Summit G20: Liderii europeni discută planul de pace al lui Trump și pregătesc propriul plan

08:20

Blocaj pe Transfăgărășan lângă Cetatea Poenari, după ce fragmente de stâncă s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea. Timp de aproape patru ore, zeci de mașini care mergeau spre Lacul Vidraru sau Curtea de Argeș nu au putut înainta. După lăsarea serii, drumarii au reușit să îndepărteze o parte din pietre și […]