Dosarul de trădare de Patrie: Ion Creangă rămâne sub supravegherea instanței
SafeNews, 19 noiembrie 2025 18:10
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Hotărârea a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Decizia vine după două ședințe consecutive amânate, la care Creangă nu s-a prezentat, motivând probleme de sănătate. Următoarea ședință în
• • •
Acum 5 minute
18:40
VIDEO | Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe și ucide 25 de persoane în Ucraina. Alte peste 70 sunt rănite # SafeNews
Armata rusă a lansat noaptea trecută un nou atac masiv asupra Ucrainei, lovind din nou zone civile. Mai multe rachete și drone au vizat orașe aflate sub controlul Kievului, iar cele mai grave urmări s-au înregistrat în Ternopîl. Acolo, o rachetă a lovit direct un bloc cu nouă etaje. Clădirea a fost distrusă aproape complet,
Acum 30 minute
18:10
Acum 4 ore
16:30
Vicepremierul pentru Reintegrare în Guvernul Munteanu, Valeriu Chiveri – diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025 – și-a făcut publică declarația de avere pentru anul 2024. Potrivit documentului, Chiveri a ridicat anul trecut un salariu de aproximativ 300 de mii de lei de la Ambasada Republicii Moldova în
16:20
Rada Supremă din Ucraina a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției. Svetlana Grinciuk a deținut portofoliul în domeniul energetic, iar Gherman Galușcenko era responsabil de sectorul Justiției. Vladimir Zelenski a cerut demisia celor doi funcționari, urmare a unui scandal de corupție, transmite Unian. Dosarul vizează delapidări din fonduri, la nivel înalt. Ancheta a fost declanşată pe
16:00
VIDEO | Vlad Filat a depus în Parlament o nouă analiză privind frauda bancară: „A venit timpul să corectăm o minciună istorică” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat a publicat astăzi un video pe rețelele de socializare în care anunță că a depus în Parlament o analiză amplă privind frauda bancară. Documentul, spune el, ar demonta „miturile construite în ultimii zece ani" despre cel mai mare scandal financiar din istoria Republicii Moldova. Potrivit lui Filat, timp de un deceniu
16:00
Polițiștii de frontieră au depistat asupra unui cetățean al Republicii Moldova o substanță vegetală de culoare verzuie, suspectată a fi marijuana. Cazul a avut loc pe 18 noiembrie, în punctul de trecere a frontierei „Leușeni". Autocarul în care se afla pasagerul circula pe ruta Franța – Moldova. În cadrul controlului de frontieră, polițiștii au decis
15:20
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a anunțat miercuri că va retrage acordul de funcționare al ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare. Două secțiuni ale liniei feroviare Varșovia–Lublin, considerată o legătură strategică între capitala Poloniei și regiunile estice care se învecinează cu Ucraina, au fost ținta unor
15:10
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis astăzi cererea acuzatorului de stat. Decizia a fost luată la Judecătoria Buiucani, în absența învinuitului.
15:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) anunță că fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși și în acest an în prestigiosul clasament mondial „Top 2%"al celor mai influenți savanți, realizat de Universitatea Stanford (SUA), reflectă impactul semnificativ al cercetărilor lor la
15:00
Președinta Maia Sandu a declarat joi, 20 noiembrie, zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova, Ilie Ilașcu. Decretul a fost semnat de șefa statului. Toți cei care doresc să îi aducă un omagiu se pot prezenta la Palatul Național între orele 10:00 și 13:00. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu
14:50
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, a criticat Uniunea Europeană pentru anularea vizelor Schengen cu multiple intrări pentru cetățenii ruși. Totodată, aceasta acuză oficialii europeni că fac comerț în continuare cu regimul lui Putin. „Mă întristează", a declarat Navalnaia. „Ce legătură au toți rușii cu asta? Ce este asta, din nou discuția despre responsabilitatea
Acum 6 ore
14:40
Operatorul finlandez de stații de alimentare cu combustibil Teboil, care aparține gigantului petrolier rus Lukoil, își va înceta activitatea. Motivul principal este epuizarea stocurilor de combustibil pe fondul sancțiunilor dure impuse de SUA împotriva companiei-mamă din cauza războiului din Ucraina. Stațiile de alimentare, care reprezintă aproximativ o cincime din întreaga piață de carburanți a Finlandei,
14:00
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea acestora, atât linia, cât și noua infrastructură și echipamentele vor fi supuse unor inspecții și teste riguroase înainte de a fi conectate la rețea. Progresul
13:40
„Trimiteți-i în față”. Civilii ucraineni sunt folosiți drept scuturi umane de către soldații ruși. Interceptări de pe front # SafeNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat unitatea militară rusă care a folosit trei civili din Pokrovsk – un bărbat, o femeie și un copil de 13 ani – drept „scuturi umane", în timpul unui atac asupra orașului, la începutul acestei luni, potrivit unei convorbiri interceptate publicate de Kyiv Post. SBU a publicat o
13:40
Elon Musk a participat marţi la o cină cu preşedintele SUA Donald Trump şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, aceasta fiin a doua apariţie publică comună de la disputa publică acerbă de la începutul acestui an, relatează Reuters. Prezenţa lui Musk ar putea fi un semn de reconciliere în relaţia turbulentă
13:30
Trump a desemnat Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”. Doar 19 ţări beneficiază de acest statut privilegiat # SafeNews
Donald Trump a desemnat marţi Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO", în cadrul unui dineu de gală organizat la Casa Albă în onoarea prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită la Washington, relatează Reuters. „În această seară, sunt încântat să anunţ că ducem cooperarea noastră militară la un nivel şi mai înalt,
13:30
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Forumului de Securitate al Moldovei 2025 la Chișinău, că pacea în țara noastră se menține „numai datorită curajului ucrainienilor". „Ucraina are nevoie de mai mult sprijin. Probabil, dacă Ucraina ar fi primit mai mult sprijin în primii doi ani de război, situația acum ar fi fost alta —
13:20
VIDEO | Două mii de kilograme de amidon de cartofi, nimicite de NSA înainte de a ajunge pe piață # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a informat că un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi a fost nimicit prin incinerare, după ce inspectorii au constatat prezența unui organism modificat genetic – promotor CaMV 35S. Lotul urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Depistarea a avut loc în cadrul Programului național de
13:20
Eurodeputatul Nicu Ştefănuţă: „Recent, România a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești” # SafeNews
România a cumpărat recent Portul Giurgiulești din Republica Moldova, într-o tranzacție considerată strategică. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Nicu Ștefănuță într-o postare pe Facebook, în contextul unei întâlniri cu premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu la Bruxelles, scrie newtv.md. „Cum aducem investiții serioase în Republica Moldova? Cum creștem nivelul de trai al oamenilor? România este
13:10
Guvernarea PAS nu va mai permite repetarea neregulilor electorale din Găgăuzia, iar procesele electorale din autonomie vor fi monitorizate direct de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, la postul public de radio. Potrivit deputatului, autoritățile locale din Găgăuzia nu au acționat conform
13:00
O fostă contabilă-șef adjunct a filialei unei bănci comerciale din Fălești a fost trimisă în judecată. Potrivit Procuraturii Generale, femeia este acuzată de delapidarea a peste 1,5 milioane de lei. Potrivit anchetei, inculpata ar fi extras mijloace bănești din conturile clienților prin falsificarea documentelor bancare, inclusiv din conturile unor agenți economici. Auditul intern a constatat
Acum 8 ore
12:20
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus. Junghietu a subliniat că statul nu urmărește
12:20
Republica Moldova are surse alternative de finanțare după ratatea tranșei de 170 milioane dolari de la FMI, afirmă Marcel Spatari # SafeNews
