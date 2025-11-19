Ministerul Economiei confirmă discuțiile privind vânzarea Portului Giurgiulești – Se negociază, dar nimic nu e decis
Politik, 19 noiembrie 2025 17:20
Ministerul Economiei a venit cu o reacție oficială în urma informațiilor apărute în spațiul public privind vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești către România. Instituția confirmă că există discuții în desfășurare, însă subliniază că nu poate comenta o tranzacție care nu este încă finalizată. Potrivit Ministerului, operatorul portului — Danube Logistics — este o entitate privată,
• • •
Audit la Energocom – Pierderi de peste 300 milioane de lei – Entitatea nu a asigurat integritatea dosarelor de achiziții ale gazelor naturale # Politik
Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Energocom" în anii 2021-2023 a constituit subiectul raportului de audit examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice. Misiunea de audit, realizată de Curtea de Conturi, a evaluat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom". De asemenea, au
Rafturi ascunse pentru produsele locale – Slusari: Autoritățile le întorc spatele producătorilor # Politik
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Slusari, atrage atenția asupra faptului că, în supermarketurile din Republica Moldova, produsele de import sunt amplasate la nivelul ochilor, în timp ce produsele autohtone se află în locuri mai puțin vizibile. Într-o postare pe rețelele de socializare, Slusari a publicat fotografii comparative cu două tipuri de napolitane:
Demisii în lanț în guvernul de la Kiev după schemele de corupție de la Energoatom – Miniștrii Justiției și Energiei demiși de Rada Supremă # Politik
Parlamentul Ucrainei a votat marți, 19 noiembrie, demiterea Svetlanei Grinchuk din funcția de ministru al Energiei și al ministrului Justiției, German Galușcenko. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Radei Supreme, unde 315 deputați au susținut eliberarea ei din funcție. Demiterea vine după ce comitetul parlamentar pentru energie a votat anterior în favoarea solicitării premierului
Zi de doliu național în Republica Moldova, joi, cu ocazia funeraliilor lui Ilie Ilașcu la București – Decretul semnat de Președintele Sandu # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat miercuri, 19 noiembrie, un decret prin care ziua de joi, 20 noiembrie, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, este declarată zi de doliu național. „Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00", a menţionat
Marcel Spatari -Moldova are alternative la finanțarea FMI după ratarea tranșei de 170 milioane USD # Politik
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea FMI. Deputatul a subliniat că, deși relația cu Fondul Monetar Internațional rămâne esențială pentru credibilitatea externă a țării, Guvernul are la dispoziție și alte
Deficiențe la gestionarea medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul Agenției Medicamentului – Ce relevă un raport al Curții de Conturi # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la 18 noiembrie, proiectele Raportului de audit al conformității și al misiunii de follow-up privind activitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru perioada 2023–2025 (I semestru). Auditul a relevat deficiențe sistemice cauzate de necorelarea cadrului normativ, implicarea managerială insuficientă și lipsa unor controale interne adecvate
Sindicatele cer Guvernului majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar – Valoarea de referință ar trebui să constituie 3.000 lei în anul 2026 # Politik
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) cere Guvernului Republicii Moldova majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar, precum și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 lei în anul 2026. Într-un comunicat de presă emis miercuri, 19 noiembrie, CNSM a subliniat profunda îngrijorare față de nivelul insuficient de motivare a angajaților din sectorul bugetar
Ministerul de Externe condamnă survolarea spațiului aerian de o dronă – Ambasadorul agreat al Federației Ruse convocat la MAE # Politik
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova). Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională.
