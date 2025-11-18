Energia electrică s-ar putea scumpi în Moldova – Piața regională devine instabilă, spune ministrul Energiei
Politik, 18 noiembrie 2025 17:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează asupra riscului unor scumpiri la energia electrică pe piața regională, în contextul tensiunilor din sectorul energetic din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Novaia nedelea" de la TV8. Potrivit ministrului, pe piețele din regiune există deja „premise clare" pentru creșterea prețurilor la electricitate. Junghietu a explicat că, spre
Plecat din politică, fostul premier Recean revine în business – Afacerea care i-a adus un profit de aproape jumătate de milion de euro în trimestrul trei # Politik
Sphera Franchise Group, care administrează și brandul KFC din Republica Moldova a raportat o creșetere a vânzăriloe în T3 2025, iar KFC Moldova continuă să fie motorul principal de creștere al Grupului. În timp ce vânzările consolidate la nivel internațional au avansat modest, piața moldovenească s-a detașat ca lider absolut, potrivit raportului raportul financiar al
Schimbări la Vamă – Adjunctul directorului instituției pleacă din funcție – Cine îi ia locul # Politik
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun, potrivit informațiilor oferite de către Serviciul de presă al instituției. Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începând cu 1 decembrie 2025,
Fostul deputat în Parlamentul R. Moldova și deţinut politic al regimului de la Tiraspol,Ilie Ilaşcu, s-a stins din viațǎ luni, 17 noiembrie 2025, la vârsta de 73 de ani. Acesta locuia la București. Vestea tristǎ a morții sale a fost datǎ de familie, care îl descrie drept un om de o verticalitate exemplară, un pilon
Haos financiar la Teleradio-Moldova – Peste 21 de milioane de lei utilizați contrar limitelor aprobate de Consiliul de Supraveghere # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a făcut public raportul de audit asupra gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Compania „Teleradio-Moldova" (TRM) în anii 2023–2024, un document de peste o sută de pagini care expune probleme structurale grave în administrarea instituției și în modul în care aceasta folosește banii contribuabililor, notează bani.md
Economistul Veaceslav Ioniță lansează un nou avertisment cu privire la modul în care autoritățile tratează subiectul recesiunii economice. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta acuză reprezentanți ai puterii și anumiți „experți de serviciu" că încearcă să manipuleze opinia publică și să nege date economice clare, doar pentru a apăra imaginea politică a guvernării, notează bani.md
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia
Studenţii solicită creşterea burselor la nivelul minimului de existență – Asigurarea unui nivel minim de trai este esențială pentru calitatea educației # Politik
Astăzi, de Ziua Internațională a Studenților, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat o petiție publică adresată Ministerului Educației și Cercetării, prin care solicită majorarea burselor studențești la nivelul minimului de existență sau implementarea unor măsuri alternative de sprijin echitabile. CNTM subliniază că, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, coșul minim de existență
BNM anticipează creșteri de tarife la apă caldă, energie și transport în următoarele trimestre – Reacția ANRE # Politik
Banca Națională a Moldovei (BNM) informează, în noul Raport asupra inflației, despre o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica prețurilor în următoarele trimestre, în special între sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2027, notează Bani.md. Potrivit proiecțiilor BNM, tarifele la aprovizionarea cu apă caldă vor înregistra o majorare de 28,6% în
Inflație ridicată și stagnare economică -Viața devine mai scumpă în Moldova -Prețurile la alimente cresc alert # Politik
Viața în Republica Moldova devine mai scumpă. În luna octombrie, rata anuală a inflației a ajuns la 7%, depășind ținta stabilită de Banca Națională. Cel mai mult s-au scumpit fructele și legumele, arată datele Biroului Național de Statistică. Echipa postului nostru de televiziune a mers la Piața Centrală din Chișinău pentru a discuta cu vânzătorii
România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul turismului rural odată cu lansarea oficială, astăzi, a Rutei gastronomice transfrontaliere România–Republica Moldova. Proiectul promovează tradiții culinare împărtășite de cele două țări, formate din aceleași ingrediente simple, dar încărcate de semnificație: hărnicia, ospitalitatea și dragostea pentru gustul autentic. Implicarea României în această inițiativă reflectă dorința comună
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la RLive că există deja semnale clare care indică o posibilă reducere, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale, notează bani.md Potrivit ministrului,
Gigantul petrolier rus „Lukoil" a depus o cerere la Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite pentru a amâna aplicarea sancțiunilor care urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie. Informația a fost dezvăluită de publicația Reuters, care susține că „Lukoil" cere mai mult timp pentru a analiza ofertele de pe piață și pentru a-și vinde filialele
