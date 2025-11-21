Realitatea Săptămânii: Scheletele de beton, care amenință capitala

07:30

Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil. În tradiția populară se spune că această zi reprezintă hotarul dintre toamnă şi iarnă. Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai. Arhanghelul Gavriil, al cărui nume se traducere din ebraică „Dumnezeu este puterea mea", […]