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău realizată în proporție de 99% – În decembrie încep testările # Politik
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, linia și echipamentele vor fi supuse inspecțiilor și testelor tehnice necesare pentru conectarea la rețea. Progresul înregistrat la stațiile electrice este diferit: la Stația
Angajaţii de la Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) intervin, miercuri dimineaţă, pe mai multe artere din țarǎ unde au fost înregistrate precipitaţii sub formă de zǎpadǎ. Drumarii au acționat în raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ialoveni, Anenii Noi și Rîșcani, unde au efectuat lucrări de patrulare și răspândire mecanizată a sării tehnice. Astfel, în procesul
Spațiul aerian al Republicii Moldova survolat de drone – Confirmarea ministerului Apărării # Politik
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (Republica Moldova) – Lesnoe (Ucraina). Potrivit informațiilor inițiale, aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine
Dependentă de importuri, Moldova ajunge printre cei mai mari exportatori de benzină ai Ucrainei # Politik
Importurile de benzină ale Ucrainei au crescut în octombrie 2025 la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, atingând 168,2 mii de tone, cu 19% mai mult decât în septembrie și cu 64% peste volumul înregistrat în octombrie anul trecut. În primele zece luni ale anului, Ucraina a importat 1,27 milioane de
ANRE anunță posibilă ajustare a tarifelor la gaze în 2026 – Prețul final nu va depinde doar de costul gazului # Politik
Tarifele la gazele naturale ar putea fi reduse în anul viitor, însă autoritățile avertizează că orice estimare este prematură până la închiderea anului financiar. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că evoluțiile de pe piața europeană sunt pozitive, iar prețurile de achiziție sunt deja mai mici decât cele incluse în tariful actual. „Presiunea pe piața europeană
Moldova ar putea adopta un fus orar aliniat la normele europene – Proiectul elaborat de autorități # Politik
După mai bine de 30 de ani de independență, Republica Moldova ar putea deveni oficial parte a unui fus orar clar definit. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a supus consultărilor publice un proiect de lege care propune stabilirea, prin lege, a fusului orar UTC+2 pentru țara noastră. Astfel, Moldova s-ar alinia normelor și deciziilor Uniunii
Piața imobiliară din Chișinău în derivă – Tranzacțiile au scăzut cu aproape 70% – Care ar fi principalele cauze # Politik
Vânzările apartamentelor din Capitală au scăzut cu aproape 70% comparativ cu anul 2021. Experții imobiliari spun că printre principalele cauze se numără reducerea numărului de autorizații de construcție, obligativitatea efectuării tranzacțiilor mai mari de 80 000 de euro prin intermediul băncilor, fără plăți în numerar, precum și creșterea considerabilă a prețurilor la apartamente. Unii cetățeni
Nicanor Ciochină ignoră instanța pentru a doua oară – Judecătorii ordonă aducerea cu mandat # Politik
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, a lipsit din nou de la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Acesta a cerut amânarea ședinței, însă instanța a dispus aducerea silită, după ce nici avocații săi nu s-au prezentat în sala de judecată, transmite IPN. Procurorul de
Alexandru Tănase: Moldova are nevoie de reformarea sistemului electoral prin introducerea votului preferențial cu liste deschise # Politik
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase consideră că actualul sistem electoral din Moldova denaturează procesul politic, iar partidele nu se conduc după criterii morale, ci după aritmetica rece a rezultatului. Tănase spune că această practică reprezintă o jignire adusă propriilor votanți și se apropie periculos de frauda morală când partidul îți prezintă, pe liste,
Consiliul Național al Tineretului cere Guvernului să majoreze bursele studenților -Ministerul Educației „Trebuie realizată în coordonare cu alte investiții” # Politik
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a solicitat Guvernului să majoreze urgent bursele studenților, așa încât plățile să fie aliniate la minimul de existență sau suplinite prin măsuri alternative de sprijin. Potrivit CNTM, în marile orașe coșul minim de existență a ajuns la 3 357 de lei, în timp ce bursele acoperă doar 40%
