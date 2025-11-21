VIDEO Forțele ruse preiau controlul asupra orașului Kupiansk și avansează în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie
Realitatea.md, 21 noiembrie 2025 14:10
Președintele rus Vladimir Putin a vizitat ieri, 20 noiembrie, un centru de comandă al armatei și a ascultat rapoartele ofițerilor despre situația de pe frontul din Ucraina, scrie Reuters citând presa rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele și comandantul suprem a vizitat unul dintre posturile de comandă ale grupării
• • •
Acum 5 minute
14:30
Alertă sanitară! Mai multe localități din Ialoveni, în Zona de supraveghere după un focar de pestă porcină la mistreți # Realitatea.md
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită Zona de supraveghere, după ce a fost depistat un caz de pestă porcină africană la mistreți în padurea satului Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost luată joi, 20 noiembrie, de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni. „Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni au
Acum 30 minute
14:10
VIDEO Forțele ruse preiau controlul asupra orașului Kupiansk și avansează în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie # Realitatea.md
Acum o oră
14:00
Grosu nu exclude că transportarea armelor pe la Albița a fost tentativă de destabilizare. Au existat și alte cazuri? # Realitatea.md
Transportarea armelor pe la Albița putea fi o tentativă de destabilizare, consideră Igor Grosu, potrivit unei secvențe video publicate de Agora. Speakerul a spus că nu își amintește să fi existat cazuri similare. Președintele Parlamentului a mai relatat jurnaliștilor că autoritățile de la Chișinău așteaptă mai multe detalii despre incident. Oficialul a reiterat că un
14:00
Laura Codruța Kövesi reafirmă disponibilitatea Parchetului European de a sprijini R. Moldova # Realitatea.md
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare. Potrivit postului public de radio, asigurările i-au fost date ministrului Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, de către Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), în
Acum 2 ore
13:30
Primarul Ion Ceban a propus două candidaturi la funcția de viceprimari în locul Angelei Cutasevici și Olgăi Ursu # Realitatea.md
Olesea Psenițchi și Victor Pruteanu au fost propuși de primarul general Ion Ceban la funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie curent. PAS este confuz privind candidatura lui Victor Pruteanu și portofoliul de care va fi responsabil. Consilierii au făcut haz de el: „Soldat universal". Pe ordina de zi
13:30
Ziua Mondială a Televiziunii este marcată anual pe 21 noiembrie, pentru a sublinia rolul esențial pe care acest mijloc de comunicare îl are în informarea publicului și în reflectarea realităților globale. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, televiziunea rămâne cea mai utilizată sursă de conținut video, chiar dacă formele de consum s-au diversificat odată cu apariția platformelor
13:30
Un accident aviatic major s-a produs în această dimineață la Dubai, după ce un avion s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene. Avionul indian HAL Tejas s-a prăbușit în jurul orei 14:10, ora locală, în timpul unui zbor demonstrativ pentru public, informează Digi24.ro. Pilotul aeronavei nu a supraviețuit impactului, potrivit sursei citate. Pe rețelele sociale
13:30
Elevii cu note de 1 și 2 la matematică, vor beneficia anul viitor de 60 de ore suplimentare de pregătire, față de 40 de ore cât se oferă în mod normal. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, care spune că măsura are scopul de a sprijini elevii aflați în risc de nepromovare.