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea FMI. Deputatul a subliniat că, deși relația cu Fondul Monetar Internațional rămâne esențială pentru credibilitatea externă a țării, Guvernul are la dispoziție și alte
12:10
REACȚIE | MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul produs în noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de o dronă care a pătruns din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit MAE, asemenea acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și pot crea riscuri
12:10
FLASH | Cetățean străin, reținut pe Aeroportul Chișinău după ce a încercat să mituiască un inspector vamal # SafeNews
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, chiar în momentul în care îi oferea bani unui inspector vamal de la Punctul de Trecere a Frontierei „Aeroportul Internațional Chișinău". Potrivit CNA, bărbatul fusese deja denunțat de funcționarul vamal, după ce anterior ar mai
12:00
Un nou proiect al Uniunii Europene pentru a ajuta Republica Moldova la modernizarea controlului de frontieră urmează să fie lansat curând. Inițiativa vine în continuarea activității Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM). Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, s-a întâlnit cu Esther Ruiz De Azua, șefa misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în
11:50
FLASH | Cetățean moldovean prins la Sculeni cu o carte de identitate falsă ascunsă în pantof. Cum a fost prins # SafeNews
Un cetățean al Republicii Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni cu un document de identitate fals, ascuns în pantof. Evenimentul a avut loc în data de 19 noiembrie, în jurul orei 03:50, când bărbatul, în vârstă de 33 de ani, pasager într-un microbuz înmatriculat în
11:40
ULTIMA ORĂ | Avocat reținut de CNA și PA într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # SafeNews
Ar fi pretins bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, al cărui termen de pedeapsă fusese suspendat condiționat. Este vorba despre un avocat din Republica Moldova, reținut după ce ar fi promis că poate influența angajații Biroului de Probațiune Dondușeni pentru a amâna înlocuirea suspendării condiționate cu executarea efectivă a pedepsei. Acțiunile
11:40
Fraudă bancară la Fălești: Fostă angajată a băncii acuzată de sustragerea a milioane de lei # SafeNews
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de fosta contabilă-șef adjunctă a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit anchetei, în perioada 2012–2015, inculpata, folosindu-se de funcția de contabilă, ar fi
11:30
Cetățean ucrainean reținut după ce a încercat să treacă ilegal frontiera Republicii Moldova # SafeNews
Un cetățean ucrainean de 38 de ani a fost reținut de
11:00
Potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare IPSOS, în perioada aprilie – mai, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie – octombrie 2024. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au argumentat […] Articolul Scade piața neagră a țigaretelor: autoritățile raportează un nivel record scăzut apare prima dată în SafeNews.
10:50
Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea din 19 noiembrie. Instituția precizează însă că drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor, scrie realitatea.md. ”Ministerul Apărării comunică următoarele: că în urma schimbului de informații cu […] Articolul Radarul nu a văzut drona de la graniță: explicația Ministerului Apărării apare prima dată în SafeNews.
10:50
Trump a jignit grav două jurnaliste, înfuriat de întrebările lor: „Taci din gură, porcuşorule!”, „Cred că eşti o jurnalistă groaznică” # SafeNews
Donald Trump a jignit două jurnaliste la câteva zile distanţă, ameninţând marţi că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat. Vineri, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni. El a răspuns, destul de […] Articolul Trump a jignit grav două jurnaliste, înfuriat de întrebările lor: „Taci din gură, porcuşorule!”, „Cred că eşti o jurnalistă groaznică” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
10:20
Municipiul Chișinău se pregătește să întâmpine Sărbătorile de Iarnă cu un șir de evenimente culturale și artistice, ce vor avea loc în centrul capitalei și în sectoarele orașului, în perioada 5 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026. Inaugurarea Pomului și a Târgului de Crăciun va avea loc pe 5 decembrie, între orele 16:00 și 22:00, […] Articolul Când vor fi aprinse luminițele de Crăciun la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:20
Probleme la facturarea gazelor: ce trebuie să știe consumatorii despre corectarea consumului # SafeNews
Furnizorul de gaze Energocom a transmis un comunicat prin care informează consumatorii despre modul de facturare și pașii de urmat în cazul neconcordanțelor între consumul real și cel indicat pe factură. Potrivit companiei, citirea contoarelor și transmiterea datelor către furnizor sunt responsabilitatea Operatorului Sistemului de Distribuție (OSD), cum sunt „Chișinău-Gaz” SRL, „Bălți-Gaz” SRL sau „Cahul-Gaz” […] Articolul Probleme la facturarea gazelor: ce trebuie să știe consumatorii despre corectarea consumului apare prima dată în SafeNews.