Exporturile de ulei de soia din Republica Moldova au înregistrat o scădere de 38% în perioada ianuarie–octombrie 2025, atingând doar 4 815 tone, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor oficiale. În octombrie, volumul exporturilor a fost de doar 624 de tone, confirmând declinul accentuat. Procesatorii locali pun scăderea pe seama reducerii disponibilității materiilor
Pentru anul viitor, polița de asigurare medicală în sumă fixă va avea același preț ca în 2025 – 12636 lei. Proiectul bugetului fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 prevede venituri totale de 18977275,8 mii lei și cheltuieli de 19217484,8 mii lei, ceea ce înseamnă un deficit de 240209 mii lei. Acesta urmează
Republica Moldova se numără în 2025 printre statele cu cel mai scăzut nivel al datoriei publice raportate la PIB, potrivit datelor publicate de Visual Capitalist pe baza celui mai recent raport al Fondului Monetar Internațional (World Economic Outlook, octombrie 2025). Țara noastră se situează pe locul 141 din 181 de state analizate, cu o pondere
Energia electrică s-ar putea scumpi în Moldova – Piața regională devine instabilă, spune ministrul Energiei # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează asupra riscului unor scumpiri la energia electrică pe piața regională, în contextul tensiunilor din sectorul energetic din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Novaia nedelea" de la TV8. Potrivit ministrului, pe piețele din regiune există deja „premise clare" pentru creșterea prețurilor la electricitate. Junghietu a explicat că, spre
Plecat din politică, fostul premier Recean revine în business – Afacerea care i-a adus un profit de aproape jumătate de milion de euro în trimestrul trei # Politik
Sphera Franchise Group, care administrează și brandul KFC din Republica Moldova a raportat o creșetere a vânzăriloe în T3 2025, iar KFC Moldova continuă să fie motorul principal de creștere al Grupului. În timp ce vânzările consolidate la nivel internațional au avansat modest, piața moldovenească s-a detașat ca lider absolut, potrivit raportului raportul financiar al
Schimbări la Vamă – Adjunctul directorului instituției pleacă din funcție – Cine îi ia locul # Politik
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun, potrivit informațiilor oferite de către Serviciul de presă al instituției. Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începând cu 1 decembrie 2025,
Fostul deputat în Parlamentul R. Moldova și deţinut politic al regimului de la Tiraspol,Ilie Ilaşcu, s-a stins din viațǎ luni, 17 noiembrie 2025, la vârsta de 73 de ani. Acesta locuia la București. Vestea tristǎ a morții sale a fost datǎ de familie, care îl descrie drept un om de o verticalitate exemplară, un pilon
Haos financiar la Teleradio-Moldova – Peste 21 de milioane de lei utilizați contrar limitelor aprobate de Consiliul de Supraveghere # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a făcut public raportul de audit
Economistul Veaceslav Ioniță lansează un nou avertisment cu privire la modul în care autoritățile tratează subiectul recesiunii economice. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta acuză reprezentanți ai puterii și anumiți „experți de serviciu” că încearcă să manipuleze opinia publică și să nege date economice clare, doar pentru a apăra imaginea politică a guvernării, notează bani.md ... Ioniță nemulțumit de modul în care autoritățile tratează subiectul recesiunii economice The post Ioniță nemulțumit de modul în care autoritățile tratează subiectul recesiunii economice appeared first on Politik.
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia ... UE mărește sprijinul pentru Moldova – Fonduri noi pentru democrație și societatea civilă The post UE mărește sprijinul pentru Moldova – Fonduri noi pentru democrație și societatea civilă appeared first on Politik.
Studenţii solicită creşterea burselor la nivelul minimului de existență – Asigurarea unui nivel minim de trai este esențială pentru calitatea educației # Politik
Astăzi, de Ziua Internațională a Studenților, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat o petiție publică adresată Ministerului Educației și Cercetării, prin care solicită majorarea burselor studențești la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri alternative de sprijin echitabile. CNTM subliniează că, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, coșul minim de existență ... Studenţii solicită creşterea burselor la nivelul minimului de existență – Asigurarea unui nivel minim de trai este esențială pentru calitatea educației The post Studenţii solicită creşterea burselor la nivelul minimului de existență – Asigurarea unui nivel minim de trai este esențială pentru calitatea educației appeared first on Politik.