13:30
Din 2026, grădinițele din Moldova vor fi finanțate în funcție de numărul de copii înscriși # Realitatea.md
Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unor reguli noi, potrivit cărora bugetul fiecărei instituții va fi calculat în funcție de numărul de copii înscriși, nevoile acestora și cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Instrucțiunea pentru aplicarea noii Metodologii de finanțare pe bază de cost standard a instituțiilor de învățământ preșcolar a
13:20
Carp dezvăluie ce fel de muniții au fost găsite la Albița: Scurgerea imaginilor ar fi fost pe partea română # Realitatea.md
În camionul reținut de la vama Albița au fost depistate echipamente militare rusești și de producție sovietică. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei apărare și ordine publică, Lilian Carp. Carp a precizat la TVR Moldova că, deoarece este vorba despre un punct comun de trecere a vămii, scanările se fac cu echipamentele de pe
13:10
Summit G20: Liderii europeni discută planul de pace al lui Trump și pregătesc propriul plan # Realitatea.md
Liderii europeni urmează să discute mâine planul de pace propus președintele american Donald Trump în culisele summit-ului G20 din Africa de Sud, informează Financial Times. O sursă europeană a declarat că situația evoluează mult mai rapid decât s-a anticipat, sugerând că acest lucru ar putea echivala cu o „capitulare în fața Moscovei". Un alt oficial
13:00
Noua lege a medierii, sprijinită de CCI: beneficii economice și proceduri mai rapide pentru companii # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) reacționează la dezbaterile publice privind proiectul Legii medierii și statutului mediatorului, după ce în spațiul public au apărut interpretări eronate ale conținutului acestuia. Instituția subliniază că susține proiectul de lege aprobat de Guvern pe 18 iunie 2025, argumentând că mediul de afaceri are nevoie
12:50
RAPORT Hainele Shein conțin substanțe toxice peste limitele admise. Articolele pentru copii, cele mai periculoase # Realitatea.md
Greenpeace a descoperit substanțe chimice periculoase în articole de îmbrăcăminte vândute de gigantul online Shein, inclusiv în haine pentru copii. Organizația a testat 56 de produse și a găsit probleme serioase în 18 dintre ele, unde nivelurile unor substanțe toxice depășeau chiar și „extrem" limitele admise de regulamentul european privind chimicalele. Greenpeace Germania spune că
12:50
Ouăle s-au scumpit cu peste 20%. Crescătorii dau vina pe exporturile mai mari către UE # Realitatea.md
Ouăle de găină s-au scumpit cu 20-25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, transmite bani.md. Crescătorii de păsări spun că ouăle s-au scumpit pentru că o cantitate tot mai mare este exportată în Uniunea Europeană, unde
12:50
Sute de turiști ruși aflați pe vasul de croazieră Astoria Grande au fost blocați în largul Turciei, după ce autoritățile locale au refuzat să permită acostarea navei în portul Istanbul. Vasul transporta peste 600 de turiști ruși și a ancorat inițial în zona Galataport, însă nu a primit permisiunea de debarcare planificată. Pasagerii trebuiau să
12:40
Contrabanda cu armament la Albița: În camion erau 18 rachete antitanc și opt lansatoare de grenade # Realitatea.md
Procurorii Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România au oferit noi detalii, dar și imagini foto și video, după reținerea camionului cu armament la Vama Albița. Autoritățile din țara vecină anunță că au reținut pe acest caz un cetățean moldovean de 37 de ani, suspectat că făcea parte dintr-un grup infracțional
12:40
DOC Compania care transporta arme pe la Albița, cu 3 angajați, a beneficiat de contracte cu statul # Realitatea.md
Compania despre care se spune că transporta arme pe la Albița a beneficiat de contracte cu statul. Solar System S. R. L. a beneficiat de vouchere investiționale în valoare de 200.000 de lei, pentru a implementa două proiecte în parteneriat cu Colegiul de Inginerie din Strășeni. Companiei i-au fost în retribuite două din cinci proiecte,
Acum 4 ore
12:20
VIDEO Imagini ȘOCANTE: clădire prăbușită și oameni prinși în flăcări după explozia din Pakistan # Realitatea.md
Cel puțin 15 persoane au murit, printre care și patru copii, în urma exploziei unei fabrici chimice din provincia Faisalabad din Pakistan, transmite Digi24.ro. Imaginile video apărute pe rețelele de socializare arată cum explozia a prăbușit clădirea și a avariat alte structuri din apropiere. Mai mulți oameni au fost răniți și transportați în stare gravă
11:50
Ultimatum pentru Ucraina: Trump vrea răspuns la planul secret chiar de Ziua Recunoștinței # Realitatea.md
Administrația președintelui american Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei pentru a accepta cât mai rapid planul de pace americano-rus, relatează Digi24.ro. Potrivit sursei, Washingtonul insistă ca Kievul să ofere un răspuns într-un termen stabilit. Financial Times notează că există o dată limită pentru reacția Ucrainei, iar aceasta ar fi 27 noiembrie 2025, Ziua
11:30
VIDEO Drogurile să fie recunoscute ca problemă națională: Ion Ceban cere declararea stării de urgență # Realitatea.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa", solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. „Astăzi vreau să atenționez o dată în plus asupra unui proces care ia amploare largă în continuare și care este trecut cu vederea de autoritățile naționale.