10:10
Un nou raport al Institutului Ifo arată că în bugetul federal al Germaniei pentru 2026 peste o treime din veniturile fiscale, adică mai mult de 33%, va fi direcționată către sistemul de asigurări de pensii. În termeni concreți, acest lucru înseamnă că pentru pensii sunt planificate cheltuieli de 127,8 miliarde de euro, echivalentul unui sfert […] Articolul GERMANIA | Fiecare al treilea euro din taxe va merge către pensii în 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:00
În noaptea de 19 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a raportat detectarea unei drone neidentificate la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-a deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți […] Articolul CONFIRMAT! O dronă neidentificată a fost detectată lângă frontiera de stat a Moldovei apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Momentul în care un politician italian sparge cu capul un vitraliu de 40.000 de euro # SafeNews
Un incident neobișnuit a avut loc miercurea trecută la Palatul Piacentini din Roma, unde Emanuele Cani, consilier regional în Sardinia, a căzut pe scări și s-a izbit cu capul de un vitraliu istoric, distrugându-l. Momentul a fost surprins de mai multe persoane aflate la fața locului, iar politicianul nu a suferit răni grave. Vitraliul, evaluat […] Articolul VIDEO | Momentul în care un politician italian sparge cu capul un vitraliu de 40.000 de euro apare prima dată în SafeNews.
09:50
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025, pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit la Liceul Teoretic Dante Alighieri, situat pe strada Ion Creangă nr. 80, în municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un transformator electric aflat în exteriorul cantinei […] Articolul Incendiu la Liceul Teoretic Dante Alighieri din Chișinău: pompierii au intervenit prompt apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO | Fostul premier, Vlad Filat critică modul de gestionare a resurselor statului: „Situația bugetară devine alarmantă” # SafeNews
”Când o țară nu are elaborat bugetul pentru anul următor, când bugetul curent nu este rectificat în forma sa finală, iar prim-ministrul și întreaga guvernare tratează aceste chestiuni cu superficialitate, consider că situația devine alarmantă”. De această părere este fostul premier Vlad Filat, care a atras atenția asupra modului în care este gestionată politica fiscală […] Articolul VIDEO | Fostul premier, Vlad Filat critică modul de gestionare a resurselor statului: „Situația bugetară devine alarmantă” apare prima dată în SafeNews.
09:10
O deflagrație a distrus bucătăria de vară și un perete al unei locuințe din orașul Mărculești, raionul Florești, în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, fără a provoca victime sau incendiu. Incidentul a avut loc la ora 06:25, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40. Angajații Unității de salvatori și pompieri Florești au intervenit la […] Articolul FOTO | Explozie provocată de o butelie de gaz în orașul Mărculești, raionul Florești apare prima dată în SafeNews.
09:00
Parlamentul rus aprobă noi creșteri de taxe pentru a acoperi costurile războiului și încetinirea economiei # SafeNews
Parlamentarii ruși au aprobat, marți, un nou pachet amplu de creșteri de taxe, în condițiile în care Moscova încearcă să-și majoreze veniturile pentru a susține o economie slăbită de aproape patru ani de război în Ucraina. Deputații din Duma de Stat au votat majorarea TVA de la 20% la 22%, măsură despre care guvernul estimează […] Articolul Parlamentul rus aprobă noi creșteri de taxe pentru a acoperi costurile războiului și încetinirea economiei apare prima dată în SafeNews.