BNM anticipează creșteri de tarife la apă caldă, energie și transport în următoarele trimestre – Reacția ANRE # Politik
Banca Națională a Moldovei (BNM) informează, în noul Raport asupra inflației, despre o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica prețurilor în următoarele trimestre, în special între sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2027, notează Bani.md. Potrivit proiecțiilor BNM, tarifele la aprovizionarea cu apă caldă vor înregistra o majorare de 28,6% în ... BNM anticipează creșteri de tarife la apă caldă, energie și transport în următoarele trimestre – Reacția ANRE The post BNM anticipează creșteri de tarife la apă caldă, energie și transport în următoarele trimestre – Reacția ANRE appeared first on Politik.
Inflație ridicată și stagnare economică -Viața devine mai scumpă în Moldova -Prețurile la alimente cresc alert # Politik
Viața în Republica Moldova devine mai scumpă. În luna octombrie, rata anuală a inflației a ajuns la 7%, depășind ținta stabilită de Banca Națională. Cel mai mult s-au scumpit fructele și legumele, arată datele Biroului Național de Statistică. Echipa postului nostru de televiziune a mers la Piața Centrală din Chișinău pentru a discuta cu vânzătorii ... Inflație ridicată și stagnare economică -Viața devine mai scumpă în Moldova -Prețurile la alimente cresc alert The post Inflație ridicată și stagnare economică -Viața devine mai scumpă în Moldova -Prețurile la alimente cresc alert appeared first on Politik.
România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul turismului rural odată cu lansarea oficială, astăzi, a Rutei gastronomice transfrontaliere România–Republica Moldova. Proiectul promovează tradiții culinare împărtășite de cele două țări, formate din aceleași ingrediente simple, dar încărcate de semnificație: hărnicia, ospitalitatea și dragostea pentru gustul autentic. Implicarea României în această inițiativă reflectă dorința comună ... Gusturi fără granițe – România și Moldova au lansat ruta gastronomică comună The post Gusturi fără granițe – România și Moldova au lansat ruta gastronomică comună appeared first on Politik.
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la RLive că există deja semnale clare care indică o posibilă reducere, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale, notează bani.md Potrivit ministrului, ... Vești bune la orizont – Tarifele la gaz ar putea scădea, anunță ministrul Energiei The post Vești bune la orizont – Tarifele la gaz ar putea scădea, anunță ministrul Energiei appeared first on Politik.
Gigantul petrolier rus „Lukoil” a depus o cerere la Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite pentru a amâna aplicarea sancțiunilor care urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie. Informația a fost dezvăluită de publicația Reuters, care susține că „Lukoil” cere mai mult timp pentru a analiza ofertele de pe piață și pentru a-și vinde filialele ... Lukoil cere timp – Solicită SUA amânarea sancțiunilor programate pentru 21 noiembrie The post Lukoil cere timp – Solicită SUA amânarea sancțiunilor programate pentru 21 noiembrie appeared first on Politik.
Semnal roșu pentru economie – Moldova, strivită între inflație și stagnare – Experții trag semnalul de alarmă # Politik
Republica Moldova se confruntă cu un fenomen economic rar și periculos – stagflația, caracterizată printr-o combinație între inflație ridicată și stagnare economică, care afectează țara deja de cinci ani. Despre aceasta a vorbit economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, vineri, 14 noiembrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav ... Semnal roșu pentru economie – Moldova, strivită între inflație și stagnare – Experții trag semnalul de alarmă The post Semnal roșu pentru economie – Moldova, strivită între inflație și stagnare – Experții trag semnalul de alarmă appeared first on Politik.
