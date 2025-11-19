Lovitură majoră pentru Lukoil: Finlanda închide toate benzinăriile companiei ruse după sancțiunile SUA
Cotidianul, 19 noiembrie 2025 19:50
Industria petrolieră rusă începe să resimtă tot mai puternic sancțiunile internaționale. În Finlanda, rețeaua de benzinării Teboil, controlată de gigantul rus Lukoil, a anunțat că își va închide toate stațiile, după ce aprovizionarea cu combustibil a fost blocată în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite. Operatorul finlandez Teboil a anunțat miercuri că se pregătește să …
• • •
Acum 30 minute
19:50
Lovitură majoră pentru Lukoil: Finlanda închide toate benzinăriile companiei ruse după sancțiunile SUA # Cotidianul
Industria petrolieră rusă începe să resimtă tot mai puternic sancțiunile internaționale. În Finlanda, rețeaua de benzinării Teboil, controlată de gigantul rus Lukoil, a anunțat că își va închide toate stațiile, după ce aprovizionarea cu combustibil a fost blocată în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite. Operatorul finlandez Teboil a anunțat miercuri că se pregătește să …
Acum o oră
19:30
Reuters: SUA presează Kievul să accepte un plan de pace care implică cedări teritoriale # Cotidianul
Statele Unite i-au dat de înțeles președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, că în cadrul unui plan american pentru încheierea războiului, Ucraina ar trebui să renunțe la unele teritorii și anumite tipuri de arme. Potrivit reuters.com, propunerea mai prevede ca Kievul să renunțe la anumite tipuri de armament. De asemenea, sursele spun că SUA ar dori o …
Acum 2 ore
19:00
ANOFM anunță cele mai bine plătite joburi din Moldova: topul ofertelor actuale și cum poți aplica rapid # Cotidianul
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat lista celor mai bine plătite locuri de muncă disponibile în Republica Moldova la data de 17 noiembrie 2025, oferind oportunități pentru studenți, angajați sau persoane aflate în căutarea unui job stabil și bine remunerat. ANOFM îndeamnă toate persoanele interesate să consulte Top 100 cele mai plătite …
Acum 4 ore
18:10
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis astăzi prelungirea cu încă 60 de zile a controlului judiciar aplicat fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, în contextul unui dosar de trădare de patrie care continuă să ridice semne de întrebare și tensiuni la nivel public. Următoarea ședință de examinare a dosarului este programată pentru …
17:30
În ziua în care un neam își plânge eroul, separatiștii aleg să-l murdărească: Publicația „Prednistrovskii Vestnik” l-a numit terorist pe regretatul Ilie Ilașcu # Cotidianul
Ilie Ilașcu – „lider terorist” al grupării „Bujor”. Un astfel de calificativ i-a fost atribuit eroului național de către publicația separatiștilor, „Prednistrovskii Vestnik”, chiar în ziua decesului său. Afirmații mizerabile sunt strecurate în spațiul public tocmai în momentul în care poporul român aduce un omagiu întregii suferințe, luptei și demnității unei figuri care a simbolizat …
17:20
Puțini oameni reușesc să fie, în același timp, luptători și visători. Puțini au forța de a trece dincolo de limitele realului și de a crede până la capăt într-o idee, chiar atunci când aceasta costă libertate, sănătate sau însăși viața. Unul dintre acești oameni a fost Ilie Ilașcu. Plecat dintre noi la București, la vârsta …
17:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție și a prelungit cu încă 30 de zile măsura arestului preventiv aplicată în privința fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale în cadrul dosarului penal în care Plahotniuc este …
17:00
Ion Sturza, despre scandalul de corupție din Ucraina: „Nu veniți la guvernare ca să furați! Este inuman! Cu război, sau fără” # Cotidianul
Fostul premier Ion Sturza a comentat, într-o postare pe Facebook, imoralitatea unor personaje din Ucraina, pe fundalul scandalului de corupție în proporții deosebit de mari. Cum este posibil ca, în plin război, corupția să ajungă la cele mai înalte nivele ale guvernării ucrainene? Mesajul vine în contextul Operațiunii „Midas”, o anchetă a Biroului Național Anticorupție al …
16:20
Atac masiv rusesc asupra Ucrainei: cel puțin 25 morți și peste 120 de răniți, infrastructură grav afectată # Cotidianul