Semnal roșu pentru economie – Moldova, strivită între inflație și stagnare – Experții trag semnalul de alarmă # Politik
Republica Moldova se confruntă cu un fenomen economic rar și periculos – stagflația, caracterizată printr-o combinație între inflație ridicată și stagnare economică, care afectează țara deja de cinci ani. Despre aceasta a vorbit economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", vineri, 14 noiembrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav
Sancțiunile SUA pentru Lukoil accelerează scumpirile la carburanți în Moldova -Benzina și motorina tot mai scumpe # Politik
În doar trei săptămâni, prețul benzinei a crescut cu circa 70 de bani și a urcat la 23,17 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 1,63 lei și a ajuns să coste 20,89 lei, transmite IPN. Scumpirea vine după anunțarea sancțiunilor SUA împotriva companiilor ruse petroliere Rosneft și Lukoil și este amplificată de incertitudinea
E oficial – Republica Moldova a preluat pentru a doua oară Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Politik
Republica Moldova va deține, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este pentru a doua oară când țara noastră exercită acest mandat, după precedenta președinție din anul 2003, la opt ani de la aderarea la Consiliul Europei. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a prezentat
Decizie de urgență – Guvernul preia temporar activele Lukoil la Aeroportul Chișinău pentru a menține alimentarea aeronavelor # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat vineri, 14 noiembrie, că la data de 12 noiembrie a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil, în baza căruia statul preia temporar în administrare, cu titlu gratuit, activele companiei de pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău (AIC). Pe parcursul zilei de 13 noiembrie a avut loc procesul
Moldova, sufocată de importuri – Deficitul comercial explodează la 5,22 miliarde de dolari # Politik
Deficitul balanței comerciale a Moldovei continuă să se adâncească, pe fondul importurilor masive de mărfuri și creșterii cererii interne. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în luna septembrie deficitul comercial a atins 591,6 milioane dolari, cu 6,3% mai mult decât în august 2025 și cu 20,1% peste nivelul înregistrat în septembrie 2024. Pe ansamblul perioadei
Sergiu Carmanschi este noul director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica". Acesta a fost prezentat oficial astăzi angajaților de către secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco. „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Prioritatea mea este stabilitatea, transparența și performanța în toate procesele noastre", a asigurat Carmanschi. Concursul
În perioada septembrie – octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a sancționat 329 de persoane fizice pentru desfășurarea de activități ilicite de întreprinzător, aplicând amenzi în valoare totală de 704 900 de lei. Cele mai multe abateri au fost identificate în comerțul cu bunuri, inclusiv online, prestări de servicii și transportul de pasageri în regim
Dosar fierbinte pe masa autorităților – O firmă moldovenească vrea poziția Lukoil la Aeroport # Politik
Compania „Executive JETZ Handling", activă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde serviciile și pregătește importul de combustibil de aviație JET A1, urmărind să devină furnizor complet de carburant pentru aeronavele comerciale, pe lângă cele de școală. În prezent, aceasta deservește avioanele de mici dimensiuni, scrie IPN. Directorul executiv, Dorin Plugaru, a declarat
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a identificat, în perioada ianuarie-octombrie 2025, 1 549 de persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile fără a-și respecta obligațiile fiscale. Acțiunile de conformare voluntară și verificările efectuate au dus la creșterea încasărilor la impozitul pe venit cu 27,2%, atingând 77,2 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a
Demisie răsunătoare la Comrat – Dmitri Constantinov părăsește funcția de președinte al Adunării Populare # Politik
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a anunțat pe 14 noiembrie că își depune mandatul. Decizia survine la mai puțin de o lună după vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, în autonomie, unde cei doi au avut o întrevedere cu ușile închise. Constantinov afirmă însă că plecarea sa nu are legătură
Președintele Parlamentului Igor Grosu recunoaște că Guvernul condus de Dorin Recean nu a respectat toate obligațiunile, atunci când a luat una dintre tranșe de la Fondul Monetar Internațional, în cadrul programului care a expirat în luna octombrie. La rândul său, fosta ministră a finanțelor Victoria Belous dă asigurări că țara noastră continuă cooperarea cu FMI,
Primarii de la Drochia și Glodeni renunță la mandatul de deputat – Vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate # Politik
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru Nina Cereteu și Stela Onuțu, au decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcțiile de primar pentru a evita alegerile anticipate în orașele lor. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de demisia deputaților.