09:00
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de autoritățile din Italia pentru promovarea înșelătoare a abonamentului „Wizz All You Can Fly”, anunță SafeNews.md cu referire la profit.ro. Autoritatea Italiană pentru Concurență și Piață (AGCM) a constatat că abonamentul încălca legislația privind practicile comerciale corecte și conținea clauze considerate abuzive. Abonamentul, lansat inițial la […] Articolul Italia sancționează Wizz Air cu 500.000 euro: MOTIVUL apare prima dată în SafeNews.
08:40
Vânzările de apartamente în Chișinău se prăbușesc. Termenul de vânzare a locuințelor aproape s-a dublat # SafeNews
Piața imobiliară din capitală trece prin cea mai abruptă scădere din ultimii ani: vânzările de apartamente au scăzut cu aproape 70% comparativ cu anul 2021, iar perioada necesară pentru finalizarea unei tranzacții a ajuns, în medie, la patru luni. Experții imobiliari afirmă că situația este determinată de mai mulți factori – între care reducerea autorizațiilor […] Articolul Vânzările de apartamente în Chișinău se prăbușesc. Termenul de vânzare a locuințelor aproape s-a dublat apare prima dată în SafeNews.
08:40
ROMÂNIA | Parlamentul a adoptat majorările de taxe și impozite: Locuințele, mașinile și investițiile vor fi mai scumpe # SafeNews
Parlamentul României a validat proiectul de lege care prevede creșteri ale impozitelor pe locuințe, autovehicule și terenuri, precum și taxe mai mari pentru mediul de afaceri și investiții. Legea va fi transmisă președintelui pentru promulgare. Principalele modificări: Au fost eliminate prevederi considerate neconstituționale, precum testele cu poligraful pentru angajați ai ANAF, Vămilor și Oficiului pentru […] Articolul ROMÂNIA | Parlamentul a adoptat majorările de taxe și impozite: Locuințele, mașinile și investițiile vor fi mai scumpe apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri dimineața că forțele aeriene au ridicat patru aeronave militare după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian național. Două Eurofighter Typhoon ale detașamentului german de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu au decolat la ora 00:25 pentru monitorizarea situației aeriene la frontiera cu Ucraina, pe fondul unor atacuri […] Articolul ULTIMA ORĂ DRONĂ DETECTATĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN AL ROMÂNIEI apare prima dată în SafeNews.
08:30
Prima zăpadă din acest sezon a căzut în mai multe regiuni ale țării. La Chișinău și Bălți s-a format pe alocuri un strat subțire de zăpadă, în timp ce în raionul Ungheni aceasta s-a depus într-un strat vizibil mai consistent. Potrivit Meteofor, marți, 19 noiembrie, temperaturile vor urca până la +5°C, însă precipitațiile mixte vor […] Articolul FOTO | Iarna își face intrarea: Zăpadă la Chișinău și Bălți, strat mai gros la Ungheni apare prima dată în SafeNews.
08:30
Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă miercuri dimineață, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței poloneze, au anunțat forțele armate ale țării, citate de Reuters. Potrivit Comandamentului Operațional, „au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacţie rapidă şi un avion de avertizare timpurie, […] Articolul Polonia a ridicat avioane de luptă după atacurile Rusiei asupra vestului Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
08:10
Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații # SafeNews
Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie dacă parlamentul nu adoptă pachetul controversat de reformă a pensiilor. Proiectul, convenit între SPD şi blocul conservator CDU/CSU, a fost deja aprobat de cabinet, însă întâmpină opoziție din partea unui grup de […] Articolul Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații apare prima dată în SafeNews.
08:10
METEO | Lapoviță în nord și centru, ploi în sud. Cod Galben de vreme complicată valabil până la prânz # SafeNews
Vremea rămâne instabilă miercuri, cu precipitații și temperaturi scăzute în toată țara, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În nordul și centrul țării sunt prognozate precipitații slabe sub formă de lapoviță, în timp ce în sud va ploua. Maximele zilei vor oscila între +2 și +7 grade Celsius, iar umiditatea aerului va atinge valori ridicate, de […] Articolul METEO | Lapoviță în nord și centru, ploi în sud. Cod Galben de vreme complicată valabil până la prânz apare prima dată în SafeNews.
