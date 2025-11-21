Șofer rănit într-un accident la Comrat a murit în ambulanță, înainte să ajungă la spital
Realitatea.md, 21 noiembrie 2025 10:00
Un bărbat de 51 de ani a decedat, după ce mașina cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, 20 noiembrie, în jurul orei 23:34, în localitatea Avdarma, din Comrat, susține PulsMedia.MD. Acesta se deplasa la volanul unui automobil de marca Opel Corsa și ar fi pierdut controlul
Bomboane periculoase pentru copii: 5000 de kg cu aditiv cancerigen, oprite la frontieră
5000 de kilograme de bomboane care conțineau dioxid de titan (E171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova, au fost depistate și reținute la frontieră de inspectorii ANSA. Lotul era destinat comercializării în magazine din țară, însă, din cauza compoziției periculoase, nu va ajunge pe rafturi. Dioxidul de titan este folosit pentru a face bomboanele
Atacuri israeliene în Gaza: cel puțin 33 de morți. Hamas vorbește despre o „escaladare periculoasă"
Cel puțin 33 de persoane au fost ucise în Gaza în urma unor noi atacuri aeriene israeliene, cea mai gravă escaladare de la încetarea focului susținută de SUA luna trecută, potrivit oficialilor medicali citați de The Guardian. Spitalul Nasser din Khan Younis a raportat 17 morți, inclusiv cinci femei și cinci copii, după ce patru
Șofer rănit într-un accident la Comrat a murit în ambulanță, înainte să ajungă la spital
VIDEO Șase congresmani democrați, acuzați de răzvrătire. Reacția lui Donald Trump, extrem de dură
Scandal la Washington, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat un val de indignare acuzând șase aleși democrați de răzvrătire și etichetându-i drept „trădători", scrie News.ro. Într-un mesaj video, Trump a cerut militarilor și agenților de informații americani să nu se supună ordinelor ilegale ale Guvernului și Statelor Unite, solicitând totodată ca cei
Republica Moldova se află într-un moment în care temele de mediu nu mai pot fi tratate superficial. Vorbim despre împădurire, apă, gestionarea deșeurilor, schimbări climatice, biodiversitate, calitatea legislației, finanțări interne și externe, negocierile cu Uniunea Europeană, tranziția spre energie verde și protecția sănătății cetățenilor. Toate aceste domenii sunt interconectate și definesc direcția în care va
Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu omologul său din Turkmenistan. Ce teme au fost pe agendă
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Turkmenistan, Rashid Meredov. Cei doi oficiali au reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru statutul de neutralitate permanentă al Turkmenistanului, recunoscut la nivel internațional. De asemenea, Mihai Popșoi și Rashid Meredov au convenit organizarea consultărilor politice bilaterale, ca instrument de consolidare a dialogului
Poșta Moldovei lansează noi mărci poștale dedicate unor personalități care au schimbat lumea
Poșta Moldovei a pus în circulație astăzi, 21 noiembrie, seria de mărci poștale „Invenții și descoperiri", însoțită de plicurile „Prima Zi", dedicate unor personalități care au schimbat lumea prin ingeniozitatea și contribuțiile lor științifice. Seria omagiază pe Emile Berliner (1851 – 1929), inventator german-american, părintele discului audio și al gramofonului, care a revoluționat înregistrarea și reproducerea
Platformă de dialog pentru integrarea europeană: Parlamentul organizează o conferință dedicată cooperării interinstituționale
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui, pe 25 noiembrie 2025, conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru integrarea europeană", un eveniment menit să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Conferința este organizată de Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană. Evenimentul are loc în contextul publicării Raportului de Extindere
VIDEO Accident grav pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce a lovit cinci mașini parcate
Un accident rutier grav s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Potrivit Poliției, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 01:00. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil Audi, ar fi pierdut controlul direcției de mers în circumstanțe ce urmează a fi stabilite.