Sancțiunile SUA pentru Lukoil accelerează scumpirile la carburanți în Moldova -Benzina și motorina tot mai scumpe # Politik
În doar trei săptămâni, prețul benzinei a crescut cu circa 70 de bani și a urcat la 23,17 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 1,63 lei și a ajuns să coste 20,89 lei, transmite IPN. Scumpirea vine după anunțarea sancțiunilor SUA împotriva companiilor ruse petroliere Rosneft și Lukoil și este amplificată de incertitudinea ... Sancțiunile SUA pentru Lukoil accelerează scumpirile la carburanți în Moldova -Benzina și motorina tot mai scumpe The post Sancțiunile SUA pentru Lukoil accelerează scumpirile la carburanți în Moldova -Benzina și motorina tot mai scumpe appeared first on Politik.
E oficial – Republica Moldova a preluat pentru a doua oară Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Politik
Republica Moldova va deține, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este pentru a doua oară când țara noastră exercită acest mandat, după precedenta președinție din anul 2003, la opt ani de la aderarea la Consiliul Europei. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a prezentat ... E oficial – Republica Moldova a preluat pentru a doua oară Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei The post E oficial – Republica Moldova a preluat pentru a doua oară Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei appeared first on Politik.
Decizie de urgență – Guvernul preia temporar activele Lukoil la Aeroportul Chișinău pentru a menține alimentarea aeronavelor # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat vineri, 14 noiembrie, că la data de 12 noiembrie a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil, în baza căruia statul preia temporar în administrare, cu titlu gratuit, activele companiei de pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău (AIC). Pe parcursul zilei de 13 noiembrie a avut loc procesul ... Decizie de urgență – Guvernul preia temporar activele Lukoil la Aeroportul Chișinău pentru a menține alimentarea aeronavelor The post Decizie de urgență – Guvernul preia temporar activele Lukoil la Aeroportul Chișinău pentru a menține alimentarea aeronavelor appeared first on Politik.
Moldova, sufocată de importuri – Deficitul comercial explodează la 5,22 miliarde de dolari # Politik
Deficitul balanței comerciale a Moldovei continuă să se adâncească, pe fondul importurilor masive de mărfuri și creșterii cererii interne. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în luna septembrie deficitul comercial a atins 591,6 milioane dolari, cu 6,3% mai mult decât în august 2025 și cu 20,1% peste nivelul înregistrat în septembrie 2024. Pe ansamblul perioadei ... Moldova, sufocată de importuri – Deficitul comercial explodează la 5,22 miliarde de dolari The post Moldova, sufocată de importuri – Deficitul comercial explodează la 5,22 miliarde de dolari appeared first on Politik.
Sergiu Carmanschi este noul director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”. Acesta a fost prezentat oficial astăzi angajaților de către secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco. „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Prioritatea mea este stabilitatea, transparența și performanța în toate procesele noastre”, a asigurat Carmanschi. Concursul ... Schimbare de top – Sergiu Carmanschi, noul șef al Moldelectrica The post Schimbare de top – Sergiu Carmanschi, noul șef al Moldelectrica appeared first on Politik.
În perioada septembrie – octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a sancționat 329 de persoane fizice pentru desfășurarea de activități ilicite de întreprinzător, aplicând amenzi în valoare totală de 704 900 de lei. Cele mai multe abateri au fost identificate în comerțul cu bunuri, inclusiv online, prestări de servicii și transportul de pasageri în regim ... Taxi la negru și comerț ilegal, lovite de Fisc – Amenzi de sute de mii de lei The post Taxi la negru și comerț ilegal, lovite de Fisc – Amenzi de sute de mii de lei appeared first on Politik.
Dosar fierbinte pe masa autorităților – O firmă moldovenească vrea poziția Lukoil la Aeroport # Politik
Compania „Executive JETZ Handling”, activă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde serviciile și pregătește importul de combustibil de aviație JET A1, urmărind să devină furnizor complet de carburant pentru aeronavele comerciale, pe lângă cele de școală. În prezent, aceasta deservește avioanele de mici dimensiuni, scrie IPN. Directorul executiv, Dorin Plugaru, a declarat ... Dosar fierbinte pe masa autorităților – O firmă moldovenească vrea poziția Lukoil la Aeroport The post Dosar fierbinte pe masa autorităților – O firmă moldovenească vrea poziția Lukoil la Aeroport appeared first on Politik.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a identificat, în perioada ianuarie-octombrie 2025, 1 549 de persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile fără a-și respecta obligațiile fiscale. Acțiunile de conformare voluntară și verificările efectuate au dus la creșterea încasărilor la impozitul pe venit cu 27,2%, atingând 77,2 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a ... Lovitură de la Fisc – 1500 de proprietari, descoperiți cu chirii neimpozitate The post Lovitură de la Fisc – 1500 de proprietari, descoperiți cu chirii neimpozitate appeared first on Politik.
