Rafturi ascunse pentru produsele locale – Slusari: Autoritățile le întorc spatele producătorilor

Primarii aleși pe lista Partidului Nostru Nina Cereteu și Stela Onuțu, au decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcțiile de primar pentru a evita alegerile anticipate în orașele lor. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de demisia deputaților. ... Primarii de la Drochia și Glodeni renunță la mandatul de deputat – Vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate The post Primarii de la Drochia și Glodeni renunță la mandatul de deputat – Vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate appeared first on Politik.