Din 2026, UE va impune taxe vamale pentru coletele mici – În vizor platformele online din China # Politik
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord joi să devanseze "cât mai repede posibil" în 2
Anunţul ANSA – Noi focare de rabie și pestă porcină africană confirmate la Ungheni şi Hînceşti # Politik
În perioada 30 octombrie – 12 noiembrie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA),au fost confirmate un focar de rabie la o vulpe în localitatea Teșcureni, raionul Ungheni, un focar de rabie la o pisică în localitatea Bălceana, raionul Hîncești, și ... Anunţul ANSA – Noi focare de rabie și pestă porcină africană confirmate la Ungheni şi Hînceşti The post Anunţul ANSA – Noi focare de rabie și pestă porcină africană confirmate la Ungheni şi Hînceşti appeared first on Politik.
Rectificarea bugetului pentru anul 2025, votată în prima lectură de Parlament – Opoziția: Drumurile și transformările promise în campania electorală nu vor exista # Politik
Parlamentul a votat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în prima lectură de 61 de deputați. Comparativ cu ... Rectificarea bugetului pentru anul 2025, votată în prima lectură de Parlament – Opoziția: Drumurile și transformările promise în campania electorală nu vor exista The post Rectificarea bugetului pentru anul 2025, votată în prima lectură de Parlament – Opoziția: Drumurile și transformările promise în campania electorală nu vor exista appeared first on Politik.
Scumpirile se vor menține – Inflația a ajuns la 7% în octombrie – Presiunile inflaționiste vor fi mai pronunțate în 2026 decât se estima inițial # Politik
Banca Națională a Moldovei a prezentat noul raport asupra inflației, în care își confirmă așteptările privind evoluția prețurilor pentru anul 2025, dar avertizează că presiunile inflaționiste vor fi mai pronunțate în 2026 decât se estima inițial. Instituția a revizuit în creștere prognoza de inflație cu 0,4 puncte procentuale, invocând contribuții suplimentare din partea prețurilor alimentare, ... Scumpirile se vor menține – Inflația a ajuns la 7% în octombrie – Presiunile inflaționiste vor fi mai pronunțate în 2026 decât se estima inițial The post Scumpirile se vor menține – Inflația a ajuns la 7% în octombrie – Presiunile inflaționiste vor fi mai pronunțate în 2026 decât se estima inițial appeared first on Politik.
Igor Grosu, după pierderea tranșei FMI de 170 milioane de dolari: „Trebuie să-i întrebăm pe ei ce nu le-a plăcut” # Politik
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua dialogul cu Fondul Monetar Internațional (FMI),chiar dacă ultima tranșă, în valoare de 170 de milioane de dolari, nu a fost acordată. Potrivit lui Grosu, Republica Moldova a depășit anumite parametri bugetari, în special în ceea ce privește cheltuielile pentru salarii, însă aceste ... Igor Grosu, după pierderea tranșei FMI de 170 milioane de dolari: „Trebuie să-i întrebăm pe ei ce nu le-a plăcut” The post Igor Grosu, după pierderea tranșei FMI de 170 milioane de dolari: „Trebuie să-i întrebăm pe ei ce nu le-a plăcut” appeared first on Politik.
