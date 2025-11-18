Plecat din politică, fostul premier Recean revine în business – Afacerea care i-a adus un profit de aproape jumătate de milion de euro în trimestrul trei

16:50

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua dialogul cu Fondul Monetar Internațional (FMI),chiar dacă ultima tranșă, în valoare de 170 de milioane de dolari, nu a fost acordată. Potrivit lui Grosu, Republica Moldova a depășit anumite parametri bugetari, în special în ceea ce privește cheltuielile pentru salarii, însă aceste ...