Parlamentul rus aprobă noi creșteri de taxe pentru a acoperi costurile războiului și încetinirea economiei

Prins în momentul primirii unei sume de 4 000 de lei. Este vorba despre un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău. Funcționarul este suspectat că ar fi pretins și acceptat banii de la un locuitor al orașului, pentru a nu întocmi […]