11:30
Ucraina modifică un punct din planul secret american, în timp ce Europa pregătește o contra-propunere # Realitatea.md
În urma ce Statele Unite l-au informat pe Volodimir Zelenski despre planul secret realizat în 28 de puncte, în care este stabilit că Kievul ar trebui să renunțe la întreaga regiune Donbas și să-și reducă semnificativ armata la 600.000 de soldați, apar noi detalii despre negocieri. Conform proiectului, Crimeea, Luhansk și Donețk ar fi recunoscute
11:20
Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Întreabă de ce el a fost convocat. Se preface că nu știe” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat drept „cinică" reacția ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, după ce acesta a pus la îndoială motivele convocării sale la MAEIE în urma incidentului cu drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8, Popșoi a spus că răspunsul diplomatului
11:10
VIDEO Primarul Capitalei: Fenomenul drogurilor ia amploare, este nevoie de măsuri urgente # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că fenomenul consumului și vânzării de droguri a luat amploare atât în Capitală, cât și în întreaga țară. „Despre culcușurile celor care vând și celor care consumă droguri. O locație este chiar pe teritoriul unei grădinițe. Acest flagel a luat amploare atât în Chișinău, cât și în toată
11:00
Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporojie în noaptea trecută, în urma căruia cinci persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite, conform ukr.net. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au distrus o locuință, un magazin și o piață. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului pentru a evacua oamenii care se aflau
11:00
10:50
10:40
Sărăcia crește, salariul minim rămâne disputat: patronatele se opun sumei de 8 050 de lei propuse de sindicate # Realitatea.md
Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova consideră că propunerea sindicatelor privind stabilirea unui salariului minim de 8 050 de lei este prea mare pentru economia țării. În paralel, Ministerul Finanțelor examinează un scenariu mai temperat, care ar ridica salariul minim la cel mult 6 300 de lei, transmite IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a
10:40
10:40
VIDEO Cannabis, pachețele cu marijuana și ciuperci halucinogene: Un bărbat reținut cu droguri de mii de lei # Realitatea.md
Un bărbat de 38 de ani din Capitală a fost reținut pentru 72 de ore, după ce în locuința sa au fost găsite 14 tuburi din plastic cu lei de cannabis, pachețele cu marijuana, un tub cu substanță vegetală de culoare verde, ciuperci halucinogene, precum și mai multe dispozitive destinate consumului de droguri. Valoarea totală
Acum 6 ore
10:20
Procurorul general al Spaniei, suspendat după acuzații de divulgare de informații confidențiale # Realitatea.md
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru mai mulți ani, după ce a fost acuzat că a divulgat informații dintr-un dosar către presă. Cazul, unul fiscal, îl vizează pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta, relatează The Guardian. García Ortiz, care ocupa funcția
10:10
Bomboane periculoase pentru copii: 5000 de kg cu aditiv cancerigen, oprite la frontieră # Realitatea.md
5000 de kilograme de bomboane care conțineau dioxid de titan (E171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova, au fost depistate și reținute la frontieră de inspectorii ANSA. Lotul era destinat comercializării în magazine din țară, însă, din cauza compoziției periculoase, nu va ajunge pe rafturi. Dioxidul de titan este folosit pentru a face bomboanele
10:00
Atacuri israeliene în Gaza: cel puțin 33 de morți. Hamas vorbește despre o „escaladare periculoasă” # Realitatea.md
Cel puțin 33 de persoane au fost ucise în Gaza în urma unor noi atacuri aeriene israeliene, cea mai gravă escaladare de la încetarea focului susținută de SUA luna trecută, potrivit oficialilor medicali citați de The Guardian. Spitalul Nasser din Khan Younis a raportat 17 morți, inclusiv cinci femei și cinci copii, după ce patru
10:00
Șofer rănit într-un accident la Comrat a murit în ambulanță, înainte să ajungă la spital # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani a decedat, după ce mașina cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, 20 noiembrie, în jurul o
10:00