Conexiunea feroviară cu România prinde contur – CFM a încheiat o etapă cheie la linia Prut 2 – Fălciu # Politik
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat finalizarea uneia dintre etapele importante ale construcției conexiunii feroviare pe linia Prut 2 – Fălciu, fiind încheiate lucrările de conectare a căii ferate cu ecartament larg la podul situat lângă stația Fălciu din România. Potrivit CFM, echipele tehnice au montat peste 3000 de traverse, echivalentul a ... Conexiunea feroviară cu România prinde contur – CFM a încheiat o etapă cheie la linia Prut 2 – Fălciu The post Conexiunea feroviară cu România prinde contur – CFM a încheiat o etapă cheie la linia Prut 2 – Fălciu appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Activele Lukoil-Moldova trebuie preluate transparent pentru a preveni riscuri asupra prețurilor la combustibil # Politik
Statul trebuie să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a asigura controlul asupra prețurilor la carburanți și pentru a evita orice posibilă înțelegere de cartel între operatorii privați. Declarația a fost făcută de președintele Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi. „Deținerea acestor active de către o companie de stat ar fi un beneficiu ... Renato Usatîi – Activele Lukoil-Moldova trebuie preluate transparent pentru a preveni riscuri asupra prețurilor la combustibil The post Renato Usatîi – Activele Lukoil-Moldova trebuie preluate transparent pentru a preveni riscuri asupra prețurilor la combustibil appeared first on Politik.
Circa 634,43 milioane metri cubi de gaze naturale au fost importate în Republica Moldova (fără regiunea transnistreană) în primele nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Volumul este cu 12,5% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce confirmă o creștere constantă a ... Piața gazelor din Moldova prinde viteză – Energocom rămâne lider, dar apar noi jucători The post Piața gazelor din Moldova prinde viteză – Energocom rămâne lider, dar apar noi jucători appeared first on Politik.
Premierul Munteanu, după întrevederea cu șeful Guvernului de la București: „Avem România alături, cu sprijin, experiență și voce puternică în capitalele europene” # Politik
Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni, iar România va rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova pe calea europeană. Mesajele au fost transmise de șefii Guvernelor de la Chișinău și București – Alexandru Munteanu și Ilie Bolojan, după întrevederea de astăzi. „Construim punți diferite și trainice – ... Premierul Munteanu, după întrevederea cu șeful Guvernului de la București: „Avem România alături, cu sprijin, experiență și voce puternică în capitalele europene” The post Premierul Munteanu, după întrevederea cu șeful Guvernului de la București: „Avem România alături, cu sprijin, experiență și voce puternică în capitalele europene” appeared first on Politik.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu Serviciul Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unei grupări criminale organizate specializate în contrabandă cu țigarete, care utiliza ruta feroviară Chișinău–București pentru transportul ilegal al mărfurilor accizabile. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane — unele încă neidentificate — printre care și angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea ... Tun uriaș la CFM – 120.000 de țigări de contrabandă pe ruta feroviară Chișinău–București The post Tun uriaș la CFM – 120.000 de țigări de contrabandă pe ruta feroviară Chișinău–București appeared first on Politik.
LIVE: Declarații de presă susținute de premierul României, Ilie Bolojan, și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu # Politik
The post LIVE: Declarații de presă susținute de premierul României, Ilie Bolojan, și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu appeared first on Politik.
Moldovenii își pun economiile la treabă – Peste 22 de milioane de lei investiți în valori mobiliare de stat # Politik
Moldovenii au plasat peste 22 milioane de lei în valori mobiliare de stat prin platforma eVMS.md. Investițiile au fost realizate între 3 și 12 noiembrie 2025, prin 521 de tranzacții efectuate de 468 de investitori. Cea mai mare parte a sumelor a fost direcționată către obligațiunile de stat cu maturitate de 3 ani, care oferă ... Moldovenii își pun economiile la treabă – Peste 22 de milioane de lei investiți în valori mobiliare de stat The post Moldovenii își pun economiile la treabă – Peste 22 de milioane de lei investiți în valori mobiliare de stat appeared first on Politik.
Fracțiunea Alternativa cere depolitizarea structurilor-cheie și acuză PAS de „capturarea instituțiilor statului” # Politik
Fracțiunea parlamentară Alternativa solicită depolitizarea instituțiilor-cheie ale statului, afirmând că Republica Moldova, ca stat de drept și țară candidată la Uniunea Europeană, are nevoie de structuri independente și imparțiale. „Fracțiunea parlamentară Alternativa vine cu o declarație și solicită depolitizarea instituțiilor de stat, a instituțiilor-cheie care trebuie să fie independente într-un stat de drept și candidat ... Fracțiunea Alternativa cere depolitizarea structurilor-cheie și acuză PAS de „capturarea instituțiilor statului” The post Fracțiunea Alternativa cere depolitizarea structurilor-cheie și acuză PAS de „capturarea instituțiilor statului” appeared first on Politik.
