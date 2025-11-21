METEO | Ploi slabe prognozate de meteorologi pentru ziua de vineri

21:15

Autoritățile de la Tiraspol au prelungit până pe 1 februarie 2026 perioada de acces pentru fermierii din raionul Dubăsari la terenurile agricole de pe traseul Râbnița-Tiraspol, permisiune condiționată de plata unor taxe. Într-un răspuns pentru IPN, Biroul Politici de Reintegrare precizează că prelungirea termenului, care a fost efectuată periodic în ultimii ani, reprezintă o tactică a Tiraspolului de a impune condiții pe alte dosare de interes pentru ei.