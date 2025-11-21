Atacuri israeliene în Gaza: cel puțin 33 de morți. Hamas vorbește despre o „escaladare periculoasă”

17:50

Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sunt aceleași crime. Infractorii care recurg la ele trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit. Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Președintele fracțiunii parlamentare a […] Articolul Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sunt crime la fel de grave apare prima dată în Realitatea.md.