Extrădarea lui Platon amânată până în martie 2026 – Ce motiv invocă autoritățile britanice

Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore după ce un camion din Republica Moldova, încărcat cu armament, a fost depistat la Vama Leuşeni-Albița. Potrivit oamenilor legii, au fost ridicate mai multe mijloace de probă, iar conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina. „De către organul de urmărire penală a Serviciului ... Două persoane reținute pentru 72 de ore în cazul camionului cu armament descoperit la vamă – Carp – Vom avea audieri la Comisia de profil