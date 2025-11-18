Specialiști din întreaga țară sunt instruiți pentru formarea unei echipe naționale în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar

13:00

Ion Bulmaga ar urma să fie demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). El a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook după o discuție cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. „În urma discuției avute cu actualul ministru al Mediului, mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de […]