Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, pe ultima sută de metri
Vocea Basarabiei, 18 noiembrie 2025 12:20
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, programate pentru 30 noiembrie, sunt pe ultima sută de metri. Votul anticipat va începe pe 24 noiembrie, iar în prezent se tipăresc buletinele de vot și se finalizează dotările tehnice ale secțiilor de votare. Potrivit așa-zisei comisii electorale centrale, în campanie sunt înscriși 890 de candidați, transmite IPN. La ședința administrației de la Tiraspol, […]
Acum 5 minute
12:40
Președintele României, despre Ilie Ilașcu: Ne luăm rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe pagina de Facebook, că Ilie Ilașcu a fost un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care […]
Acum 30 minute
12:20
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, pe ultima sută de metri # Vocea Basarabiei
Pregătirile pentru alegerile din regiunea transnistreană, programate pentru 30 noiembrie, sunt pe ultima sută de metri. Votul anticipat va începe pe 24 noiembrie, iar în prezent se tipăresc buletinele de vot și se finalizează dotările tehnice ale secțiilor de votare. Potrivit așa-zisei comisii electorale centrale, în campanie sunt înscriși 890 de candidați, transmite IPN. La ședința administrației de la Tiraspol, […]
Acum o oră
12:00
Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ilie Ilașcu: „Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului și al afirmării identității românești” # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională. Șefa statului a subliniat că Ilie Ilașcu a fost un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol și al afirmării identității românești. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou […]
Acum 2 ore
11:40
Un polițist din Nisporeni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind surprins în momentul primirii unei mite de 4000 de lei. Potrivit CNA, angajatul Inspectoratului de Poliție Nisporeni este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al orașului, prin estorcare, pentru a nu întocmi […]
11:00
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, reunite într-o ședință comună la București # Vocea Basarabiei
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună, miercuri, 19 noiembrie, la București. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor asumate, susținerea de către România a agendei de integrare europeană […]
Acum 4 ore
09:00
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în securitate și integrare europeană # Vocea Basarabiei
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, au reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova și al României de a avansa proiectele comune în domeniul securității, cooperării transfrontaliere și apropierii de Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, ministra Misail-Nichitin a mulțumit României pentru sprijinul constant oferit structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sprijin care […]
Acum 6 ore
08:30
Specialiști din întreaga țară sunt instruiți pentru formarea unei echipe naționale în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar # Vocea Basarabiei
În perioada 10–20 noiembrie, specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai structurilor de protecție a copilului participă la o serie de instruiri dedicate formării unei echipe naționale de formatori în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar. Această echipă va avea rolul de a instrui și consolida personalul centrelor regionale din localitățile unde […]
07:50
UE adoptă noi reguli pentru transparența și finanțarea partidelor politice europene, pentru a preveni ingerințele străine # Vocea Basarabiei
Consiliul Uniunii Europene a aprobat în mod oficial modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Noul regulament, conceput pentru a consolida transparența și integritatea vieții politice europene, urmărește să reducă riscul ingerințelor străine și să întărească mecanismele de control privind finanțarea formațiunilor politice. Potrivit comunicatului oficial, actul legislativ actualizat […]
07:30
Trump dă undă verde unui proiect de sancțiuni „exploziv” împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că susține un proiect legislativ bipartizan din Congres care prevede sancțiuni extrem de dure pentru statele ce achiziționează petrol, gaze, uraniu sau alte resurse energetice din Rusia. Inițiativa, denumită Sanctioning Russia Act, ar impune un tarif uriaș – de 500% – pe importurile în SUA provenite din țările […]
Acum 24 ore
23:40
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni, a trecut la cele veșnice. Anunțul trist a fost făcut de membrii familiei prin intermediul unei postări pe Facebook. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viața a celui care a fost pentru noi pilon […]
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 17.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 17.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Guvernul R. Moldova, reacție la inițiativa Primăriei Chișinău privind clădirea Hotelului „Național”: „O măsură care trebuia dispusă mai devreme” # Vocea Basarabiei