VIDEO Șase congresmani democrați, acuzați de răzvrătire. Reacția lui Donald Trump, extrem de dură # Realitatea.md
Scandal la Washington, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat un val de indignare acuzând șase aleși democrați de răzvrătire și etichetându-i drept „trădători”, scrie News.ro. Într-un mesaj video, Trump a cerut militarilor și agenților de informații americani să nu se supună ordinelor ilegale ale Guvernului și Statelor Unite, solicitând totodată ca cei […] Articolul VIDEO Șase congresmani democrați, acuzați de răzvrătire. Reacția lui Donald Trump, extrem de dură apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Republica Moldova se află într-un moment în care temele de mediu nu mai pot fi tratate superficial. Vorbim despre împădurire, apă, gestionarea deșeurilor, schimbări climatice, biodiversitate, calitatea legislației, finanțări interne și externe, negocierile cu Uniunea Europeană, tranziția spre energie verde și protecția sănătății cetățenilor. Toate aceste domenii sunt interconectate și definesc direcția în care va […] Articolul Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, invitat la „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu omologul său din Turkmenistan. Ce teme au fost pe agendă # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Turkmenistan, Rashid Meredov. Cei doi oficiali au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru statutul de neutralitate permanentă al Turkmenistanului, recunoscut la nivel internațional. De asemenea, Mihai Popșoi și Rashid Meredov au convenit organizarea consultărilor politice bilaterale, ca instrument de consolidare a dialogului […] Articolul Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu omologul său din Turkmenistan. Ce teme au fost pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Poșta Moldovei lansează noi mărci poștale dedicate unor personalități care au schimbat lumea # Realitatea.md
Poșta Moldovei a pus în circulație astăzi, 21 noiembrie, seria de mărci poștale „Invenții și descoperiri”, însoțită de plicurile „Prima Zi”, dedicate unor personalități care au schimbat lumea prin ingeniozitatea și contribuțiile lor științifice. Seria omagiază pe Emile Berliner (1851 – 1929), inventator german-american, părintele discului audio și al gramofonului, care a revoluționat înregistrarea și reproducerea […] Articolul Poșta Moldovei lansează noi mărci poștale dedicate unor personalități care au schimbat lumea apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Platformă de dialog pentru integrarea europeană: Parlamentul organizează o conferință dedicată cooperării interinstituționale # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui, pe 25 noiembrie 2025, conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru integrarea europeană”, un eveniment menit să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Conferința este organizată de Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană. Evenimentul are loc în contextul publicării Raportului de Extindere […] Articolul Platformă de dialog pentru integrarea europeană: Parlamentul organizează o conferință dedicată cooperării interinstituționale apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce a lovit cinci mașini parcate # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Potrivit Poliției, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 01:00. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil Audi, ar fi pierdut controlul direcției de mers în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. […] Articolul VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce a lovit cinci mașini parcate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:20
08:20
Un accident rutier grav s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, cel puțin patru automobile au fost implicate în coliziune, iar impactul a fost atât de puternic încât unul dintre vehicule s-a răsturnat. Imagini de la fața locului au fost publicate pe rețelele de socializare. Deocamdată, nu există […] Articolul VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu. Patru mașini au fost distruse, dintre care una s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Zelenski: Ucraina urmărește o pace demnă. SUA propun un plan de 28 de puncte pentru încheierea războiului # Realitatea.md
