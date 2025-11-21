DOC Compania care transporta arme pe la Albița, cu 3 angajați, a beneficiat de contracte cu statul
Realitatea.md, 21 noiembrie 2025 12:40
Compania despre care se spune că transporta arme pe la Albița a beneficiat de contracte cu statul. Solar System S. R. L. a beneficiat de vouchere investiționale în valoare de 200.000 de lei, pentru a implementa două proiecte în parteneriat cu Colegiul de Inginerie din Strășeni. Companiei i-au fost în retribuite două din cinci proiecte, […] Articolul DOC Compania care transporta arme pe la Albița, cu 3 angajați, a beneficiat de contracte cu statul apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
12:50
RAPORT Hainele Shein conțin substanțe toxice peste limitele admise. Articolele pentru copii, cele mai periculoase # Realitatea.md
Greenpeace a descoperit substanțe chimice periculoase în articole de îmbrăcăminte vândute de gigantul online Shein, inclusiv în haine pentru copii. Organizația a testat 56 de produse și a găsit probleme serioase în 18 dintre ele, unde nivelurile unor substanțe toxice depășeau chiar și „extrem” limitele admise de regulamentul european privind chimicalele. Greenpeace Germania spune că […] Articolul RAPORT Hainele Shein conțin substanțe toxice peste limitele admise. Articolele pentru copii, cele mai periculoase apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Ouăle s-au scumpit cu peste 20%. Crescătorii dau vina pe exporturile mai mari către UE # Realitatea.md
Ouăle de găină s-au scumpit cu 20-25% în retailul din Republica Moldova, iar în luna noiembrie prețul a depășit 40 de lei pentru o cutie de 10 ouă, potrivit crescătorilor de păsări, transmite bani.md. Crescătorii de păsări spun că ouăle s-au scumpit pentru că o cantitate tot mai mare este exportată în Uniunea Europeană, unde […] Articolul Ouăle s-au scumpit cu peste 20%. Crescătorii dau vina pe exporturile mai mari către UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Sute de turiști ruși aflați pe vasul de croazieră Astoria Grande au fost blocați în largul Turciei, după ce autoritățile locale au refuzat să permită acostarea navei în portul Istanbul. Vasul transporta peste 600 de turiști ruși și a ancorat inițial în zona Galataport, însă nu a primit permisiunea de debarcare planificată. Pasagerii trebuiau să […] Articolul Vasul de croazieră Astoria Grande cu turiști ruși, blocat în largul Turciei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:40
Contrabanda cu armament la Albița: În camion erau 18 rachete antitanc și opt lansatoare de grenade # Realitatea.md
Procurorii Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România au oferit noi detalii, dar și imagini foto și video, după reținerea camionului cu armament la Vama Albița. Autoritățile din țara vecină anunță că au reținut pe acest caz un cetățean moldovean de 37 de ani, suspectat că făcea parte dintr-un grup infracțional […] Articolul Contrabanda cu armament la Albița: În camion erau 18 rachete antitanc și opt lansatoare de grenade apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
DOC Compania care transporta arme pe la Albița, cu 3 angajați, a beneficiat de contracte cu statul # Realitatea.md
Compania despre care se spune că transporta arme pe la Albița a beneficiat de contracte cu statul. Solar System S. R. L. a beneficiat de vouchere investiționale în valoare de 200.000 de lei, pentru a implementa două proiecte în parteneriat cu Colegiul de Inginerie din Strășeni. Companiei i-au fost în retribuite două din cinci proiecte, […] Articolul DOC Compania care transporta arme pe la Albița, cu 3 angajați, a beneficiat de contracte cu statul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:20
VIDEO Imagini ȘOCANTE: clădire prăbușită și oameni prinși în flăcări după explozia din Pakistan # Realitatea.md
Cel puțin 15 persoane au murit, printre care și patru copii, în urma exploziei unei fabrici chimice din provincia Faisalabad din Pakistan, transmite Digi24.ro. Imaginile video apărute pe rețelele de socializare arată cum explozia a prăbușit clădirea și a avariat alte structuri din apropiere. Mai mulți oameni au fost răniți și transportați în stare gravă […] Articolul VIDEO Imagini ȘOCANTE: clădire prăbușită și oameni prinși în flăcări după explozia din Pakistan apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:50
Ultimatum pentru Ucraina: Trump vrea răspuns la planul secret chiar de Ziua Recunoștinței # Realitatea.md