Blocaj pe Transfăgărășan lângă Cetatea Poenari, după ce fragmente de stâncă s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea. Timp de aproape patru ore, zeci de mașini care mergeau spre Lacul Vidraru sau Curtea de Argeș nu au putut înainta. După lăsarea serii, drumarii au reușit să îndepărteze o parte din pietre și
Zelenski: Ucraina urmărește o pace demnă. SUA propun un plan de 28 de puncte pentru încheierea războiului
Preşedintele Ucrainei Vladimir Zelenski a anunţat că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani care şi-au prezentat propunerile – "punctele unui plan pentru a pune capăt războiului – viziunea lor", el subliniind că Ucraina vrea o pace demnă, cu termeni care îi respectă independenţa şi suveranitatea. "Statele Unite au puterea de a se
Serviciul în limba maghiară al Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții", în urma ordinului emis de Agenția SUA pentru Media Globale (USAGM), informează AFP. Decizia vine după ce, la 7 noiembrie, în ziua în care Viktor Orbán se afla la Budapesta pentru discuții cu Donald Trump,
Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: Ce nu trebuie să faci astăzi
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil. În tradiția populară se spune că această zi reprezintă hotarul dintre toamnă şi iarnă. Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai. Arhanghelul Gavriil, al cărui nume se traducere din ebraică „Dumnezeu este puterea mea",
Pe 21 noiembrie, vremea va fi predominant mohorâtă, cu cer noros și ceață. În partea de nord a țării sunt așteptate ploi slabe, în timp ce în restul Moldovei ceața va fi prezentă pe arii extinse. Meteorologii anunță temperaturi de până la +19°C în timpul zilei și minime de aproximativ +7°C pe timp de noapte.
Universul îți deschide drumuri noi: Previziunile astrologice ale zilei de 21 noiembrie 2025
Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025 arată că astrele scot la suprafață motivația lăuntrică și dorința de schimbare, iar pentru anumite zodii acest impuls poate aduce transformări neașteptate. Este o zi în care creșterea personală, reorganizarea și reflecția se împletesc armonios, rezultatele putând fi surprinzător de benefice. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Simți nevoia
Noi reguli în Australia: Acces blocat la Twitch pentru minori, fără restricții pentru Pinterest
Autoritatea australiană de reglementare a internetului a anunțat vineri că va include platforma de streaming live Twitch, deținută de Amazon.com, pe lista rețelelor sociale interzise adolescenților. În schimb, Pinterest, platforma dedicată partajării imaginilor, nu va fi supusă aceleiași interdicții. Începând cu 10 decembrie, Australia va deveni prima țară care va bloca accesul persoanelor sub 16
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile oficiale pentru 21 noiembrie. Euro crește la 19 lei și 74 de bani, înregistrând o majorare de 5 bani. Dolarul american urcă la 17 lei și 14 bani, cu 15 bani în plus. Leul românesc va avea o cotație de 3 lei și 88 de bani, mai mare
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, după ce au fost admise cele trei demersuri ale procurorilor în dosarele „Metalferos", „Blanchetele pentru pașapoarte" și „Sacoșa Neagră". „Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului
Uniunea Europeană (UE) are un plan de acțiune clar pentru instaurarea păcii în Ucraina și care constă doar din două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, transmite libertatea.ro. „Uniunea Europeană a susținut întotdeauna o pace justă, de durată și cuprinzătoare. Astăzi, desigur, am discutat despre cele mai recente
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a vorbit, joi seară, 20 noiembrie curent, despre planul de pace în Ucraina propus de administrația Trump și despre discuțiile pe care oficialii americani le-au avut cu Zelenski pe această temă, realatează antena3.ro. „Emisarul special Witkoff şi Marco Rubio au lucrat în linişte la un plan în
Miniștrii europeni avertizează: războiul hibrid al Rusiei intră într-o fază foarte periculoasă
Miniștri din mai multe state europene avertizează că recentul val de acte de sabotaj atribuite serviciilor ruse reprezintă un semnal al intensificării războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Europei. Declarațiile vin pe fondul unor investigații privind tentative de atacuri în Polonia, Lituania și alte părți ale continentului, transmite adevărul.ro. Lituania: „Suntem la câteva minute de
Modernizarea sistemului medical, în centrul
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut joi, 20 noiembrie curent, o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat cooperarea actuală în domeniul sănătății, proiectele în desfășurare și perspectivele de extindere a acestora, cu obiectivul de a oferi servicii medicale sigure, accesibile și eficiente pentru toți cetățenii. „Consolidarea parteneriatului cu […] Articolul Modernizarea sistemului medical, în centrul discuțiilor ministrului Sănătății cu ambasadorul UE apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea procesului de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, pentru perioada 2025–2028. Inițiativa are drept scop diversificarea ofertelor educaționale și extinderea procesului de predare-învățare în mai multe limbi de instruire. Potrivit MEC, participarea instituțiilor este benevolă și se va […] Articolul Școlile din țară se pot înscrie la programul pilot de predare în mai multe limbi apare prima dată în Realitatea.md.