Instalarea unui gard de către Primăria municipiului Chișinău în jurul clădirii fostului Hotel „Național", acțiune solicitată de Poliție în zeci de sesizări de câțiva ani, este o măsură necesară și urgentă, care însă trebuia dispusă mai devreme. Aceasta este reacția Biroului de presă al Guvernului după declarațiile primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit șefei direcției Comunicare a […]
18:30
Activistul Vadim Pogorlețchi, eliberat după 3 ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Activistul civic Vadim Pogorlețchi, deținut trei ani ilegal în detenție pentru criticile aduse regimului de la Tiraspol, a fost eliberat.„Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat", a anunțat Vadim Vieru, avocatul Asociației Promo-LEX. El a mai precizat, într-o postare pe pagina de Facebook, că Asociația Promo-LEX va oferi mâine, […]
17:50
Compania Double Case blochează 60% din total supply-ul DCT pentru următorul deceniu # Vocea Basarabiei
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova". Conform informațiilor publicate, Double Case ar fi sigilat 60% din totalul tokenurilor, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura ar fi fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock […]
17:30
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea statului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării […]
17:20
Carburanții se vor scumpi din nou marți, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, litrul de benzină va costa 23,27 lei, cu 5 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 20,99 lei/litru. Prețurile la carburanți […]
16:30
Ministerul Apărării al Republicii Moldova atenționează cetățenii că o scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, fiind atribuită instituției. „Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de a submina încrederea cetățenilor în parteneriatele […]
16:00
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 17.11.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
UE respinge cererea unei foste deputate a partidului „Șor” privind ridicarea sancțiunilor # Vocea Basarabiei
Consiliul European a respins cererea ex-deputatei fostului partid „Șor", Maria Albot, de ridicare a sancțiunilor impuse. Măsurile Uniunii Europene, instituite în 2023, includ restricții de călătorie și înghețarea activelor și vizează mai multe persoane suspectate de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Decizia instanței, publicată luni, 17 noiembrie, menține măsurile restrictive împotriva Mariei […]
15:40
(FOTO) Ambasadorul Germaniei la Chișinău, vizită la Universitatea de Stat din Moldova # Vocea Basarabiei
Noul ambasador al Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a efectuat astăzi, 17 noiembrie, o vizită la Universitatea de Stat din Moldova (USM). În cadrul unei întrevederi cu rectorul USM, prof. univ., dr. Igor Șarov, discuțiile au vizat consolidarea colaborării dintre USM și instituțiile academice și de cercetare din Germania. Părțile au trecut în revistă proiectele […]
14:30
(VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu, înainte de vizita la Bruxelles: „R. Moldova este în plină transformare în stat european” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă. Acesta este unul dintre mesajele pe care premierul Alexandru Munteanu, intenționează să-l transmită în cadrul vizitei sale la Bruxelles. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta prioritățile Guvernului și modalități noi […]
14:00
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament calificat drept „istoric" de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea" aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei. Șeful statului francez l-a primit pe omologul său ucrainean la baza Villacoublay, unde reprezentanți ai industriei […]
13:30
(FOTO) Percheziții în dosarul privind schema de corupție în domeniul chirurgiei estetice: O angajată a unui salon de frumusețe din Chișinău, vizată # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Astfel, luni, 17 noiembrie, au avut loc mai multe percheziții într-un nou episod din același dosar. Potrivit CNA, investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din Chișinău. Femeia ar avea o diplomă falsă pretins a fi […]
13:00
Ion Bulmaga ar urma să fie demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). El a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook după o discuție cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. „În urma discuției avute cu actualul ministru al Mediului, mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de […]
Ieri
12:20
Autoritățile municipale intenționează să instaleze un gard de protecție în jurul clădirii fostului Hotel Național. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. El a solicitat astăzi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, ca un grup de lucru condus de viceprimar, responsabili ai preturii, să iasă la fața locului, […]
11:50