Demisie răsunătoare la Comrat – Dmitri Constantinov părăsește funcția de președinte al Adunării Populare # Politik
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a anunțat pe 14 noiembrie că își depune mandatul. Decizia survine la mai puțin de o lună după vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, în autonomie, unde cei doi au avut o întrevedere cu ușile închise. Constantinov afirmă însă că plecarea sa nu are legătură ... Demisie răsunătoare la Comrat – Dmitri Constantinov părăsește funcția de președinte al Adunării Populare The post Demisie răsunătoare la Comrat – Dmitri Constantinov părăsește funcția de președinte al Adunării Populare appeared first on Politik.
Președintele Parlamentului Igor Grosu recunoaște că Guvernul condus de Dorin Recean nu a respectat toate obligațiunile, atunci când a luat una dintre tranșe de la Fondul Monetar Internațional, în cadrul programului care a expirat în luna octombrie. La rândul său, fosta ministră a finanțelor Victoria Belous dă asigurări că țara noastră continuă cooperarea cu FMI, ... Igor Grosu: „Guvernul Recean nu și-a onorat promisiunile față de FMI” The post Igor Grosu: „Guvernul Recean nu și-a onorat promisiunile față de FMI” appeared first on Politik.
Primarii de la Drochia și Glodeni renunță la mandatul de deputat – Vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate # Politik
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru Nina Cereteu și Stela Onuțu, au decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcțiile de primar pentru a evita alegerile anticipate în orașele lor. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de demisia deputaților. ... Primarii de la Drochia și Glodeni renunță la mandatul de deputat – Vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate The post Primarii de la Drochia și Glodeni renunță la mandatul de deputat – Vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate appeared first on Politik.
Din 2026, UE va impune taxe vamale pentru coletele mici – În vizor platformele online din China # Politik
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord joi să devanseze ”cât mai repede posibil” în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele cu valoare scăzută care vin în cele 27 state membre UE, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar ... Din 2026, UE va impune taxe vamale pentru coletele mici – În vizor platformele online din China The post Din 2026, UE va impune taxe vamale pentru coletele mici – În vizor platformele online din China appeared first on Politik.
Anunţul ANSA – Noi focare de rabie și pestă porcină africană confirmate la Ungheni şi Hînceşti # Politik
În perioada 30 octombrie – 12 noiembrie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA),au fost confirmate un focar de rabie la o vulpe în localitatea Teșcureni, raionul Ungheni, un focar de rabie la o pisică în localitatea Bălceana, raionul Hîncești, și ... Anunţul ANSA – Noi focare de rabie și pestă porcină africană confirmate la Ungheni şi Hînceşti The post Anunţul ANSA – Noi focare de rabie și pestă porcină africană confirmate la Ungheni şi Hînceşti appeared first on Politik.
Rectificarea bugetului pentru anul 2025, votată în prima lectură de Parlament – Opoziția: Drumurile și transformările promise în campania electorală nu vor exista # Politik
Parlamentul a votat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în prima lectură de 61 de deputați. Comparativ cu ... Rectificarea bugetului pentru anul 2025, votată în prima lectură de Parlament – Opoziția: Drumurile și transformările promise în campania electorală nu vor exista The post Rectificarea bugetului pentru anul 2025, votată în prima lectură de Parlament – Opoziția: Drumurile și transformările promise în campania electorală nu vor exista appeared first on Politik.
