutinului, el era internat în spital și a solicitat urna mobilă pentru a-și exercita dreptul la vot. După ce a votat în instituția medicală, a părăsit spitalul și s-a … Articolul Bărbat din Soroca amendat cu peste 30.000 lei după ce a votat de două ori la parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
14:10
Bărbat din Soroca amendat cu peste 30.000 lei după ce a votat de două ori la parlamentare # BreakingNews
Un bărbat din Soroca a fost amendat cu 32.500 de lei după ce a votat de două ori la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ziua scrutinului, el era internat în spital și a solicitat urna mobilă pentru a-și exercita dreptul la vot. După ce a votat în instituția medicală, a părăsit spitalul și s-a … Articolul Bărbat din Soroca amendat cu peste 30.000 lei după ce a votat de două ori la parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
13:40
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru doi ani, după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informații confidențiale într-un caz fiscal ce îl implica pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta. În plus, oficialul a fost amendat cu 7 300 de … Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat din funcție pentru doi ani: Ce a făcut? apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
13:10
Poliția din Chișinău a efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat, unde au fost descoperite substanțe narcotice: PVP („sare”) și hașiș. Autoritățile continuă investigarea cazului pentru a stabili proveniența drogurilor și implicarea celui anchetat. Bărbatul a fost reținut pentru audieri, iar probele ridicate urmează să fie supuse expertizei legale. Pe baza rezultatelor, oamenii legii vor decide … Articolul Percheziție la un domiciliu din Chișinău: poliția găsește PVP și hașiș apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Protecția consumatorului în Moldova: la ce trebuie să fie atent când închei un contract la ușa casei # BreakingNews
Contractele negociate și semnate în afara magazinelor — la domiciliu, în stradă sau în alte locuri necomerciale — pot pune consumatorii în situații vulnerabile. Specialiștii atrag atenția că, în astfel de împrejurări, oamenii sunt mai predispuși să cedeze presiunilor comercianților, care pot folosi tehnici insistente pentru a convinge rapid cumpărătorul să semneze. Astfel de contracte … Articolul Protecția consumatorului în Moldova: la ce trebuie să fie atent când închei un contract la ușa casei apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
12:30
Criză pe mare: vasul Astoria Grande cu peste 600 de ruși nu este lăsat să acosteze la Istanbul # BreakingNews
Sute de turiști ruși sunt blocați pe vasul de croazieră Astoria Grande, în largul Turciei, după ce autoritățile turceşti au refuzat să permită acostarea navei în portul Istanbul. Vasul, cu peste 600 de pasageri ruși, a ancorat în zona Galataport, dar nu a primit permisiunea de debarcare planificată. Potrivit surselor, turiștii trebuiau să înceapă debarcarea … Articolul Criză pe mare: vasul Astoria Grande cu peste 600 de ruși nu este lăsat să acosteze la Istanbul apare prima dată în BreakingNews.
12:10
O femeie de 50 de ani din Tiraspol a alertat Poliția după ce ar fi fost agresată fizic de o colegă, chiar în propriul apartament. Incidentul a avut loc în urma unei vizite aparent obișnuite, care s-a transformat într-un conflict violent. Potrivit declarațiilor femeii, colega ei, în vârstă de 40 de ani, a venit … Articolul Bătaie între prietene la Tiraspol după acuzații că una a mâncat și băut pe gratis apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Ion Ceban cere stare de urgență în lupta cu drogurile: „Situația riscă să scape de sub control” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită instituirea stării de urgență în legătură cu extinderea alarmantă a fenomenului vânzării și consumului de droguri în Republica Moldova. Acesta afirmă că situația a depășit de mult nivelul unor cazuri izolate și s-a transformat într-o amenințare directă la adresa sănătății publice și a siguranței naționale. „Solicităm instituirea stării de urgență … Articolul Ion Ceban cere stare de urgență în lupta cu drogurile: „Situația riscă să scape de sub control” apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Liniște oficială, controverse publice: rolul judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul Platon ridică întrebări # BreakingNews
