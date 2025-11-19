REACȚIE | MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă

10:10

Un nou raport al Institutului Ifo arată că în bugetul federal al Germaniei pentru 2026 peste o treime din veniturile fiscale, adică mai mult de 33%, va fi direcționată către sistemul de asigurări de pensii. În termeni concreți, acest lucru înseamnă că pentru pensii sunt planificate cheltuieli de 127,8 miliarde de euro, echivalentul unui sfert […]