Preşedintele Ucrainei Vladimir Zelenski a anunţat că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani care şi-au prezentat propunerile – ”punctele unui plan pentru a pune capăt războiului – viziunea lor”, el subliniind că Ucraina vrea o pace demnă, cu termeni care îi respectă independenţa şi suveranitatea. ”Statele Unite au puterea de a se […] Articolul Zelenski: Ucraina urmărește o pace demnă. SUA propun un plan de 28 de puncte pentru încheierea războiului apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Serviciul în limba maghiară al Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în urma ordinului emis de Agenția SUA pentru Media Globale (USAGM), informează AFP. Decizia vine după ce, la 7 noiembrie, în ziua în care Viktor Orbán se afla la Budapesta pentru discuții cu Donald Trump, […] Articolul Redacția ungară a Radio Europa Liberă, închisă de SUA la cererea lui Viktor Orbán apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: Ce nu trebuie să faci astăzi # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil. În tradiția populară se spune că această zi reprezintă hotarul dintre toamnă şi iarnă. Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai. Arhanghelul Gavriil, al cărui nume se traducere din ebraică „Dumnezeu este puterea mea”, […] Articolul Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: Ce nu trebuie să faci astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 21 noiembrie, vremea va fi predominant mohorâtă, cu cer noros și ceață. În partea de nord a țării sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în restul Moldovei ceața va fi prezentă pe arii extinse. Meteorologii anunță temperaturi de până la +19°C în timpul zilei și minime de aproximativ +7°C pe timp de noapte. […] Articolul Vreme mohorâtă pe 21 noiembrie: Ceață și temperaturi de până la +19°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Universul îți deschide drumuri noi: Previziunile astrologice ale zilei de 21 noiembrie 2025 # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025 arată că astrele scot la suprafață motivația lăuntrică și dorința de schimbare, iar pentru anumite zodii acest impuls poate aduce transformări neașteptate. Este o zi în care creșterea personală, reorganizarea și reflecția se împletesc armonios, rezultatele putând fi surprinzător de benefice. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Simți nevoia […] Articolul Universul îți deschide drumuri noi: Previziunile astrologice ale zilei de 21 noiembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Noi reguli în Australia: Acces blocat la Twitch pentru minori, fără restricții pentru Pinterest # Realitatea.md
Autoritatea australiană de reglementare a internetului a anunțat vineri că va include platforma de streaming live Twitch, deținută de Amazon.com, pe lista rețelelor sociale interzise adolescenților. În schimb, Pinterest, platforma dedicată partajării imaginilor, nu va fi supusă aceleiași interdicții. Începând cu 10 decembrie, Australia va deveni prima țară care va bloca accesul persoanelor sub 16 […] Articolul Noi reguli în Australia: Acces blocat la Twitch pentru minori, fără restricții pentru Pinterest apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile oficiale pentru 21 noiembrie. Euro crește la 19 lei și 74 de bani, înregistrând o majorare de 5 bani. Dolarul american urcă la 17 lei și 14 bani, cu 15 bani în plus. Leul românesc va avea o cotație de 3 lei și 88 de bani, mai mare […] Articolul Curs valutar 21 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
00:00
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, după ce au fost admise cele trei demersuri ale procurorilor în dosarele „Metalferos”, „Blanchetele pentru pașapoarte” și „Sacoșa Neagră”. „Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului […] Articolul Vladimir Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv în trei dosare apare prima dată în Realitatea.md.
20 noiembrie 2025
23:10
Uniunea Europeană (UE) are un plan de acțiune clar pentru instaurarea păcii în Ucraina și care constă doar din două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, transmite libertatea.ro. „Uniunea Europeană a susținut întotdeauna o pace justă, de durată și cuprinzătoare. Astăzi, desigur, am discutat despre cele mai recente […] Articolul Uniunea Europeană critică planul de pace al SUA: „Pare că a fost scris la Moscova” apare prima dată în Realitatea.md.
