Băuturi alcoolice, cafea și dulciuri: cele mai frecvent confiscate produse la frontieră

Presa de la Chișinău relatează despre anchetele desfășurate în România și Republica Moldova, după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița și publică numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții. Totodată, jurnaliștii critică optimismul declarat al premierului Alexandru Munteanu privind o creștere economică de 7% până în 2028. Ion Preașcă notează că această țintă nu apare în programul de guvernare și nu este susținută nici de prognozele oficiale, nici de estimările FMI sau ale Comisiei Europene.