FLASH | Cetățean străin, reținut pe Aeroportul Chișinău după ce a încercat să mituiască un inspector vamal
SafeNews, 19 noiembrie 2025 12:10
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, chiar în momentul în care îi oferea bani unui inspector vamal de la Punctul de Trecere a Frontierei „Aeroportul Internațional Chișinău". Potrivit CNA, bărbatul fusese deja denunțat de funcționarul vamal, după ce anterior ar mai […]
Acum 5 minute
12:20
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus. Junghietu a subliniat că statul nu urmărește […]
12:20
Republica Moldova are surse alternative de finanțare după ratatea tranșei de 170 milioane dolari de la FMI, afirmă Marcel Spatari # SafeNews
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea FMI. Deputatul a subliniat că, deși relația cu Fondul Monetar Internațional rămâne esențială pentru credibilitatea externă a țării, Guvernul are la dispoziție și alte […]
Acum 15 minute
12:10
REACȚIE | MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul produs în noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de o dronă care a pătruns din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit MAE, asemenea acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și pot crea riscuri […]
12:10
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, chiar în momentul în care îi oferea bani unui inspector vamal de la Punctul de Trecere a Frontierei „Aeroportul Internațional Chișinău”. Potrivit CNA, bărbatul fusese deja denunțat de funcționarul vamal, după ce anterior ar mai […] Articolul FLASH | Cetățean străin, reținut pe Aeroportul Chișinău după ce a încercat să mituiască un inspector vamal apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
12:00
Un nou proiect al Uniunii Europene pentru a ajuta Republica Moldova la modernizarea controlului de frontieră urmează să fie lansat curând. Inițiativa vine în continuarea activității Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM). Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, s-a întâlnit cu Esther Ruiz De Azua, șefa misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în […]
Acum o oră
11:50
FLASH | Cetățean moldovean prins la Sculeni cu o carte de identitate falsă ascunsă în pantof. Cum a fost prins # SafeNews
Un cetățean al Republicii Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni cu un document de identitate fals, ascuns în pantof. Evenimentul a avut loc în data de 19 noiembrie, în jurul orei 03:50, când bărbatul, în vârstă de 33 de ani, pasager într-un microbuz înmatriculat în […]
11:40
ULTIMA ORĂ | Avocat reținut de CNA și PA într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # SafeNews
Ar fi pretins bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, al cărui termen de pedeapsă fusese suspendat condiționat. Este vorba despre un avocat din Republica Moldova, reținut după ce ar fi promis că poate influența angajații Biroului de Probațiune Dondușeni pentru a amâna înlocuirea suspendării condiționate cu executarea efectivă a pedepsei. Acțiunile […]
11:40
Fraudă bancară la Fălești: Fostă angajată a băncii acuzată de sustragerea a milioane de lei # SafeNews
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de fosta contabilă-șef adjunctă a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit anchetei, în perioada 2012–2015, inculpata, folosindu-se de funcția de contabilă, ar fi […]
11:30
Cetățean ucrainean reținut după ce a încercat să treacă ilegal frontiera Republicii Moldova # SafeNews
Un cetățean ucrainean de 38 de ani a fost reținut de Poliția de Frontieră, după ce a încercat să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, traversând înot râul Prut. Incidentul a fost înregistrat în Sectorul Poliției de Frontieră „Lipcani" în timpul unei misiuni de supraveghere. Patrula de serviciu a observat bărbatul deplasându-se pe jos dinspre […]
Acum 2 ore
11:00
Potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare IPSOS, în perioada aprilie – mai, ponderea comerțului ilegal cu țigarete în Republica Moldova a constituit 7,9%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de septembrie – octombrie 2024. Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au argumentat […]
10:50
Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în noaptea din 19 noiembrie. Instituția precizează însă că drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor, scrie realitatea.md. "Ministerul Apărării comunică următoarele: că în urma schimbului de informații cu […]
10:50
Trump a jignit grav două jurnaliste, înfuriat de întrebările lor: „Taci din gură, porcuşorule!”, „Cred că eşti o jurnalistă groaznică” # SafeNews
Donald Trump a jignit două jurnaliste la câteva zile distanţă, ameninţând marţi că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat. Vineri, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni. El a răspuns, destul de […]
Acum 4 ore
10:20
Municipiul Chișinău se pregătește să întâmpine Sărbătorile de Iarnă cu un șir de evenimente culturale și artistice, ce vor avea loc în centrul capitalei și în sectoarele orașului, în perioada 5 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026. Inaugurarea Pomului și a Târgului de Crăciun va avea loc pe 5 decembrie, între orele 16:00 și 22:00, […]
10:20
Probleme la facturarea gazelor: ce trebuie să știe consumatorii despre corectarea consumului # SafeNews
Furnizorul de gaze Energocom a transmis un comunicat prin care informează consumatorii despre modul de facturare și pașii de urmat în cazul neconcordanțelor între consumul real și cel indicat pe factură. Potrivit companiei, citirea contoarelor și transmiterea datelor către furnizor sunt responsabilitatea Operatorului Sistemului de Distribuție (OSD), cum sunt „Chișinău-Gaz" SRL, „Bălți-Gaz" SRL sau „Cahul-Gaz" […]
10:10
Un nou raport al Institutului Ifo arată că în bugetul federal al Germaniei pentru 2026 peste o treime din veniturile fiscale, adică mai mult de 33%, va fi direcționată către sistemul de asigurări de pensii. În termeni concreți, acest lucru înseamnă că pentru pensii sunt planificate cheltuieli de 127,8 miliarde de euro, echivalentul unui sfert […]
10:00
În noaptea de 19 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a raportat detectarea unei drone neidentificate la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-a deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți […]
09:50
VIDEO | Momentul în care un politician italian sparge cu capul un vitraliu de 40.000 de euro # SafeNews
Un incident neobișnuit a avut loc miercurea trecută la Palatul Piacentini din Roma, unde Emanuele Cani, consilier regional în Sardinia, a căzut pe scări și s-a izbit cu capul de un vitraliu istoric, distrugându-l. Momentul a fost surprins de mai multe persoane aflate la fața locului, iar politicianul nu a suferit răni grave. Vitraliul, evaluat […]
09:50
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025, pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit la Liceul Teoretic Dante Alighieri, situat pe strada Ion Creangă nr. 80, în municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un transformator electric aflat în exteriorul cantinei […]
09:40
VIDEO | Fostul premier, Vlad Filat critică modul de gestionare a resurselor statului: „Situația bugetară devine alarmantă” # SafeNews
"Când o țară nu are elaborat bugetul pentru anul următor, când bugetul curent nu este rectificat în forma sa finală, iar prim-ministrul și întreaga guvernare tratează aceste chestiuni cu superficialitate, consider că situația devine alarmantă". De această părere este fostul premier Vlad Filat, care a atras atenția asupra modului în care este gestionată politica fiscală […]
09:10
O deflagrație a distrus bucătăria de vară și un perete al unei locuințe din orașul Mărculești, raionul Florești, în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, fără a provoca victime sau incendiu. Incidentul a avut loc la ora 06:25, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40. Angajații Unității de salvatori și pompieri Florești au intervenit la […]
09:00
Parlamentul rus aprobă noi creșteri de taxe pentru a acoperi costurile războiului și încetinirea economiei # SafeNews
Parlamentarii ruși au aprobat, marți, un nou pachet amplu de creșteri de taxe, în condițiile în care Moscova încearcă să-și majoreze veniturile pentru a susține o economie slăbită de aproape patru ani de război în Ucraina. Deputații din Duma de Stat au votat majorarea TVA de la 20% la 22%, măsură despre care guvernul estimează […]