Telegraph.md atrage atenția asupra unei „inginerii juridice” ce ar putea juca un rol esențial în procesul lui Veaceslav Platon, după extrădarea sa în Republica Moldova. Potrivit investigației, ar exista un „liniște de stat” în jurul sentinței emise de judecătoarea Ana Cucerescu, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la integritatea deciziei judecătorești. Sursa explică … Articolul Liniște oficială, controverse publice: rolul judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul Platon ridică întrebări apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un accident rutier a avut loc pe traseul Chișinău–Hâncești, provocând mobilizarea rapidă a echipajelor de poliție și ambulanță. Incidentul s-a produs în prima parte a zilei, iar traficul în zonă a fost parțial blocat pentru mai multe zeci de minute, până la finalizarea intervențiilor. Potrivit informațiilor preliminare, în coliziune au fost implicate două automobile, iar … Articolul Accident pe traseul Chișinău-Hâncești: poliția și ambulanța au intervenit apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
10:10
Autoritățile din Republica Moldova au reținut două persoane în legătură cu un dosar de contrabandă cu muniții descoperit la punctul vamal Leușeni. Ancheta este coordonată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră și Inspectoratul Național de Investigații. Potrivit anchetatorilor, urmărirea penală a fost deschisă pentru … Articolul Două persoane reținute în dosarul de contrabandă cu muniții la Leușeni apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Comunitatea școlară din Fălești își ia rămas-bun de la profesoara Belousov, pasionată de matematică # BreakingNews
Un liceu din Fălești este în doliu după decesul profesoarei de matematică, Margareta Belousov. Colegii, elevii și comunitatea educațională au transmis mesaje de regret și sprijin familiilor îndurerate, subliniind că pierderea este resimțită profund. Profesoara Belousov era apreciată pentru dedicarea sa față de elevi și pasiunea pentru predarea matematicii. Prin activitatea sa, a contribuit semnificativ … Articolul Comunitatea școlară din Fălești își ia rămas-bun de la profesoara Belousov, pasionată de matematică apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Momente dramatice au avut loc la competiția Miss Universe, după ce reprezentanta Jamaicăi, Gabrielle Henry, a căzut de pe scenă în timpul prezentării. Incidentul s-a produs în runda în care participantele defilau în rochii de seară, iar căderea a surprins atât publicul, cât și organizatorii. Modelul a fost preluată imediat de echipa medicală și transportată … Articolul Clipe dramatice la Miss Universe: reprezentanta Jamaicăi a căzut de pe scenă apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unei vizite de curtoazie la Ministerul Sănătății. Discuțiile au vizat modernizarea sistemului medical și consolidarea parteneriatului cu UE. Ceban a subliniat că sprijinul constant al Uniunii Europene contribuie semnificativ la implementarea standardelor europene și la dezvoltarea … Articolul Emil Ceban discută modernizarea sistemului medical cu ambasadorul UE apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Municipiul Bălți se confruntă cu critici din partea locuitorilor, după ce autoritățile au propus implementarea unui sistem de parcări publice cu plată. Proiectul prevede crearea unor locuri de parcare pe marginea străzilor, cu opțiunea de plată pe oră sau prin abonamente lunare și anuale. Locurile pentru persoanele cu dizabilități vor fi gratuite, iar autoritățile intenționează … Articolul Bălți: nemulțumiri mari după propunerea parcărilor cu plată apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Fost executor judecătoresc condamnat la 9 ani și jumătate, iar inculpatul s‑a făcut nevăzut # BreakingNews
Un fost executor judecătoresc, Oleg Casian, a fost condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea unei sume importante de bani. În perioada în care activa ca executor, el ar fi încasat peste 2,46 milioane de lei de la o entitate economică, însă a virat doar o parte în contul întreprinderii, restul … Articolul Fost executor judecătoresc condamnat la 9 ani și jumătate, iar inculpatul s‑a făcut nevăzut apare prima dată în BreakingNews.