Zelenski acceptă dialogul pe planul de pace al lui Trump: „Suntem pregătiți pentru o muncă constructivă și rapidă” # Realitatea.md
Președinția Ucrainei a anunțat joi, 20 noiembrie curent, că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmite euronews.ro. „Președintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform […] Articolul Zelenski acceptă dialogul pe planul de pace al lui Trump: „Suntem pregătiți pentru o muncă constructivă și rapidă” apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel # Realitatea.md
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valeriu Pasat (1999-2002), a dezvăluit, în premieră, că eliberarea lui Ilie Ilașcu, în mai 2001, din închisoarea din Tiraspol, a fost posibilă în urma unui efort enorm al ofițerilor de SIS. Fostul președinte Vladimir Voronin nu ar fi avut, a subliniat Pasat, „absolut niciun rol” în […] Articolul Fostul șef SIS rupe tăcerea. Adevărul despre eliberarea lui Ilașcu și Voronin care visa la Premiul Nobel apare prima dată în Realitatea.md.
Super Coders: peste 2000 de elevi, profesori și părinți au învățat despre inteligența artificială și siguranța online # Realitatea.md
Ediția 2025 a programului #SuperCoders s-a încheiat cu rezultate remarcabile, reunind în acest an 2030 elevi, profesori și părinți din întreaga țară. Participanții au descoperit cum funcționează tehnologiile bazate pe inteligență artificială și au învățat cum să navigheze sigur în mediul online. Prima etapă a programului s-a desfășurat pe 25 octombrie, cu sesiunea de formare […] Articolul Super Coders: peste 2000 de elevi, profesori și părinți au învățat despre inteligența artificială și siguranța online apare prima dată în Realitatea.md.
Procurorii PCCOCS anunță că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu muniții depistat la punctul de trecere a frontierei Leușeni. În acest caz a fost pornită urmărirea penală pentru introducerea ilegală în țară a armelor și munițiilor. Ancheta este desfășurată de un grup mixt format din procurori și […] Articolul Două persoane reținute în dosarul de contrabandă cu muniții la Leușeni apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor. Se montează primele decoruri de iarnă # Realitatea.md
Deși mai sunt încă zece zile până la începutul oficial al iernii, centrul Capitalei a intrat deja în atmosfera sărbătorilor. În Piața Marii Adunări Naționale au început lucrările de instalare a decorațiunilor de iarnă, iar echipele municipalității montează luminile, figurinele și elementele tematice. Anul acesta, Primăria Chișinău a anunțat că bradul de Crăciun va fi […] Articolul FOTO Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor. Se montează primele decoruri de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
Pacienții își pot spune părerea despre spitalele din țară pe platforma „Vocea pacientului” # Realitatea.md
Pacienții din Republica Moldova pot spune cum au fost tratați în spitale, completând un chestionar pe platforma „Vocea pacientului”. Aceasta permite evaluarea serviciilor medicale, a comunicării cu medicii și a condițiilor din instituții. Platforma a fost lansată în versiune demo la Forumul Pacienților de la Chișinău. Potrivit coordonatoarei proiectului, Livia Golovatîi, mulți pacienți se tem […] Articolul Pacienții își pot spune părerea despre spitalele din țară pe platforma „Vocea pacientului” apare prima dată în Realitatea.md.
Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sunt crime la fel de grave # Realitatea.md
Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sunt aceleași crime. Infractorii care recurg la ele trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit. Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Președintele fracțiunii parlamentare a […] Articolul Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sunt crime la fel de grave apare prima dată în Realitatea.md.
Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework # Realitatea.md
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova […] Articolul Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework apare prima dată în Realitatea.md.
DOC Deputatul PAS care și-a cumpărat un apartament, o vilă și mașină de 1,1 mln de lei în 4 ani de mandat # Realitatea.md
Deputatul PAS Boris Marcoci a ajuns în Parlament în anul 2021. Averea parlamentarului a crescut fulminant în doar patru ani de mandat, iar alesul poporului și-a procurat în perioada 2020-2025 un apartament, o vilă, noi terenuri, dar și o mașină în valoarea de 1,1 milioane de lei. Cea mai veche declarație de avere pe care […] Articolul DOC Deputatul PAS care și-a cumpărat un apartament, o vilă și mașină de 1,1 mln de lei în 4 ani de mandat apare prima dată în Realitatea.md.
Prim-ministrul Munteanu a discutat cu ambasadorul Greciei despre proiectele moldo-elene și fondurile de preaderare # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos, unde au discutat despre proiectele moldo-elene, agenda europeană a Moldovei și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni. Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care țara noastră o primește în procesul de integrare în Uniunea Europeană […] Articolul Prim-ministrul Munteanu a discutat cu ambasadorul Greciei despre proiectele moldo-elene și fondurile de preaderare apare prima dată în Realitatea.md.