Administrația președintelui american Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei pentru a accepta cât mai rapid planul de pace americano-rus, relatează Digi24.ro. Potrivit sursei, Washingtonul insistă ca Kievul să ofere un răspuns într-un termen stabilit. Financial Times notează că există o dată limită pentru reacția Ucrainei, iar aceasta ar fi 27 noiembrie 2025, Ziua […] Articolul Ultimatum pentru Ucraina: Trump vrea răspuns la planul secret chiar de Ziua Recunoștinței apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Drogurile să fie recunoscute ca problemă națională: Ion Ceban cere declararea stării de urgență # Realitatea.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. „Astăzi vreau să atenționez o dată în plus asupra unui proces care ia amplare largă în continuare și care este trecut cu vederea de autoritățile naționale. […] Articolul VIDEO Drogurile să fie recunoscute ca problemă națională: Ion Ceban cere declararea stării de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ucraina modifică un punct din planul secret american, în timp ce Europa pregătește o contra-propunere # Realitatea.md
În urma ce Statele Unite l-au informat pe Volodimir Zelenski despre planul secret realizat în 28 de puncte, în care este stabilit că Kievul ar trebui să renunțe la întreaga regiune Donbas și să-și reducă semnificativ armata la 600.000 de soldați, apar noi detalii despre negocieri. Conform proiectului, Crimeea, Luhansk și Donețk ar fi recunoscute […] Articolul Ucraina modifică un punct din planul secret american, în timp ce Europa pregătește o contra-propunere apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Întreabă de ce el a fost convocat. Se preface că nu știe” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat drept „cinică” reacția ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, după ce acesta a pus la îndoială motivele convocării sale la MAEIE în urma incidentului cu drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, Popșoi a spus că răspunsul diplomatului […] Articolul Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Întreabă de ce el a fost convocat. Se preface că nu știe” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Primarul Capitalei: Fenomenul drogurilor ia amploare, este nevoie de măsuri urgente # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că fenomenul consumului și vânzării de droguri a luat amploare atât în Capitală, cât și în întreaga țară. „Despre culcușurile celor care vând și celor care consumă droguri. O locație este chiar pe teritoriul unei grădinițe. Acest flagel a luat amploare atât în Chișinău, cât și în toată […] Articolul VIDEO Primarul Capitalei: Fenomenul drogurilor ia amploare, este nevoie de măsuri urgente apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporojie în noaptea trecută, în urma căruia cinci persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite, conform ukr.net. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au distrus o locuință, un magazin și o piață. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului pentru a evacua oamenii care se aflau […] Articolul VIDEO Atacuri rusești asupra Zaporojiei și Odesei: cinci morți și zeci de răniți apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Se preface că nu știe a cui sunt” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat drept „cinică” reacția ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, după ce acesta a pus la îndoială motivele convocării sale la MAEIE în urma incidentului cu drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, Popșoi a spus că răspunsul diplomatului […] Articolul Popșoi îl taxează pe Ozerov după incidentul cu drona: „Se preface că nu știe a cui sunt” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:50
O femeie de 50 de ani din Tiraspol s-a adresat la poliția capitalei, plângându-se că a fost agresată fizic de colega ei, chiar în propriul apartament, scrie presa din regiune. Potrivit femeii, într-o seară, prietena ei, în vârstă de 40 de ani, a venit în vizită. Femeile au stat de vorbă, au consumat alcool, iar […] Articolul Bătaie între prietene, după ce una a fost acuzată că a mâncat și băut pe gratis apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Sărăcia crește, salariul minim rămâne disputat: patronatele se opun sumei de 8 050 de lei propuse de sindicate # Realitatea.md
Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova consideră că propunerea sindicatelor privind stabilirea unui salariu minim de 8 050 de lei este prea mare pentru economia țării. În paralel, Ministerul Finanțelor examinează un scenariu mai temperat, care ar ridica salariul minim la cel mult 6 300 de lei, transmite IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a […] Articolul Sărăcia crește, salariul minim rămâne disputat: patronatele se opun sumei de 8 050 de lei propuse de sindicate apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