09:00
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de autoritățile din Italia pentru promovarea înșelătoare a abonamentului „Wizz All You Can Fly", anunță SafeNews.md cu referire la profit.ro. Autoritatea Italiană pentru Concurență și Piață (AGCM) a constatat că abonamentul încălca legislația privind practicile comerciale corecte și conținea clauze considerate abuzive. Abonamentul, lansat inițial la […]
08:40
Vânzările de apartamente în Chișinău se prăbușesc. Termenul de vânzare a locuințelor aproape s-a dublat # SafeNews
Piața imobiliară din capitală trece prin cea mai abruptă scădere din ultimii ani: vânzările de apartamente au scăzut cu aproape 70% comparativ cu anul 2021, iar perioada necesară pentru finalizarea unei tranzacții a ajuns, în medie, la patru luni. Experții imobiliari afirmă că situația este determinată de mai mulți factori – între care reducerea autorizațiilor […]
08:40
ROMÂNIA | Parlamentul a adoptat majorările de taxe și impozite: Locuințele, mașinile și investițiile vor fi mai scumpe # SafeNews
Parlamentul României a validat proiectul de lege care prevede creșteri ale impozitelor pe locuințe, autovehicule și terenuri, precum și taxe mai mari pentru mediul de afaceri și investiții. Legea va fi transmisă președintelui pentru promulgare. Principalele modificări: Au fost eliminate prevederi considerate neconstituționale, precum testele cu poligraful pentru angajați ai ANAF, Vămilor și Oficiului pentru […]
08:40
Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri dimineața că forțele aeriene au ridicat patru aeronave militare după ce o dronă a fost detectată în spațiul aerian național. Două Eurofighter Typhoon ale detașamentului german de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu au decolat la ora 00:25 pentru monitorizarea situației aeriene la frontiera cu Ucraina, pe fondul unor atacuri […]
08:30
Prima zăpadă din acest sezon a căzut în mai multe regiuni ale țării. La Chișinău și Bălți s-a format pe alocuri un strat subțire de zăpadă, în timp ce în raionul Ungheni aceasta s-a depus într-un strat vizibil mai consistent. Potrivit Meteofor, marți, 19 noiembrie, temperaturile vor urca până la +5°C, însă precipitațiile mixte vor […]
08:30
Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă miercuri dimineață, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței poloneze, au anunțat forțele armate ale țării, citate de Reuters. Potrivit Comandamentului Operațional, „au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacţie rapidă şi un avion de avertizare timpurie, […]
Acum 6 ore
08:10
Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații # SafeNews
Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie dacă parlamentul nu adoptă pachetul controversat de reformă a pensiilor. Proiectul, convenit între SPD şi blocul conservator CDU/CSU, a fost deja aprobat de cabinet, însă întâmpină opoziție din partea unui grup de […] Articolul Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații apare prima dată în SafeNews.
08:10
METEO | Lapoviță în nord și centru, ploi în sud. Cod Galben de vreme complicată valabil până la prânz # SafeNews
Vremea rămâne instabilă miercuri, cu precipitații și temperaturi scăzute în toată țara, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În nordul și centrul țării sunt prognozate precipitații slabe sub formă de lapoviță, în timp ce în sud va ploua. Maximele zilei vor oscila între +2 și +7 grade Celsius, iar umiditatea aerului va atinge valori ridicate, de […] Articolul METEO | Lapoviță în nord și centru, ploi în sud. Cod Galben de vreme complicată valabil până la prânz apare prima dată în SafeNews.
08:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a lansat concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare. Candidații pot depune cererile până la 16 decembrie, la sediul CSM sau prin email la secretariat@csm.md, împreună cu documentele necesare: copie a actului de identitate, CV Europass, diplome, scrisoare de motivare, cazier judiciar, dovada vechimii în […] Articolul Vrei să fii inspector-judecător? CSM lansează concurs cu termene și condiții stricte apare prima dată în SafeNews.