Noaptea trecută, Ucraina a fost lovită de un atac combinat fără precedent, în care Rusia a utilizat 476 de drone și 48 de rachete, provocând pierderi umane și pagube extinse la infrastructură, inclusiv într-un bloc de locuințe de nouă etaje din Ternopil. Cel puțin 25 persoane au murit, printre care trei copii, iar alte peste …
Acum 6 ore
16:00
Cristina Gherasimov face precizări privind interpretarea mesajelor despre reintegrarea țării: „Condiția de bază este retragerea armatei ruse de pe teritoriul nostru” # Cotidianul
Viceprim-ministră pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, a venit cu precizări după ce declaraţiile sale din cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles au generat interpretări variate. Declaraţiile vizau procesul de reintegrare a regiunii transnistrene în contextul aderării Republicii Moldova la UE. „Observ că s-au pornit mai multe interpretări ale mesajelor mele referitoare la …
15:30
ANSA a nimicit un lot de 2 tone de amidon contaminat cu OMG. Lotul uram să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova # Cotidianul
Un lot de 2000 de kilograme de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot …
15:00
Republica Moldova rămâne ferm susținută de România în parcursul ei european, însă tensiunile din interiorul Uniunii Europene complică deschiderea negocierilor de aderare până la finalul anului. Președintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Titus Corlățean, a atras atenția că blocajele generate de situația Ucrainei și opoziția Ungariei pot transforma Chișinăul într-un „prizonier” al unui …
14:50
Investigație: Ilan Șor ar fi „spălat” 86 de miliarde de dolari pentru Federația Rusă, prin rețeaua A7, în mai puțin de 1 an # Cotidianul
O investigație semnată de Law Fare Media dezvăluie cum condamnatul Ilan Șor ar fi „spălat” 86 de miliarde de dolari pentru Federația Rusă, prin rețeaua A7, în mai puțin de 1 an. La Forumul Economic din Orientul Îndepărtat, în septembrie 2025, Șor a afirmat că A7 a facilitat peste 7 trilioane de ruble (aproximativ 86 …
14:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că ziua în care Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București va fi declarată zi de doliu național. Decizia este oficializată printr-un decret semnat pe 19 noiembrie 2025. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în …
Acum 8 ore
14:10
Republica Moldova intră în sistemul european de tranzit. Comerț mai rapid, costuri reduse și proceduri vamale modernizate # Cotidianul
Republica Moldova a făcut un pas major spre integrarea logistică europeană, devenind, la 1 noiembrie 2025, membră a Convenției privind regimul de tranzit comun. Odată cu aderarea, sistemul național NCTS a fost conectat la rețelele vamale ale UE, facilitând transportul internațional prin proceduri simplificate și timpi de așteptare reduși la frontiere. „Beneficiile procedurii de tranzit …
13:20
VIDEO | Linia electrică Vulcănești–Chișinău este gata în proporții de 99%. Se instalează ultimul pilon și se pregătește pentru conectarea la rețea # Cotidianul
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, atât linia, cât și noua infrastructură și echipamentele vor fi supuse unor inspecții și teste riguroase înainte de conectarea la rețea. La Stația Electrică …
12:50
VIDEO | Mihai Popșoi deschide subiectul tabu: statutul de neutralitate al Republicii Moldova trebuie reevaluat # Cotidianul
Neutralitatea constituțională a Republicii Moldova ar trebui discutată deschis, într-un cadru democratic, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul spune că actualul model de securitate trebuie reevaluat în contextul riscurilor regionale, dar și al percepțiilor influențate de propagandă. Neutralitatea Republicii Moldova nu poate fi un subiect tabu, a subliniat ministrul de Externe, Mihai Popșoi, în …
Acum 12 ore
12:10
Chișinăul cere socoteală Moscovei: Ambasadorul Oleg Ozerov, convocat la MAE după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian național # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe ca urmare a survolării de către o dronă a spațiului aerian național. În cadrul convocării, partea moldovenească ar urma să transmită diplomatului rus o notă de protest. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă cu fermitate incidentul produs în …
11:30
Sindicatele cer majorarea urgentă a salariilor din sectorul bugetar și stabilirea unei valori minime de referință de 3000 de lei din 2026 # Cotidianul
