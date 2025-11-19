Presa a aflat detalii despre planul de pace al Rusiei și al SUA

08:40

Piața imobiliară din capitală trece prin cea mai abruptă scădere din ultimii ani: vânzările de apartamente au scăzut cu aproape 70% comparativ cu anul 2021, iar perioada necesară pentru finalizarea unei tranzacții a ajuns, în medie, la patru luni. Experții imobiliari afirmă că situația este determinată de mai mulți factori – între care reducerea autorizațiilor […]