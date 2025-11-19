Elon Musk a participat la cina lui Trump cu prinţul moştenitor saudit

07:00

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că doi cetățeni ucraineni, aflați în serviciul FSB, sunt suspectați de două acte de sabotaj asupra unei linii de cale ferată folosite pentru transportul de armament către Ucraina. „Autorii identificați sunt doi cetățeni ucraineni care operează şi colaborează de mult timp cu serviciile ruse", a spus Tusk, citat