Un strop de Moldova în Bulgaria. Stații de transport public decorate cu imaginea Purcari # Realitatea.md
Un strop de Moldova a ajuns pe străzile din Sofia. Opt stații de transport public din capitala Bulgariei au fost transformate în spații artistice inspirate din peisajele și identitatea vizuală Purcari, promovând cultura, vinurile și patrimoniul țării noastre prin artă și diplomație. Proiectul a fost lansat de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, în parteneriat cu […] Articolul Un strop de Moldova în Bulgaria. Stații de transport public decorate cu imaginea Purcari apare prima dată în Realitatea.md.
Trei scenarii explozive: cine orchestrează scandalul de corupție care zguduie Ucraina # Realitatea.md
După ce au fost dezvăluite de agenția de presă Axios detalii privind planul secret de pace elaborat de administrația lui Donald Trump și acceptat ulterior de oficiali ruși, discuțiile politice s-au intensificat la Kiev. Documentul urmează să fie prezentat astăzi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a reacționat dur la declarațiile recente ale autorităților americane. Planul, […] Articolul Trei scenarii explozive: cine orchestrează scandalul de corupție care zguduie Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Ce firmă ar fi gestionat transportul munițiilor găsite într-un camion la frontieră. „Vă dau telefonul lui” # Realitatea.md
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac, acestea sunt munițiile găsite în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni-Albița, la volanul căruia se afla un moldovean, transmite Ziarul de Gardă. Firma implicată figurează în datele publice ca având trei angajați […] Articolul Ce firmă ar fi gestionat transportul munițiilor găsite într-un camion la frontieră. „Vă dau telefonul lui” apare prima dată în Realitatea.md.
Armele ridicate la Albița: DIICOT anunță că beneficiarul încărcăturii, conform actelor, era din Israel # Realitatea.md
DIICOT anunță că, potrivit actelor prezentate, destinatarul mărfii din camionul cu arme, reținut la Albița, era din Israel. Ofițerii români au înregistrat un dosar penal pe caz. Potrivit informațiilor oficiale, camionul aparține unei companii de transport din Moldova. Actualmente, forțele de ordine de peste Prut acumulează probe, pentru a emite o decizie legală pe […] Articolul Armele ridicate la Albița: DIICOT anunță că beneficiarul încărcăturii, conform actelor, era din Israel apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul român al Apărării, după incidentele cu drone: Sistemul de apărare trebuie să fie motivat perioada următoare # Realitatea.md
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, avertizează că România se confruntă cu noi provocări de securitate, inclusiv incidente recente cu drone la graniță, și subliniază necesitatea motivării întregului sistem național de apărare. El a precizat că, în urmă cu două nopți, au fost semnalate din nou incidente cu drone, iar situația la frontieră rămâne tensionată. „Cred […] Articolul Ministrul român al Apărării, după incidentele cu drone: Sistemul de apărare trebuie să fie motivat perioada următoare apare prima dată în Realitatea.md.
Statistici alarmante: în Moldova, peste 6000 de oameni mor în fiecare an din cauza fumatului # Realitatea.md
Astăzi este marcată Ziua Națională de renunțare la rutun, celebrată anual în a treia zi de joi din noiembrie, un eveniment dedicat creșterii gradului de conștientizare privind riscurile asociate consumului de tutun și nicotină. La nivel global, consumul de tutun provoacă peste 8 milioane de decese anual, dintre care 1,3 milioane în rândul persoanelor expuse […] Articolul Statistici alarmante: în Moldova, peste 6000 de oameni mor în fiecare an din cauza fumatului apare prima dată în Realitatea.md.
