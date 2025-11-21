VIDEO Forțele ruse preiau controlul asupra orașului Kupiansk și avansează în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie

07:20

Pe 21 noiembrie, vremea va fi predominant mohorâtă, cu cer noros și ceață. În partea de nord a țării sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în restul Moldovei ceața va fi prezentă pe arii extinse. Meteorologii anunță temperaturi de până la +19°C în timpul zilei și minime de aproximativ +7°C pe timp de noapte.