17:10
O pană masivă de curent a afectat marți întregul sistem electric din Paris, provocând opriri atât la nivel rezidențial, cât și în rețelele de transport în comun. Numeroase locuințe au rămas fără electricitate, iar sistemul de metrou și trenurile au fost paralizate, generând blocaje majore la nivel urban. Autoritățile locale investighează cauza defecțiunii, iar … Articolul Pană majoră de curent la Paris: locuințe întunecate și metrou blocat apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Zelenski: 26 de morți și 22 de persoane dispărute după atacul rușilor asupra Ternopilului # BreakingNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 22 sunt date dispărute, în urma unui atac lansat de ruși asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei. Operațiunile de salvare continuă, implicând peste 230 de salvatori din nouă regiuni, dar distrugerile semnificative fac ca intervenția să fie foarte … Articolul Zelenski: 26 de morți și 22 de persoane dispărute după atacul rușilor asupra Ternopilului apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Peste 5 kg de marijuana ridicate la Edineț: doi bărbați, cercetați pentru trafic și cultivare # BreakingNews
Polițiștii și procurorii din Edineț au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați din localitățile Goleni și Cupcini, suspectați de cultivarea și păstrarea drogurilor. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate peste 5 kilograme de marijuana, plante de canabis și obiecte utilizate pentru consumul substanțelor interzise. La domiciliul unui bărbat de 48 de ani, anchetatorii au … Articolul Peste 5 kg de marijuana ridicate la Edineț: doi bărbați, cercetați pentru trafic și cultivare apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Fostul șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, a făcut declarații controversate referitor la rolul fostului președinte Vladimir Voronin în eliberarea lui Ilie Ilascu, liderul grupului de „Tiraspol-3”. Potrivit lui Pasat, planul inițial nu era doar de eliberare, ci ar fi existat intenția ca Ilascu să fie înarmat și utilizat într-o „operațiune de … Articolul Pasat acuză: Voronin ar fi orchestrat asasinarea lui Ilie Ilascu după eliberare apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Conducerea Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) din Republica Moldova a reafirmat angajamentul de colaborare cu Arma dei Carabinieri din Italia, subliniind importanța parteneriatului pentru modernizarea instituției și alinierea la standarde internaționale. Potrivit conducerii IGC, cooperarea include schimb de experiență, pregătiri comune și sprijin tehnic. Aranjamentul tehnic dintre cele două instituții a fost consolidat recent, reflectând … Articolul IGC din Moldova întărește parteneriatul strategic cu Arma dei Carabinieri din Italia apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Ceartă la ședința Consiliului raional Florești: Părinții se opun închiderii a 5 școli # BreakingNews
O ședință a Consiliului raional Florești s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, după ce pe ordinea de zi a fost inclus subiectul privind închiderea a cinci instituții de învățământ din localitățile raionului. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților, care au venit la ședință pentru a-și exprima dezacordul. Mai mulți părinți au luat cuvântul și au cerut autorităților … Articolul Ceartă la ședința Consiliului raional Florești: Părinții se opun închiderii a 5 școli apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
14:10
Imagini dramatice din Ternopîl: 26 morți și peste 70 de răniți după atacul cu rachetă hipersonică # BreakingNews
Un bloc de locuințe din orașul Ternopîl a fost distrus complet după ce a fost lovit direct de o rachetă hipersonică lansată de armata rusă, în timpul unuia dintre cele mai sângeroase atacuri asupra Ucrainei din ultimele luni. Potrivit autorităților ucrainene, 26 de persoane au murit, printre care trei copii, iar alte 73 au fost … Articolul Imagini dramatice din Ternopîl: 26 morți și peste 70 de răniți după atacul cu rachetă hipersonică apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Ieri, oamenii legii au fost alertați de o persoană care a anunțat descoperirea cadavrului unei tinere strangulate, într-o gospodărie din oraș. La fața locului, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unei femei de 42 de ani, prezentând o plagă în regiunea gâtului, iar în curte — trupul neînsuflețit al fiicei acesteia, în vârstă de 19 … Articolul Dublă crimă la Nisporeni: A încercat să însceneze suicidul victimei apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave” care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări”, în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci … Articolul Ion Ceban critică dur guvernarea: „Reveniți din deplasări, țara arde!” apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Două trenuri, dintre care unul de mare viteză, s-au ciocnit în sudul Republicii Cehe, conform adevărul.ro. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea orașului Ceske Budejovice în jurul orei 6:20, ora locală. Unul dintre trenuri era un tren expres, iar celălalt un tren de pasageri. Autoritățile cehe au anunțat că există zeci de răniți în … Articolul FOTO// Tren de mare viteză implicat într-un accident grav în Cehia apare prima dată în BreakingNews.
12:30
VIDEO// ANSA a nimicit 15 tone de mărar și pătrunjel contaminate cu pesticide periculoase # BreakingNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, după ce testele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol, un pesticid interzis în UE și considerat periculos pentru sănătatea umană. Pentru prevenirea riscurilor asupra consumatorilor, … Articolul VIDEO// ANSA a nimicit 15 tone de mărar și pătrunjel contaminate cu pesticide periculoase apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Primarul Alexandr Petkov: Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune # BreakingNews
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat să salut în orașul nostru delegația din Transcarpatia, condusă de primarul Vasilii Iovdii. … Articolul Primarul Alexandr Petkov: Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune apare prima dată în BreakingNews.