Doi bărbați din localitățile Goleni și Cupcini, raionul Edineț, sunt documentați de oamenii legii pentru trafic ilicit de droguri. La domiciliul primului bărbat, în vârstă de 48 de ani, polițiștii au găsit și ridicat aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, asemănătoare marijuanei, sute de plante de cannabis, precum și dispozitive destinate consumului […] Articolul VIDEO Percheziții la nord! Doi bărbați au fost prinși cu cantități mari de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
În luna noiembrie, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 13 medicamente noi și alte 12 în regim repetat. Noile produse oferă pacienților acces la tratamente moderne pentru afecțiuni grave precum cancerul pulmonar, trombozele și fibroza chistică. Unul dintre medicamente, Alecensa, este destinat tratamentului cancerului pulmonar fără celule mici, pozitiv ALK. Acesta poate fi […] Articolul 13 medicamente noi au fost autorizate în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Robotul AI îl impresionează cu un dans neașteptat pe Vladimir Putin: Ce reacție a avut liderul de la Kremlin # Realitatea.md
Un robot dotat cu inteligență artificială a dansat în fața liderului de la Kremlin în cadrul unei conferințe internaționale dedicate tehnologiei AI. Potrivit libertatea.ro, președintele rus Vladimir Putin s-a declarat impresionat de demonstrația robotului. Presa rusă notează că robotul antropomorf a prezentat abilități de dans în fața liderului de la Kremlin. Acesta, având o structură […] Articolul VIDEO Robotul AI îl impresionează cu un dans neașteptat pe Vladimir Putin: Ce reacție a avut liderul de la Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
Munteanu l-a primit la Guvern pe secretarul general al Consiliului Europei. Subiectele discutate cu Berset # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu l-a primit la Guvern pe secretarul general al Consiliului Europei Alain Berset, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialii au vorbit despre cooperarea țării noastre cu organizația internaționale și măsurile necesare pentru realizarea priorităților președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șeful Guvernului de la Chișinău a relatat despre vizita […] Articolul Munteanu l-a primit la Guvern pe secretarul general al Consiliului Europei. Subiectele discutate cu Berset apare prima dată în Realitatea.md.
Criptovalutele vor fi legalizate în Moldova? Ministerul Finanțelor pregătește cadrul normativ # Realitatea.md
Ministerul Finanțelor pregătește cadrul normativ pentru legalizarea pieței criptovalutelor în Republica Moldova. Autoritatea a inițiat elaborarea proiectului privind reglementarea valutelor virtuale. Noile prevederi vor transpune în legislația naționale regulamentul UE din 2023 privind piețele criptoactivelor. Astfel, autoritățile își propun să stabilească un „cadru normativ de bază pentru dezvoltarea și funcționarea corectă, transparentă și sigură a […] Articolul Criptovalutele vor fi legalizate în Moldova? Ministerul Finanțelor pregătește cadrul normativ apare prima dată în Realitatea.md.
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024, în prețuri comparabile. Tendința ascendentă se menține și pentru perioada ianuarie-septembrie 2025, când indicatorul a fost cu 37,3% mai mare comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). […] Articolul Boom în construcții: Volumul lucrărilor s-a majorat cu 37% în nouă luni apare prima dată în Realitatea.md.
Administrația Națională Aeronautică și Spațială (NASA) a publicat trei noi imagini cu 3I/ATLAS, un obiect interstelar care a intrat în atenția omenirii pe 1 iulie 2025, după ce a fost observat de telescopul ATLAS din Chile. Astfel, 3I/ATLAS a fost categorisit drept o cometă interstelară. We’ve just released the latest images of the interstellar comet […] Articolul NASA a publicat noi imagini cu 3I/ATLAS și a stabilit ce este obiectul interstelar apare prima dată în Realitatea.md.
Pană majoră de curent la Paris: 170.000 de locuințe au rămas fără electricitate, metroul și trenurile oprite # Realitatea.md
O pană de curent a afectat joi dimineață mai multe zone din Paris, lăsând aproximativ 170.000 de locuințe fără electricitate începând cu ora 05:38 GMT (07:38, ora Republicii Moldova). Potrivit Reuters, operatorul național al rețelei electrice din Franța, RTE, a anunțat că incidentul este legat de stația electrică din Issy-Les-Moulineaux, situată în sud-vestul capitalei. Pana […] Articolul Pană majoră de curent la Paris: 170.000 de locuințe au rămas fără electricitate, metroul și trenurile oprite apare prima dată în Realitatea.md.
Vicepreședintele Comisiei Apărare din Parlament: În camionul de la Albița erau sisteme Stinger, aduse din Ucraina # Realitatea.md
În camionul de la Albița s-ar fi găsit sisteme americane de apărare Stinger, afirmă Renato Usatîi, vicepreședintele Comisiei parlamentare apărare, securitate și ordine publice. Politicianul bănuiește că aceștia ar fi ajuns în Republica Moldova din Ucraina, deoarece asemenea echipamente ar fi fost acordate anterior țării vecine de către statele occidentale. Usatîi susține că, în opinia […] Articolul Vicepreședintele Comisiei Apărare din Parlament: În camionul de la Albița erau sisteme Stinger, aduse din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