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului majorarea urgentă a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar și introducerea, începând cu anul 2026, a unei valori minime de referință de 3000 de lei în sistemul de salarizare. Potrivit CNSM, cererile au fost transmise oficial Executivului și Ministerului Finanțelor printr-o serie de demersuri expediate săptămâna …
10:50
Un grup neo-nazist rus lansează un concurs foto pentru imagini cu prizonieri de război ucraineni executați # Cotidianul
Un grup paramilitar rus neo-nazist a lansat un concurs foto prin care își încurajează urmăritorii să trimită imagini cu prizonieri de război ucraineni executați, scrie publicația poloneză tvpworld.com. Grupul de recunoaștere, asalt și sabotaj „Rusich” (DShRG „Rusich”) a anunțat concursul săptămâna trecută pe canalul său de Telegram, oferind recompense în criptomonedă participanților care trimit fotografii …
10:40
VIDEO | „Taci, purcelușo!” „Sunteți o persoană oribilă”: Trump insultă două jurnaliste și amenință ABC News cu retragerea licenței # Cotidianul
„Taci, purcelușo!” către una, „sunteți o persoană oribilă” către cealaltă. Donald Trump a insultat violent două jurnaliste la doar câteva zile distanță, amenințând marți că va retrage licența de emisie a postului ABC News din cauza unor întrebări care l-au scos din sărite, scrie lefigaro.fr. Aflându-se la bordul avionului prezidențial Air Force One vinerea trecută, …
10:40
Ministerul Apărării confirmă: O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie # Cotidianul
Ministerul Apărării confirmă oficial că o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie 2025, după schimbul de informații obținut cu partenerii din Ucraina și România. Potrivit instituției, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național în intervalul 03:22 – 03:35, deplasându-se din direcția Lesnaia (Ucraina) către Săiți, raionul …
10:30
Moldova pierde tranșa FMI de 170 de milioane, dar are soluții alternative, afirmă Marcel Spatari # Cotidianul
Republica Moldova nu se confruntă cu un risc imediat în acoperirea deficitului bugetar, în pofida ratării tranșei de 170 de milioane de dolari pe care țara urma să o primească din partea Fondului Monetar Internațional. Acest lucru o spune președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari,. Potrivit deputatului, Guvernul dispune în prezent de mai …
10:20
Ucraina va solicita Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensații climatice la COP30 # Cotidianul
Ucraina intenționează să ceară Rusiei 43 de miliarde de dolari ca despăgubiri climatice pentru a finanța reconstrucția ecologică de după război, a anunțat Kievul în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice din Brazilia, transmite miercuri dpa, citat de agerpres.ro. ”În multe privințe, Rusia duce un război murdar, iar clima noastră este, de asemenea, o victimă”, …
10:10
O dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în apropierea localităților Oancea și Colibași. Armata română a ridicat patru aeronave în aer # Cotidianul
Ministerul Apărării de la București a anunțat miercuri dimineața, 19 noiembrie, că forțele aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Patru avioane militare au fost ridicate în noaptea de 18 spre 19 noiembrie pentru monitorizarea situației aeriene. „Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de …
10:10
Dronele ruse dau târcoale Republicii Moldova. O dronă a fost observată lângă Săiți și Opaci # Cotidianul
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei cu Ucraina, pe direcția Săiți (Republica Moldova) – Lesnoe (Ucraina). Potrivit informațiilor operative, drona s-ar fi deplasat la o altitudine de circa …
10:00
Alexandru Munteanu, mesaj către diaspora moldovenească din Belgia și Luxemburg: „Ne dorim ca Moldova să fie o casă bună pentru cei care aleg să locuiască aici, dar și un stat puternic, care protejează interesele moldovenilor oriunde s-ar afla” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a încheiat vizita de două zile la Bruxelles cu o întrevedere cu membrii diasporei moldovenești din Belgia și Luxemburg. Într-o postare pe Facebook, premierul a menționat că moldovenii stabiliți în aceste state sunt activi și conectați la procesele politice și sociale din țară, implicându-se în susținerea parcursului european al Republicii …
Ieri
19:30