O femeie de 50 de ani din Tiraspol s-a adresat la poliția capitalei, plângându-se că a fost agresată fizic de colega ei, chiar în propriul apartament, scrie presa din regiune. Potrivit femeii, într-o seară de toamnă, colega ei, în vârstă de 40 de ani, a venit în vizită. Femeile au stat de vorbă, au consumat […] Articolul Bătaie între prietene, după ce una a fost acuzată că a mânncat și băut pe gratis apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Cannabis, pachețele cu marijuana și ciuperci halucinogene: Un bărbat reținut cu droguri de mii de lei # Realitatea.md
Un bărbat de 38 de ani din Capitală a fost reținut pentru 72 de ore, după ce în locuința sa au fost găsite 14 tuburi din plastic cu lei de cannabis, pachețele cu marijuana, un tub cu substanță vegetală de culoare verde, ciuperci halucinogene, precum și mai multe dispozitive destinate consumului de droguri. Valoarea totală […] Articolul VIDEO Cannabis, pachețele cu marijuana și ciuperci halucinogene: Un bărbat reținut cu droguri de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Procurorul general al Spaniei, suspendat după acuzații de divulgare de informații confidențiale # Realitatea.md
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru mai mulți ani, după ce a fost acuzat că a divulgat informații dintr-un dosar către presă. Cazul, unul fiscal, îl vizează pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta, relatează The Guardian. García Ortiz, care ocupa funcția […] Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat după acuzații de divulgare de informații confidențiale apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Bomboane periculoase pentru copii: 5000 de kg cu aditiv cancerigen, oprite la frontieră # Realitatea.md
5000 de kilograme de bomboane care conțineau dioxid de titan (E171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova, au fost depistate și reținute la frontieră de inspectorii ANSA. Lotul era destinat comercializării în magazine din țară, însă, din cauza compoziției periculoase, nu va ajunge pe rafturi. Dioxidul de titan este folosit pentru a face bomboanele […] Articolul Bomboane periculoase pentru copii: 5000 de kg cu aditiv cancerigen, oprite la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Atacuri israeliene în Gaza: cel puțin 33 de morți. Hamas vorbește despre o „escaladare periculoasă” # Realitatea.md
Cel puțin 33 de persoane au fost ucise în Gaza în urma unor noi atacuri aeriene israeliene, cea mai gravă escaladare de la încetarea focului susținută de SUA luna trecută, potrivit oficialilor medicali citați de The Guardian. Spitalul Nasser din Khan Younis a raportat 17 morți, inclusiv cinci femei și cinci copii, după ce patru […] Articolul Atacuri israeliene în Gaza: cel puțin 33 de morți. Hamas vorbește despre o „escaladare periculoasă” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Șofer rănit într-un accident la Comrat a murit în ambulanță, înainte să ajungă la spital # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani a decedat, după ce mașina cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, 20 noiembrie, în jurul orei 23:34, în localitatea Avdarma, din Comrat, susține PulsMedia.MD. Acesta se deplasa la volanul unui automobil de marca Opel Corsa și ar fi pierdut controlul […] Articolul Șofer rănit într-un accident la Comrat a murit în ambulanță, înainte să ajungă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Șase congresmani democrați, acuzați de răzvrătire. Reacția lui Donald Trump, extrem de dură # Realitatea.md
Scandal la Washington, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat un val de indignare acuzând șase aleși democrați de răzvrătire și etichetându-i drept „trădători”, scrie News.ro. Într-un mesaj video, Trump a cerut militarilor și agenților de informații americani să nu se supună ordinelor ilegale ale Guvernului și Statelor Unite, solicitând totodată ca cei […] Articolul VIDEO Șase congresmani democrați, acuzați de răzvrătire. Reacția lui Donald Trump, extrem de dură apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Republica Moldova se află într-un moment în care temele de mediu nu mai pot fi tratate superficial. Vorbim despre împădurire, apă, gestionarea deșeurilor, schimbări climatice, biodiversitate, calitatea legislației, finanțări interne și externe, negocierile cu Uniunea Europeană, tranziția spre energie verde și protecția sănătății cetățenilor. Toate aceste domenii sunt interconectate și definesc direcția în care va […] Articolul Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, invitat la „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu omologul său din Turkmenistan. Ce teme au fost pe agendă # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Turkmenistan, Rashid Meredov. Cei doi oficiali au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru statutul de neutralitate permanentă al Turkmenistanului, recunoscut la nivel internațional. De asemenea, Mihai Popșoi și Rashid Meredov au convenit organizarea consultărilor politice bilaterale, ca instrument de consolidare a dialogului […] Articolul Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu omologul său din Turkmenistan. Ce teme au fost pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Poșta Moldovei lansează noi mărci poștale dedicate unor personalități care au schimbat lumea # Realitatea.md