Anchetă internă în dosarul diplomelor false de la medicină – Ce spune ministrul Emil Ceban # Politik
O anchetă internă a fost inițiată la Universitatea de Medicină „Nicolae Testemițanu” în dosarul diplomelor false. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, acuzat că, în perioada în care deținea funcția de rector, ar fi semnat diplome pentru medici rezidenți din România, fără ca aceștia să fi fost înmatriculați la universitate. Totodată, ministrul ... Anchetă internă în dosarul diplomelor false de la medicină – Ce spune ministrul Emil Ceban The post Anchetă internă în dosarul diplomelor false de la medicină – Ce spune ministrul Emil Ceban appeared first on Politik.
Controversatul deputat Maria Acbaș lasă politica pentru business – Parlamentul nu mai e prioritatea mea # Politik
Maria Acbaș, antreprenoare din Găgăuzia și aleasă în Parlament pe listele partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), a explicat motivul pentru care renunță la mandatul de deputat. Potrivit acesteia, decizia nu a fost ușoară, însă a hotărât să se concentreze pe dezvoltarea afacerii sale. „Astăzi trebuie să iau o decizie și să elimin orice conflict de ... Controversatul deputat Maria Acbaș lasă politica pentru business – Parlamentul nu mai e prioritatea mea The post Controversatul deputat Maria Acbaș lasă politica pentru business – Parlamentul nu mai e prioritatea mea appeared first on Politik.
Ala Nemerenco, mesaj dur la adresa guvernări -Denunță lipsa meritocrației, instituțiile statului sufocate de cumătrism și protecționism # Politik
Fostul ministru al Sănătății, Ala Nemerenco, a lansat un mesaj dur la adresa actualei guvernări, acuzând lipsa meritocrației și perpetuarea practicilor de tip „cumătrism” și „protecționism” în instituțiile statului. Într-o postare publicată pe Facebook, Nemerenco a scris că „dacă Moldova riscă să clacheze drumul european, este pentru că lupta cu corupția și interesele continuă să ... Ala Nemerenco, mesaj dur la adresa guvernări -Denunță lipsa meritocrației, instituțiile statului sufocate de cumătrism și protecționism The post Ala Nemerenco, mesaj dur la adresa guvernări -Denunță lipsa meritocrației, instituțiile statului sufocate de cumătrism și protecționism appeared first on Politik.
Partidul Nostru propune desființarea consiliilor raionale și redistribuirea fondurilor către primării # Politik
Partidul Nostru insistă pe lichidarea Consiliilor raionale, pentru a elimina fenomenul distribuirii banilor în localității pe criterii de apartenență la partide de guvernare. Declarația a fost făcută de vicepreședinta fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Elena Grițco, la postul de televiziune ONE TV. Deputata a declarat că reforma administrativ-teritorială este tergiversată de ani buni, fiind amânată constant ... Partidul Nostru propune desființarea consiliilor raionale și redistribuirea fondurilor către primării The post Partidul Nostru propune desființarea consiliilor raionale și redistribuirea fondurilor către primării appeared first on Politik.
Alexandru Munteanu în prima vizită externă la București – România ne oferă încredere și sprijin în parcursul european # Politik
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat astăzi într-o vizită oficială la București, afirmă că relația dintre cele două state este construită pe „legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului” și că România rămâne principalul partener al Chișinăului în procesul de integrare europeană. „Sunt onorat să am prima vizită externă la București. Am ... Alexandru Munteanu în prima vizită externă la București – România ne oferă încredere și sprijin în parcursul european The post Alexandru Munteanu în prima vizită externă la București – România ne oferă încredere și sprijin în parcursul european appeared first on Politik.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, renunță la funcția de deputat în Parlament, pentru a-și continua activitatea în fruntea capitalei. Un proiect de hotărâre prezentat în Legislativ prevede că Parlamentul „ia act de cererea de demisie a deputatului în Parlament Ion Ceban, ales din partea Blocului Electoral ‘Alternativa’”. Potrivit documentului, odată cu aprobarea hotărârii, ... Ion Ceban renunță la funcția de deputat – Angela Cutasevici îi va lua locul The post Ion Ceban renunță la funcția de deputat – Angela Cutasevici îi va lua locul appeared first on Politik.