Victor Agrici este noul secretar general al Parlamentului Republicii Moldova. Dispoziția privind numirea acestuia în funcție a fost semnată de Igor Grosu, președintele Legislativului. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. El le-a transmis funcționarilor că „ne așteaptă o perioadă intensă". „O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea […]
11:30
(FOTO) Accident grav la Bălți: Un bărbat de 38 de ani, descarcerat și transportat la spital # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 17 noiembrie pe centura de ocolire a municipiului Bălți. În urma impactului între două autoturisme, o persoană a rămas blocată. Astfel, a fost solicitată intervenția salvatorilor Inspectoratului Inspectoratul General pentru Situații (IGSU) „La fața locului au intervenit două echipe de salvatori, care au desfășurat lucrări […]
11:20
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, își începe vizita de două zile la Bruxelles. Șeful Guvernul de la Chișinău va avea, în perioada 17-18 noiembrie, întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen și președintele Consiliului European, Antonio Costa și alții. Premierul Alexandru Munteanu
11:00
Finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”: Încă un lider local, pe banca acuzaților # Vocea Basarabiei
Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului partid „Șor” va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost disjunsă în 2024 din dosarul de bază pornit în 2022. Aceeași sursă notează că învinuitul, în perioada iulie – octombrie 2022, […] Articolul Finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”: Încă un lider local, pe banca acuzaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Israelul anunță că va dezarma singur Hamas în Gaza și respinge crearea unui stat palestinian # Vocea Basarabiei
Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că statul israelian va prelua personal responsabilitatea pentru dezarmarea militanților Hamas pe teritoriile controlate de grupare în Fâșia Gaza. În celelalte zone, această sarcină va reveni fie forțelor internaționale, fie armatei israeliene. Anunțul a fost făcut pe platforma X. Katz a reafirmat poziția fermă a Israelului privind […] Articolul Israelul anunță că va dezarma singur Hamas în Gaza și respinge crearea unui stat palestinian apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
UE analizează introducerea unei microtaxe pe alimentele ultra-procesate pentru a combate bolile cardiovasculare # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană ia în considerare introducerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținut ridicat de grăsimi, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat de agenția dpa. Documentul, care urmează să fie prezentat oficial la jumătatea lunii decembrie, susține că o astfel de taxă ar stimula adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase, notează Radio […] Articolul UE analizează introducerea unei microtaxe pe alimentele ultra-procesate pentru a combate bolile cardiovasculare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Alegeri noi în cinci localități: primarii au fost aleși din primul tur în Bașcalia, Ustia, Călinești, Natalievca și Cremenciug # Vocea Basarabiei
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales duminică, 16 noiembrie, primarii din primul tur al alegerilor noi, transmite MOLDPRES. La Bașcalia, raionul Basarabeasca, candidatul independent Ion Bordan a fost singurul înscris în cursă și a fost votat de toți cei 705 alegători care au exprimat […] Articolul Alegeri noi în cinci localități: primarii au fost aleși din primul tur în Bașcalia, Ustia, Călinești, Natalievca și Cremenciug apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16 noiembrie 2025
15:30
Poliția de Frontieră avertizează: accesul în punctele de trecere este interzis vehiculelor cu plăcuțe neconforme # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră reamintește conducătorilor auto că accesul în punctele de trecere a frontierei este permis doar vehiculelor care au montate corect ambele plăcuțe de înmatriculare. Instituția subliniază că regulile privind circulația rutieră și admiterea vehiculelor în traficul internațional sunt stricte: autoturismele cu plăcuțe lipsă, deteriorate, neconforme sau improvizate nu sunt acceptate […] Articolul Poliția de Frontieră avertizează: accesul în punctele de trecere este interzis vehiculelor cu plăcuțe neconforme apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Serviciul Vamal se alătură „Generației Pădurii”: peste 27.000 de puieți plantați în cadrul campaniei naționale „Toamna 2025” # Vocea Basarabiei
Ieri, 15 noiembrie, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu echipa instituției, a participat la Campania națională de împădurire „Toamna 2025”, susținând inițiativa „Guvernul Plantează #GenerațiaPădurii”. Acțiunea, care se desfășoară în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2025, este dedicată atât protecției mediului, cât și consolidării spiritului de echipă între angajații instituțiilor publice. În apropierea […] Articolul Serviciul Vamal se alătură „Generației Pădurii”: peste 27.000 de puieți plantați în cadrul campaniei naționale „Toamna 2025” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Dialog strategic intensificat între România și Republica Moldova: Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a avut trei întrevederi-cheie la Chișinău # Vocea Basarabiei