Poșta Moldovei a pus în circulație astăzi, 21 noiembrie, seria de mărci poștale „Invenții și descoperiri”, însoțită de plicurile „Prima Zi”, dedicate unor personalități care au schimbat lumea prin ingeniozitatea și contribuțiile lor științifice. Seria omagiază pe Emile Berliner (1851 – 1929), inventator german-american, părintele discului audio și al gramofonului, care a revoluționat înregistrarea și reproducerea […] Articolul Poșta Moldovei lansează noi mărci poștale dedicate unor personalități care au schimbat lumea apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Platformă de dialog pentru integrarea europeană: Parlamentul organizează o conferință dedicată cooperării interinstituționale # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui, pe 25 noiembrie 2025, conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru integrarea europeană”, un eveniment menit să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Conferința este organizată de Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană. Evenimentul are loc în contextul publicării Raportului de Extindere […] Articolul Platformă de dialog pentru integrarea europeană: Parlamentul organizează o conferință dedicată cooperării interinstituționale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:40
VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce a lovit cinci mașini parcate # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Potrivit Poliției, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 01:00. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil Audi, ar fi pierdut controlul direcției de mers în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. […] Articolul VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce a lovit cinci mașini parcate apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Blocaj pe Transfăgărășan lângă Cetatea Poenari, după ce fragmente de stâncă s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea. Timp de aproape patru ore, zeci de mașini care mergeau spre Lacul Vidraru sau Curtea de Argeș nu au putut înainta. După lăsarea serii, drumarii au reușit să îndepărteze o parte din pietre și […] Articolul Incident pe Transfăgărășan: Stânci căzute pe drum opresc traficul apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu. Patru mașini au fost distruse, dintre care una s-a răsturnat # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, cel puțin patru automobile au fost implicate în coliziune, iar impactul a fost atât de puternic încât unul dintre vehicule s-a răsturnat. Imagini de la fața locului au fost publicate pe rețelele de socializare. Deocamdată, nu există […] Articolul VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu. Patru mașini au fost distruse, dintre care una s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Zelenski: Ucraina urmărește o pace demnă. SUA propun un plan de 28 de puncte pentru încheierea războiului # Realitatea.md
Preşedintele Ucrainei Vladimir Zelenski a anunţat că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani care şi-au prezentat propunerile – ”punctele unui plan pentru a pune capăt războiului – viziunea lor”, el subliniind că Ucraina vrea o pace demnă, cu termeni care îi respectă independenţa şi suveranitatea. ”Statele Unite au puterea de a se […] Articolul Zelenski: Ucraina urmărește o pace demnă. SUA propun un plan de 28 de puncte pentru încheierea războiului apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Serviciul în limba maghiară al Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în urma ordinului emis de Agenția SUA pentru Media Globale (USAGM), informează AFP. Decizia vine după ce, la 7 noiembrie, în ziua în care Viktor Orbán se afla la Budapesta pentru discuții cu Donald Trump, […] Articolul Redacția ungară a Radio Europa Liberă, închisă de SUA la cererea lui Viktor Orbán apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: Ce nu trebuie să faci astăzi # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil. În tradiția populară se spune că această zi reprezintă hotarul dintre toamnă şi iarnă. Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai. Arhanghelul Gavriil, al cărui nume se traducere din ebraică „Dumnezeu este puterea mea”, […] Articolul Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: Ce nu trebuie să faci astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 21 noiembrie, vremea va fi predominant mohorâtă, cu cer noros și ceață. În partea de nord a țării sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în restul Moldovei ceața va fi prezentă pe arii extinse. Meteorologii anunță temperaturi de până la +19°C în timpul zilei și minime de aproximativ +7°C pe timp de noapte. […] Articolul Vreme mohorâtă pe 21 noiembrie: Ceață și temperaturi de până la +19°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Universul îți deschide drumuri noi: Previziunile astrologice ale zilei de 21 noiembrie 2025 # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025 arată că astrele scot la suprafață motivația lăuntrică și dorința de schimbare, iar pentru anumite zodii acest impuls poate aduce transformări neașteptate. Este o zi în care creșterea personală, reorganizarea și reflecția se împletesc armonios, rezultatele putând fi surprinzător de benefice. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Simți nevoia […] Articolul Universul îți deschide drumuri noi: Previziunile astrologice ale zilei de 21 noiembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Noi reguli în Australia: Acces blocat la Twitch pentru minori, fără restricții pentru Pinterest # Realitatea.md
Autoritatea australiană de reglementare a internetului a anunțat vineri că va include platforma de streaming live Twitch, deținută de Amazon.com, pe lista rețelelor sociale interzise adolescenților. În schimb, Pinterest, platforma dedicată partajării imaginilor, nu va fi supusă aceleiași interdicții. Începând cu 10 decembrie, Australia va deveni prima țară care va bloca accesul persoanelor sub 16 […] Articolul Noi reguli în Australia: Acces blocat la Twitch pentru minori, fără restricții pentru Pinterest apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile oficiale pentru 21 noiembrie. Euro crește la 19 lei și 74 de bani, înregistrând o majorare de 5 bani. Dolarul american urcă la 17 lei și 14 bani, cu 15 bani în plus. Leul românesc va avea o cotație de 3 lei și 88 de bani, mai mare […] Articolul Curs valutar 21 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
00:00
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, după ce au fost admise cele trei demersuri ale procurorilor în dosarele „Metalferos”, „Blanchetele pentru pașapoarte” și „Sacoșa Neagră”. „Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului […] Articolul Vladimir Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv în trei dosare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Uniunea Europeană (UE) are un plan de acțiune clar pentru instaurarea păcii în Ucraina și care constă doar din două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, transmite libertatea.ro. „Uniunea Europeană a susținut întotdeauna o pace justă, de durată și cuprinzătoare. Astăzi, desigur, am discutat despre cele mai recente […] Articolul Uniunea Europeană critică planul de pace al SUA: „Pare că a fost scris la Moscova” apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a vorbit, joi seară, 20 noiembrie curent, despre planul de pace în Ucraina propus de administrația Trump și despre discuțiile pe care oficialii americani le-au avut cu Zelenski pe această temă, realatează antena3.ro. „Emisarul special Witkoff şi Marco Rubio au lucrat în linişte la un plan în […] Articolul Casa Albă: Steve Witkoff și Marco Rubio au lucrat la planul de pace pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Miniștrii europeni avertizează: războiul hibrid al Rusiei intră într-o fază foarte periculoasă # Realitatea.md
Miniștri din mai multe state europene avertizează că recentul val de acte de sabotaj atribuite serviciilor ruse reprezintă un semnal al intensificării războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Europei. Declarațiile vin pe fondul unor investigații privind tentative de atacuri în Polonia, Lituania și alte părți ale continentului, transmite adevărul.ro. Lituania: „Suntem la câteva minute de […] Articolul Miniștrii europeni avertizează: războiul hibrid al Rusiei intră într-o fază foarte periculoasă apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Modernizarea sistemului medical, în centrul discuțiilor ministrului Sănătății cu ambasadorul UE # Realitatea.