12:10
VIDEO// Grigore Manoli acuză presiuni din partea Fiscului: „Așa omorâți businessul cinstit în Moldova” # BreakingNews
Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul unei cafenele din Nisporeni, acuză presiuni și abuzuri din partea Serviciului Fiscal de Stat, după ce a primit o amendă pentru o diferență de 240 de lei găsită în casa de marcat în timpul unui control. El afirmă că afacerea sa ar fi fost verificată de aproximativ 10 ori în ultimii … Articolul VIDEO// Grigore Manoli acuză presiuni din partea Fiscului: „Așa omorâți businessul cinstit în Moldova” apare prima dată în BreakingNews.
11:50
VIDEO// Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după survolarea spațiului aerian al Moldovei de o dronă # BreakingNews
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat luni la Ministerul Afacerilor Externe, după ce în noaptea de 19 noiembrie o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Diplomatul rus a intrat în sediul MAE tăcut și în grabă, fără declarații pentru presă. Incidentul a fost semnalat în aceeași dimineață și … Articolul VIDEO// Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după survolarea spațiului aerian al Moldovei de o dronă apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Președintele rus Vladimir Putin a inspectat miercuri un robot umanoid dansator la o expoziție din Moscova, în timp ce gărzile de corp ale Kremlinului stăteau în apropiere pentru a se asigura că liderul rus nu va fi rănit în cazul unei defecțiuni, scrie The Times. Spectacolul robotului controlat cu ajutorul cu inteligenței artificiale a fost … Articolul VIDEO// Vladimir Putin, încântat de un robot dansator apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Cloudflare își cere scuze pentru penele globale: o eroare internă, nu un atac, a afectat milioane de utilizatori # BreakingNews
Recent, internetul global a fost afectat de o pana majoră, iar Cloudflare a clarificat că problema a fost cauzată de un bug latent într-un serviciu intern, și nu de un atac cibernetic sau de alte cauze externe. Eroarea a fost declanșată de o modificare de configurare implementată în rețeaua companiei, care a dus la … Articolul Cloudflare își cere scuze pentru penele globale: o eroare internă, nu un atac, a afectat milioane de utilizatori apare prima dată în BreakingNews.
10:20
De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care subliniază importanța protecției copiilor și a investițiilor în serviciile destinate acestora. Edilul afirmă că în capitală trăiesc aproape 170.000 de copii, iar municipalitatea trebuie să asigure condiții sigure, acces la educație, servicii medicale și sprijin social. Potrivit … Articolul Ion Ceban: „Nicio investiție nu e mai importantă decât cea în copii” apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Ion Creangă – fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului – a primit o prelungire de 60 de zile sub control judiciar. Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a decis să mențină măsura preventivă pentru încă două luni. Creangă este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Ancheta susține că, între 2023 și 2024, ar … Articolul Ion Creangă rămâne sub control judiciar încă 60 de zile apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Conflict între un activist și șoferul care a parcat pe trotuar: „Mi-ai zgâriat mașina” # BreakingNews
Un conflict a izbucnit între un activist civic și un șofer care și-a parcat mașina pe trotuar, după ce activistul susține că șoferul i-a zgâriat mașina. Cazul a fost relatat recent, generând discuții aprinse despre parcările ilegale și responsabilitatea șoferilor. Potrivit activistului, parcarea vehiculului pe trotuar nu doar că îngreunează accesul pietonilor, dar a dus … Articolul Conflict între un activist și șoferul care a parcat pe trotuar: „Mi-ai zgâriat mașina” apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un automobil Mercedes a fost complet ars într-un incendiu produs astăzi, 5 noiembrie 2025, pe un traseu în apropierea satului Lucășeuca, raionul Orhei. Apelul la numărul de urgență 112 a fost recepționat la ora 11:31. La fața locului au intervenit pompierii și salvatorii, care au localizat incendiul la 11:45, iar focul a fost lichidat complet … Articolul Mașină cuprinsă de flăcări: pomperii intervine pe un traseu din Orhei apare prima dată în BreakingNews.