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a desfășurat joi, 14 noiembrie, o serie de întrevederi cu membri ai noului Guvern al Republicii Moldova, consolidând continuitatea unui dialog strategic orientat spre rezultate concrete, după cum a anunțat diplomatul într-o postare pe Facebook. În prima parte a zilei, ambasadorul s-a întâlnit cu viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și […] Articolul Dialog strategic intensificat între România și Republica Moldova: Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a avut trei întrevederi-cheie la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Supermarketurile din Berlin securizează carne și pește cu etichete antifurt, pe fondul creșterii furturilor din retail # Vocea Basarabiei
Tot mai multe magazine din capitala Germaniei introduc sisteme suplimentare de securitate pentru produse obișnuite din frigidere, în contextul creșterii alarmante a furturilor din retail. Dacă berlinezii erau deja familiarizați cu parfumurile, cremele sau cafeaua scumpă ținute în vitrine închise, acum și carnea și preparatele din pește ajung sub protecție specială. Potrivit publicației Bild, pe […] Articolul Supermarketurile din Berlin securizează carne și pește cu etichete antifurt, pe fondul creșterii furturilor din retail apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
R.Moldova își fixează oficial ora la fusul orar UTC+2, în conformitate cu standardele UE # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova pregătește adoptarea unei hotărâri care va stabili în mod explicit ora oficială a țării la fusul orar UTC+2, o reglementare care, potrivit autorităților, ar fi trebuit introdusă încă din 1991. Măsura face parte din angajamentele asumate de Chișinău în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Deși Republica Moldova utilizează în practică […] Articolul R.Moldova își fixează oficial ora la fusul orar UTC+2, în conformitate cu standardele UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Alegeri locale noi în șase localități din țară: peste 22.000 de alegători sunt așteptați la urne pe 16 noiembrie # Vocea Basarabiei
Alegeri locale noi în șase localități din țară: peste 22.000 de alegători sunt așteptați la urne pe 16 noiembrie Știrea:Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din Republica Moldova sunt chemați la urne pentru a-și alege primarii, iar în unele cazuri și noile componențe ale consiliilor locale. În cele 21 de […] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din țară: peste 22.000 de alegători sunt așteptați la urne pe 16 noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
FOTO/ Premierul Alexandru Munteanu, miniștri, voluntari și parteneri europeni – cu toții la aceeași acțiune de împădurire # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a participat astăzi la o amplă campanie națională de împădurire, desfășurată în mai multe regiuni ale țării. Șeful Guvernului a atras atenția presei nu doar prin implicarea sa activă, ci și prin prezența câinelui său, un labrador energic, care a devenit rapid mascota evenimentului. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Programului […] Articolul FOTO/ Premierul Alexandru Munteanu, miniștri, voluntari și parteneri europeni – cu toții la aceeași acțiune de împădurire apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Zelenski anunță o restructurare masivă în sectorul energetic după dezvăluirea unui sistem de fraudă de 100 de milioane de dolari # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă, o restructurare profundă a companiilor de stat din sectorul energetic, după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a dezvăluit existența unui „sistem infracțional” care ar fi deturnat aproximativ 100 de milioane de dolari. În centrul scandalului se află Energoatom, operatorul nuclear al Ucrainei. Potrivit președintelui, restructurarea va include un […] Articolul Zelenski anunță o restructurare masivă în sectorul energetic după dezvăluirea unui sistem de fraudă de 100 de milioane de dolari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15 noiembrie 2025
16:00
Lansarea oficială a Rutei Gastronomice Transfrontaliere România – Republica Moldova, un eveniment de referință pentru turismul regional # Vocea Basarabiei
Lansarea oficială a Rutei Gastronomice Transfrontaliere România – Republica Moldova, un eveniment de referință pentru turismul regional Sub cerul senin al toamnei moldovenești, pe terasele cu vedere panoramică ale complexului eco-turistic Hill & Valley din satul Teleșeu, raionul Orhei, pe 14 noiembrie 2025 s-a scris o pagină importantă în istoria turismului din spațiul comun românesc. Oficiali, profesioniști […] Articolul Lansarea oficială a Rutei Gastronomice Transfrontaliere România – Republica Moldova, un eveniment de referință pentru turismul regional apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova: 1 500 km de tradiții și gusturi autentice # Vocea Basarabiei