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut joi, 20 noiembrie curent, o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat cooperarea actuală în domeniul sănătății, proiectele în desfășurare și perspectivele de extindere a acestora, cu obiectivul de a oferi servicii medicale sigure, accesibile și eficiente pentru toți cetățenii. „Consolidarea parteneriatului cu […] Articolul Modernizarea sistemului medical, în centrul discuțiilor ministrului Sănătății cu ambasadorul UE apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea procesului de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, pentru perioada 2025–2028. Inițiativa are drept scop diversificarea ofertelor educaționale și extinderea procesului de predare-învățare în mai multe limbi de instruire. Potrivit MEC, participarea instituțiilor este benevolă și se va […] Articolul Școlile din țară se pot înscrie la programul pilot de predare în mai multe limbi apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Zelenski acceptă dialogul pe planul de pace al lui Trump: „Suntem pregătiți pentru o muncă constructivă și rapidă” # Realitatea.md
Președinția Ucrainei a anunțat joi, 20 noiembrie curent, că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmite euronews.ro. „Președintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform […] Articolul Zelenski acceptă dialogul pe planul de pace al lui Trump: „Suntem pregătiți pentru o muncă constructivă și rapidă” apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel # Realitatea.md
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valeriu Pasat (1999-2002), a dezvăluit, în premieră, că eliberarea lui Ilie Ilașcu, în mai 2001, din închisoarea din Tiraspol, a fost posibilă în urma unui efort enorm al ofițerilor de SIS. Fostul președinte Vladimir Voronin nu ar fi avut, a subliniat Pasat, „absolut niciun rol” în […] Articolul Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Super Coders: peste 2000 de elevi, profesori și părinți au învățat despre inteligența artificială și siguranța online # Realitatea.md
Ediția 2025 a programului #SuperCoders s-a încheiat cu rezultate remarcabile, reunind în acest an 2030 elevi, profesori și părinți din întreaga țară. Participanții au descoperit cum funcționează tehnologiile bazate pe inteligență artificială și au învățat cum să navigheze sigur în mediul online. Prima etapă a programului s-a desfășurat pe 25 octombrie, cu sesiunea de formare […] Articolul Super Coders: peste 2000 de elevi, profesori și părinți au învățat despre inteligența artificială și siguranța online apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Procurorii PCCOCS anunță că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu muniții depistat la punctul de trecere a frontierei Leușeni. În acest caz a fost pornită urmărirea penală pentru introducerea ilegală în țară a armelor și munițiilor. Ancheta este desfășurată de un grup mixt format din procurori și […] Articolul Două persoane reținute în dosarul de contrabandă cu muniții la Leușeni apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
FOTO Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor. Se montează primele decoruri de iarnă # Realitatea.md
Deși mai sunt încă zece zile până la începutul oficial al iernii, centrul Capitalei a intrat deja în atmosfera sărbătorilor. În Piața Marii Adunări Naționale au început lucrările de instalare a decorațiunilor de iarnă, iar echipele municipalității montează luminile, figurinele și elementele tematice. Anul acesta, Primăria Chișinău a anunțat că bradul de Crăciun va fi […] Articolul FOTO Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor. Se montează primele decoruri de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Pacienții își pot spune părerea despre spitalele din țară pe platforma „Vocea pacientului” # Realitatea.md
Pacienții din Republica Moldova pot spune cum au fost tratați în spitale, completând un chestionar pe platforma „Vocea pacientului”. Aceasta permite evaluarea serviciilor medicale, a comunicării cu medicii și a condițiilor din instituții. Platforma a fost lansată în versiune demo la Forumul Pacienților de la Chișinău. Potrivit coordonatoarei proiectului, Livia Golovatîi, mulți pacienți se tem […] Articolul Pacienții își pot spune părerea despre spitalele din țară pe platforma „Vocea pacientului” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sunt crime la fel de grave # Realitatea.md
Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sunt aceleași crime. Infractorii care recurg la ele trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit. Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Președintele fracțiunii parlamentare a […] Articolul Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sunt crime la fel de grave apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework # Realitatea.md
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova […] Articolul Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.