07:50
Opt suspecți arestați în Belgia pentru un complot care viza asasinarea procurorului-șef din Bruxelles # SafeNews
Opt persoane suspectate de implicare în traficul de droguri au fost arestate marți în Belgia, fiind bănuite că ar fi plănuit asasinarea procurorului-șef din Bruxelles, relatează MediaFax.ro. Procuratura belgiană a confirmat reținerile și a precizat că operațiunea a fost declanșată după ce, în iulie 2025, poliția a primit informații despre complot. Suspecții ar avea legături […] Articolul Opt suspecți arestați în Belgia pentru un complot care viza asasinarea procurorului-șef din Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
07:40
STOP CADRU | Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc și a urcat la volan # SafeNews
Un cerșetor din Brașov a fost surprins pe camerele de supraveghere în timp ce mergea sprijinit într-un baston printre mașinile dintr-o intersecție, iar după ce s-a îndepărtat de șoferi a renunțat imediat la baston, urcând la volanul unei mașini. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov. Imagini […] Articolul STOP CADRU | Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc și a urcat la volan apare prima dată în SafeNews.
07:30
Compania petrolieră americană Exxon Mobil analizează posibilitatea achiziționării unor active internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflat sub sancțiuni. Sursele Reuters au declarat că Exxon analizează posibilitatea achiziționării activelor Lukoil din Kazahstan, unde companiile americane și ruse dețin participații în zăcămintele Karacaganak și Tengiz. Chevron examinează, de asemenea, opțiuni pentru preluarea acestora. În plus, Exxon ar putea […] Articolul O a treia companie americană intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil apare prima dată în SafeNews.
07:30
Aeroportul Internațional Chișinău a recepționat marți dimineață primul său lot de kerosen, achiziționat direct din România, fără implicarea Lukoi. Lukoil, care deținea anterior monopolul asupra alimentării aeronavelor, a donat gratuit instalația și echipamentele sale de depozitare aeroportului, după ce SUA au impus sancțiuni companiei. Acordul inițial semnat cu Aeroportul Chișinău este valabil 30 de zile, […] Articolul Aeroportul Chișinău primește primul lot de kerosen din România, fără Lukoil apare prima dată în SafeNews.
07:20
Se dau lupte decisive la Pokrovsk: Rusia forțează încercuirea, ucrainenii rezistă cu greu # SafeNews
Trupe rusești au fost observate la periferia nordică a orașului Pokrovsk din regiunea Donețk, a raportat armata ucraineană, în timp ce luptele intense pentru oraș continuă, relatează Mediafax. Raportul, publicat marți 18 noiembrie 2025 de Corpul 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, confirmă faptul că trupele rusești, care au intrat […] Articolul Se dau lupte decisive la Pokrovsk: Rusia forțează încercuirea, ucrainenii rezistă cu greu apare prima dată în SafeNews.
07:20
REPLICĂ | Kremlinul acuză Polonia de „rusofobie” după sabotajul feroviar atribuit Ucrainei # SafeNews
Kremlinul a criticat, marţi, Polonia, acuzând-o că „cedează în faţa rusofobiei” după explozia de pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei. Incidentul, pe care autorităţile de la Varşovia îl consideră un act de sabotaj, ar fi fost comis, potrivit premierului polonez Donald Tusk, de doi cetăţeni ucraineni aflaţi în legătură cu serviciile secrete […] Articolul REPLICĂ | Kremlinul acuză Polonia de „rusofobie” după sabotajul feroviar atribuit Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
07:10
Un atac terorist a a avut loc în Cisiordania: un mort și trei răniți. Ce s-a întâmplat cu atacatorii # SafeNews
Un bărbat a fost ucis, iar alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu mașina și cu un cuțit în Cisiordania ocupată de Israel, marți, au anunțat armata și serviciul de ambulanță israelian, într-un incident descris de autorități drept un atac terorist, scrie Reuters. Armata israeliană a precizat, într-un comunicat, că doi atacatori au […] Articolul Un atac terorist a a avut loc în Cisiordania: un mort și trei răniți. Ce s-a întâmplat cu atacatorii apare prima dată în SafeNews.