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice ale celor două maluri ale Prutului vor fi promovate prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată pe 14 noiembrie în cadrul parteneriatului dintre Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România.Traseul din Republica Moldova cuprinde 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs […] Articolul A fost lansată Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova: 1 500 km de tradiții și gusturi autentice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
SUA prelungește scutirea de sancțiuni pentru anumite tranzacții ale Lukoil, în contextul vânzării activelor internaționale # Vocea Basarabiei
Administrația Trump a decis să prelungească scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale companiei petroliere ruse Lukoil, în timp ce intensifică discuțiile cu guvernele străine și potențialii cumpărători privind activele internaționale ale acesteia, relatează Bloomberg, citat de G4Media.ro și MOLDPRES. Departamentul Trezoreriei SUA a emis o nouă licență care permite anumite tranzacții ce implică stațiile […] Articolul SUA prelungește scutirea de sancțiuni pentru anumite tranzacții ale Lukoil, în contextul vânzării activelor internaționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Peste 22.000 de moldoveni, chemați la urne pe 16 noiembrie pentru alegerea noilor primari și consilii locale # Vocea Basarabiei
Duminică, 16 noiembrie, peste 22.000 de alegători din șase localități ale Republicii Moldova sunt așteptați la vot pentru a-și alege noii primari, iar în unele localități – și consiliile locale. Alegeri locale noi sunt organizate în satele Ustia (raionul Glodeni) și Bașcalia (raionul Basarabeasca) după decesul foștilor primari. În comunele Natalievca (Fălești) și Cremenciug (Soroca), […] Articolul Peste 22.000 de moldoveni, chemați la urne pe 16 noiembrie pentru alegerea noilor primari și consilii locale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Incident violent la un colegiu din Tiraspol: elev de 18 ani, cercetat după ce și-a lovit un coleg # Vocea Basarabiei
Un conflict izbucnit într-un colegiu din Tiraspol s-a încheiat cu acte de violență între doi tineri. Potrivit presei din regiune, un student de 19 ani ar fi încercat să-și liniștească un coleg mai mic, care deranja procesul de studii. Acesta i-ar fi atras atenția aruncând spre el un pix, iar ulterior o gumă, scrie TV8. […] Articolul Incident violent la un colegiu din Tiraspol: elev de 18 ani, cercetat după ce și-a lovit un coleg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
329 de persoane sancționate pentru activități ilicite de întreprinzător în septembrie–octombrie 2025 # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat a sancționat 329 de persoane fizice în perioada septembrie – octombrie 2025 pentru desfășurarea de activități ilicite de întreprinzător. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 704 900 de lei. Cele mai multe încălcări au fost depistate în comerțul cu bunuri, inclusiv online, în prestarea de servicii și în transportul […] Articolul 329 de persoane sancționate pentru activități ilicite de întreprinzător în septembrie–octombrie 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că weekendul va fi lipsit de precipitații, cu cer variabil și temperaturi ce vor atinge până la 14 grade Celsius în sudul Republicii Moldova. Pe timp de noapte, minimele vor oscila între +1 și +6 grade Celsius, iar ziua, maximele se vor încadra între +9 și +14 grade Celsius. Vântul […] Articolul Weekend cu vreme stabilă și până la 14°C în sudul țării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
China își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Japonia după declarațiile premierului Sanae Takaichi privind Taiwanul # Vocea Basarabiei
Guvernul chinez le recomandă cetățenilor să evite vizitele în Japonia, în urma declarațiilor recente ale premierului nipon Sanae Takaichi, care a sugerat posibila implicare a Japoniei într-o criză militară legată de Taiwan. Ministerul chinez de Externe afirmă că „atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult”, prezentând risc pentru siguranța cetățenilor chinezi aflați […] Articolul China își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Japonia după declarațiile premierului Sanae Takaichi privind Taiwanul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14 noiembrie 2025
23:10
Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film a revenit la Chișinău, devenind o platformă culturală de referință pentru promovarea dialogului intercultural și consolidarea identității culturale românești în Republica Moldova. Discutăm despre ediția din acest an și impactul acesteia asupra publicului și comunității culturale. Invitate:– Mirela Olteanu, șefa Serviciului Comunicare al Departamentului pentru Relația cu Republica […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 14.11.2025, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