Chișinăul urcă în topul celor mai scumpe capitale europene – Creditele ipotecare sufocă veniturile # Politik
Chișinăul este printre cele mai scumpe orașe cu privire la costul creditului ipotecar. Potrivit analizei realizate pe baza ofertelor băncilor și a prețurilor medii ale apartamentelor de 50 m², salariul mediu consumă rata lunară a unui credit pe 25 de ani în fiecare capitală, notează Bani.md. Potrivit datelor, Chișinăul este una dintre capitalele unde povara ... Chișinăul urcă în topul celor mai scumpe capitale europene – Creditele ipotecare sufocă veniturile The post Chișinăul urcă în topul celor mai scumpe capitale europene – Creditele ipotecare sufocă veniturile appeared first on Politik.
Sturza aruncă bomba despre FMI: „Orgoliile unor funcționari ne-au costat 170 de milioane de euro” # Politik
Fostul premier Ion Sturza a comentat decizia Fondului Monetar Internațional de a suspenda ultima tranșă de 170 de milioane de euro destinată Republicii Moldova. Potrivit acestuia, nu este vorba doar despre criterii tehnice sau lipsa unor reforme, ci despre „supărarea personală a unor funcționari FMI” care ar fi încercat să impună autorităților de la Chișinău ... Sturza aruncă bomba despre FMI: „Orgoliile unor funcționari ne-au costat 170 de milioane de euro” The post Sturza aruncă bomba despre FMI: „Orgoliile unor funcționari ne-au costat 170 de milioane de euro” appeared first on Politik.
Bulgaria, la un pas de criză de benzină – Sofia solicită SUA scutire de la sancțiunile împotriva Lukoil # Politik
Bulgaria a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, relatează agenţia EFE. Potrivit ministrului bulgar al Energiei, Jecho Stankov, cererea a fost înaintată Washingtonului la sfârşitul lunii octombrie, la câteva zile după ce administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva ... Bulgaria, la un pas de criză de benzină – Sofia solicită SUA scutire de la sancțiunile împotriva Lukoil The post Bulgaria, la un pas de criză de benzină – Sofia solicită SUA scutire de la sancțiunile împotriva Lukoil appeared first on Politik.
Dezastru în agricultură – Statul datorează fermierilor câteva miliarde de lei din rambursarea TVA – Guvernul vrea să transforme aceste datorii în instrumente financiare # Politik
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a recunoscut că statul are restanțe față de producătorii agricoli. Este vorba de circa 11 miliarde de lei din rambursarea TVA. Oficialul a declarat că situația este „dureroasă” și necesită soluții urgente și sustenabile. „Este o sumă impunătoare. Este o problemă care este dureroasă, cu siguranță trebuie rezolvată”, a spus ministrul ... Dezastru în agricultură – Statul datorează fermierilor câteva miliarde de lei din rambursarea TVA – Guvernul vrea să transforme aceste datorii în instrumente financiare The post Dezastru în agricultură – Statul datorează fermierilor câteva miliarde de lei din rambursarea TVA – Guvernul vrea să transforme aceste datorii în instrumente financiare appeared first on Politik.
Roman Cojuhari, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul alegerilor parlamentare din 2025, a anunțat că își depune mandatul de parlamentar pentru a reveni la șefia Agenției Proprietății Publice (APP). Într-un mesaj public, Cojuhari a explicat că decizia sa a fost motivată de dorința de a continua reformele inițiate la APP ... Înapoi la sursă – Cojuhari schimbă băncile Parlamentului pe scaunul de la APP The post Înapoi la sursă – Cojuhari schimbă băncile Parlamentului pe scaunul de la APP appeared first on Politik.
Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au aliniat deciziei Uniunii Europene de a prelungi sancțiunile împotriva liderilor din regiunea transnistreană. La 27 octombrie 2025, Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea măsurilor restrictive până la 31 octombrie 2026, vizând conducerea politică și administrativă a regiunii Transnistria. Sancțiunile constau în înghețarea activelor și interdicția de călătorie ... Ucraina și alte opt state s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei The post Ucraina și alte opt state s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei appeared first on Politik.