19 noiembrie 2025
17:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi demersul procurorilor și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzei penale în care acesta este inculpat. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale, marcând o etapă importantă în desfășurarea procesului. Următoarea ședință este programată pentru 21 … Articolul Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat public Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în special pentru perioada 2022–2023, când aproape doi ani a fost declarată stare de urgență în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, membrii comisiei au luat decizii importante în domenii precum energia, justiția, economia, mass-media, infrastructura, … Articolul Ion Ceban solicită audit public al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Europol sprijină percheziții în România și Italia: rețea mafiotă de proxenetism destructurată # BreakingNews
Autoritățile din România și Italia au desfășurat o serie de percheziții, în cadrul unei operațiuni coordonate de Europol și Eurojust, pentru destructurarea unei rețele de crimă organizată acuzate de exploatare sexuală și proxenetism. Investigația vizează o grupare formată din patru familii, cu structură piramidală, care ar fi exploatat zeci de victime, în special pe … Articolul Europol sprijină percheziții în România și Italia: rețea mafiotă de proxenetism destructurată apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Un bărbat a fost reținut de autoritățile de frontieră după ce s-a constatat că transporta peste 90 de articole de parfumerie nedeclarate. Produsele erau ascunse printre bagajele personale, iar declarația vamală depusă de pasager nu reflecta această cantitate. În urma controlului, bunurile au fost ridicate de serviciul vamal și riscă să fie confiscate. De … Articolul Control vamal: peste 90 de parfumuri confiscate de la un bărbat apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Polițiștii de frontieră au descoperit asupra unui cetățean moldovean care revenea din Franța o substanță vegetală de culoare verzuie, despre care există suspiciunea că ar fi una interzisă. Persoana a fost reținută pentru cercetări, iar substanța ridicată urmează să fie supusă expertizei pentru a stabili cu exactitate natura ei. Anchetatorii investighează circumstanțele, iar cazul va … Articolul Substanță interzisă descoperită la un pasager venit din Franța apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Fostul Hotel „Național” din Chișinău, pericol major pentru minori, avertizează poliția # BreakingNews
Fostul Hotel „Național” din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări … Articolul Fostul Hotel „Național” din Chișinău, pericol major pentru minori, avertizează poliția apare prima dată în BreakingNews.
15:10
La Bălți a fost lansat primul autobuz municipal restaurat: Petkov promite mai mult confort # BreakingNews
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul”, care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz … Articolul La Bălți a fost lansat primul autobuz municipal restaurat: Petkov promite mai mult confort apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Una dintre principalele vulnerabilități la adresa securității țării este lipsa de comunicare între stat și cetățenii săi. Ștefan Țîbuleac, șeful Serviciului Consiliului de Securitate Națională al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova, a declarat acest lucru în cadrul unui discurs susținut miercuri la Forumul de Securitate din Moldova 2025. „Amenințările hibride vizează, printre altele, subminarea relațiilor … Articolul Oficial: Lipsa de comunicare între stat și cetățean reprezintă o vulnerabilitate apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de 2 000 de kilograme de amidon de cartofi modificat genetic, reținut înainte de a fi pus în vânzare. Autoritățile au identificat în acest lot un element genetic nepermis, ceea ce a dus la decizia de eliminare completă a produsului. Distrugerea a fost realizată prin … Articolul ANSA distruge două tone de amidon de cartofi modificat genetic apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor”, a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este … Articolul Slusari critică supermarketurile: „Produsele locale sunt dezavantajate” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În cadrul întâlnirii, cei doi au evidențiat colaborările existente între Chișinău și mai multe orașe din Israel, precum și proiectele realizate alături de comunitatea evreiască, care … Articolul Ion Ceban s-a întâlnit cu Ambasadorul Israelului pentru proiecte comune apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un tânăr din Republica Moldova a fost prins la vamă cu un act de identitate falsificat, ascuns ingenios în pantof. Poliția de frontieră a descoperit buletinul romanesc contrafăcut în interiorul încălțărilor, iar documentul nu a corespuns normelor legale de formă și fond. Persoana a fost reținută pentru fals material în înscrisuri oficiale, iar asupra sa … Articolul Tânăr moldovean, prins la vamă cu un buletin românesc fals ascuns în pantof apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # BreakingNews
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi locuri de parcare pentru confortul chișinăuienilor. Printre adresele incluse în acest program se numără: N. Titulescu 2, 4; Dacia 17; Independenței 36-38; Cetatea Albă 3-5; … Articolul Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de către autorități, fiind suspectat de corupere activă și trafic de influență. Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni desfășurate de Agenția de Investigare a Corupției (AIC), menită să prevină acte ilegale de acest tip. Potrivit anchetatorilor, străinul a încercat să influențeze deciziile unor oficiali publici în scopuri … Articolul Străin reținut la AIC pentru corupere activă și trafic de influență apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: transformator electric ia foc, fără victime # BreakingNews
Un incendiu a izbucnit astăzi la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din municipiul Chișinău. Flăcările au pornit de la un transformator electric situat în exteriorul clădirii, în zona cantinei liceului. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri pentru a stinge focul și a asigura siguranța elevilor și a personalului. Din fericire, incendiul s-a manifestat doar … Articolul Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din Chișinău: transformator electric ia foc, fără victime apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.