07:10
Piața moldovenească de KFC depășește România și Italia: Recean și Giosan, acționari-cheie, generează creștere de 25%” # SafeNews
Sphera Franchise Group, operatorul KFC în Republica Moldova, România și Italia, a raportat o creștere solidă a vânzărilor în T3 2025, iar piața moldovenească s-a detajat ca principalul motor al evoluției pozitive a Grupului, potrivit raportului financiar publicat pentru perioada iulie–septembrie. În trimestrul al treilea, vânzările consolidate ale Grupului au ajuns la 405,9 milioane lei […] Articolul Piața moldovenească de KFC depășește România și Italia: Recean și Giosan, acționari-cheie, generează creștere de 25%” apare prima dată în SafeNews.
07:00
Investigație de terorism în Polonia după avarierea liniei feroviare spre Ucraina. Suspecţii – doi ucraineni # SafeNews
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că doi cetățeni ucraineni, aflați în serviciul FSB, sunt suspectați de două acte de sabotaj asupra unei linii de cale ferată folosite pentru transportul de armament către Ucraina. „Autorii identificați sunt doi cetățeni ucraineni care operează şi colaborează de mult timp cu serviciile ruse”, a spus Tusk, citat […] Articolul Investigație de terorism în Polonia după avarierea liniei feroviare spre Ucraina. Suspecţii – doi ucraineni apare prima dată în SafeNews.
06:50
Gaz mai ieftin în 2026? Energocom a cumpărat deja la preț redus, dar tarifele rămân neschimbate # SafeNews
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu se vor modifica până cel puțin în ianuarie 2026, a confirmat directorul ANRE, Alexei Taran. Ajustările vor putea fi analizate doar după ce Energocom – noul furnizor de stat – va prezenta calculele finale pentru anul financiar în curs. Potrivit lui Taran, ajustarea tarifelor este un proces complex, […] Articolul Gaz mai ieftin în 2026? Energocom a cumpărat deja la preț redus, dar tarifele rămân neschimbate apare prima dată în SafeNews.
06:40
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid # SafeNews
Italia intenționează să înființeze o unitate civil-militară de până la 5.000 de persoane pentru a răspunde amenințărilor de război hibrid, a anunțat ministrul apărării, Guido Crosetto, într-un raport strategic publicat marți. „Este necesar… să dezvoltăm o capacitate predictivă şi adaptabilă pentru acţiuni menite să prevină, să descurajeze şi să absoarbă atacurile hibride”, a declarat acesta, […] Articolul Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid apare prima dată în SafeNews.
06:30
Cetățenii Republicii Moldova mai au la dispoziție 9 zile pentru a se înscrie în sistemul de compensații pentru sezonul rece. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, susține că procesul decurge fără probleme și îndeamnă cetățenii să finalizeze înregistrarea cât mai curând. Detaliile despre valoarea compensațiilor și gradul de eligibilitate, vor fi comunicate după data de 28 […] Articolul Ultimele zile pentru înscrierea la compensațiile pentru sezonul rece apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:20
Marți, termometrele din Moscova au arătat 9,9 grade Celsius, stabilind un nou record pentru 18 noiembrie în ultimii 85 de ani, au anunțat meteorologii. Până acum, recordul pentru această dată era deținut din 1940, când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, potrivit lui Evgueni Tishkovets, cunoscut prezentator meteorologic din Rusia, citat de EFE și preluat de […] Articolul Moscova înregistrează un record de căldură de aproape un secol apare prima dată în SafeNews.
