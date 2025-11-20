Aeroportul Internațional Chișinău anunță schimbarea sursei de alimentare pentru aeronave

14:30

Prețurile ouălor de găină au crescut cu aproximativ 20–30% în ultimele două săptămâni pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, pe fondul unei tendințe similare în întreaga Europă. Datele statistice oficiale arată că, în primele zece luni ale acestui an, ouăle s-au scumpit cu circa 8% în Republica Moldova, iar majorările se repetă deja de patru ...