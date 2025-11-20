Horațiu Potra a fost adus astăzi în România din Dubai

14:20

A mai rămas mai puţin de o lună și jumătate până când Bulgaria va adopta moneda euro. Dar perioada de tranziție se dovedește a fi plină de provocări. În unele sate, de exemplu, oamenii, mai ales, cei în vârstă, încep să devină ținte ale infractorilor care le promit că le schimba leva în euro la un curs mai bun decât cel oficial. Urmăriți un reportaj exclusiv de Cătălin Deacu și Alexandru Dincă, potrivit TVRINFO.RO.