06:10
Schimbare la conducerea Serviciului Vamal: Lidia Ababii pleacă, Carolina Gargaun preia funcția # SafeNews
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii, tot ea conducător al Departamentul venituri și control vamal își încheie mandatul începând cu data de 30 noiembrie. Astfel, începând cu 1 decembrie, poziția va fi preluată de Carolina Gargaun, fostă angajată a Serviciului Vamal între 2010 și 2015. Conform legislației, directorii adjuncți ai Serviciului Vamal sunt numiți […] Articolul Schimbare la conducerea Serviciului Vamal: Lidia Ababii pleacă, Carolina Gargaun preia funcția apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:20
ULTIMA ORĂ | Procesul privind intervențiile estetice ilegale dintr-o secție clandestină a spitalului Ministerului Sănătății a fost clasat # SafeNews
Procesul penal inițiat în februarie 2025 privind intervențiile estetice ilegale efectuate într-o secție clandestină a unui spital al Ministerului Sănătății a fost clasat, a confirmat Procuratura Generală. Cauza a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, fiind investigat un posibil abuz de serviciu. O persoană a fost recunoscută în calitate de bănuit, iar documentele relevante au […] Articolul ULTIMA ORĂ | Procesul privind intervențiile estetice ilegale dintr-o secție clandestină a spitalului Ministerului Sănătății a fost clasat apare prima dată în SafeNews.
18:50
Cloudflare explică primele cauze ale penei masive care a afectat site-uri din întreaga lume # SafeNews
Cloudflare a anunțat primele detalii despre pana majoră care a afectat marți numeroase site-uri și platforme, inclusiv din Republica Moldova, însă compania spune că nu a identificat încă motivul exact al incidentului, relatează The Guardian. Potrivit companiei, problemele au început după o „creștere bruscă a traficului neobișnuit” către unul dintre serviciile sale, începând cu ora […] Articolul Cloudflare explică primele cauze ale penei masive care a afectat site-uri din întreaga lume apare prima dată în SafeNews.
18:20
Consiliul Municipal Chișinău se reunește în regim de urgență la inițiativa primarului Ion Ceban # SafeNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Municipal, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia survine după modificările recente aduse Legii bugetului de stat pentru 2025, ce impun ajustări urgente ale bugetului municipal. Pe agenda ședinței se află două puncte principale: ajustarea bugetului Primăriei Chișinău pentru […] Articolul Consiliul Municipal Chișinău se reunește în regim de urgență la inițiativa primarului Ion Ceban apare prima dată în SafeNews.
17:00
ULTIMA ORĂ | CEC a aprobat demisiile a opt deputați și înaintează Curții Constituționale lista noilor mandate # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a anunțat că a luat act de demisia a opt deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Nostru, precum și Ceban Ion, ales pe […] Articolul ULTIMA ORĂ | CEC a aprobat demisiile a opt deputați și înaintează Curții Constituționale lista noilor mandate apare prima dată în SafeNews.
16:00
Judecătoarea Natalia Mămăligă, de la Judecătoria Chișinău, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluată. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a dispus reluarea evaluării raportului privind magistrata. „În rezultatul deliberării, se respinge raportul de evaluare externă în privința judecătoarei Natalia Mămăligă… Se dispune […] Articolul Natalia Mămăligă va fi supusă unei noi evaluări după raportul CSM. Motivul apare prima dată în SafeNews.
16:00
ULTIMA ORĂ | Cod galben de ninsori și lapoviță emis pentru întreaga Republică Moldova: drumurile pot fi alunecoase # SafeNews
Meteorologii au emis un Cod galben de condiții meteo complicate pentru întreaga țară, care va intra în vigoare miercuri, 19 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest interval se așteaptă precipitații: în nord și centru – lapoviță și ninsoare, iar în sud – ploaie și lapoviță. Izolat se pot […] Articolul ULTIMA ORĂ | Cod galben de ninsori și lapoviță emis pentru întreaga Republică Moldova: drumurile pot fi alunecoase apare prima dată în SafeNews.