Rusia a mințit atunci când a transmis că NU se opune aderării Ucrainei la UE / Analiza expertei franceze Céline Marangé despre importanța strategică a aderării Ucrainei la blocul european # Cotidianul
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar avea o importanță strategică, dar problema nerezolvată a corupției ar putea încetini integrarea europeană, a afirmat politologa franceză Céline Marangé, pe parcursul unei conferințe desfășurate pe acest subiect la Berlin, informează Ukrinform. “Unele obstacole ar putea împiedica avansarea procesului de integrare în UE. Problema corupției este, fără îndoială, unul …
18:40
Alexandru Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme pentru a transforma Republica Moldova într-un stat pe deplin european” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Afirmația a fost lansată în cadrul unei întrevederi cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Oficialii au discutat despre prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în asigurarea …
18:30
Anatol Șalaru: „Dacă Iv. Ceban vrea să demonstreze că nu este omul rușilor, în regim de urgență trebuie să inițieze redenumirea unei străzi din Chișinău în numele lui Ilie Ilașcu” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a cerut autorităților de la Chișinău să inițieze urgent redenumirea unei străzi din Capitală în onoarea „eroului național Ilie Ilașcu”. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Apărării i-a adresat un mesaj primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, afirmând că, dacă acesta dorește să demonstreze că nu este „omul rușilor”, …
18:10
Tarifele la gaz rămân neschimbate până în ianuarie 2026. ANRE va analiza ajustările după prezentarea calculelor finale de către Energocom # Cotidianul
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate …
17:30
Munteanu, la Forumul extinderii UE: Moldova nu este doar beneficiar, ci contribuitor la securitatea europeană # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită să își asume un rol activ într-o Uniune Europeană mai puternică. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu la Forumul privind extinderea UE de la Bruxelles. Șeful Executivului a subliniat că aderarea statelor candidate este o investiție strategică în stabilitatea și securitatea continentului, iar Moldova confirmă, prin reforme și reziliență, …
16:50
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Cotidianul
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security Forum. Șefa statului a subliniat că recentele procese electorale au oferit lecții esențiale privind consolidarea rezilienței democratice, combaterea manipulării informaționale și …
16:40
Sindicatele din educație cer majorări urgente de salarii: 41% dintre angajați sunt sub pragul sărăciei # Cotidianul
Federația Sindicală a Educației și Științei avertizează că salariile actuale din educație și cercetare au ajuns la un nivel critic, sub media pe economie și sub pragul național al sărăciei, iar această situație pune în pericol atractivitatea profesiei didactice și stabilitatea sistemului educațional. În pragul elaborării Bugetului pentru 2026, sindicatele cer Guvernului majorări salariale substanțiale …
16:30
Am scris aceste rânduri acum trei ani. Nu credeam că mă voi întoarce la ele atât de curând, dar astăzi ceea ce părea atunci un exercițiu de memorie devine, din nou, o obligație morală. Ilie Ilașcu, așa cum l-am știut noi, nu mai este. A plecat în lumea celor care au trăit cu sens, lăsând …
15:10
Premierul Alexandru Munteanu: Guvernul discută un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat la Bruxelles că Guvernul discută în prezent un plan de reintegrare a regiunii transnistrene împreună cu partenerii europeni și americani, însă nu a oferit detalii despre conținutul acestuia. „Noi discutăm acum un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii noștri europeni și cu cei americani. Deocamdată nu …
14:40
În seara zilei de 17 noiembrie, poporul român a devenit mai sărac: Ilie Ilașcu a trecut la cele veșnice. Născut la 30 iulie 1952, în localitatea Taxobeni, pe Prut, Ilie Ilașcu s-a afirmat ca un apărător neobosit al valorilor naționale. A fost unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), creată într-un context …
14:10
Președintele României, Nicușor Dan, aduce un omagiu lui Ilie Ilașcu: „Un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant la moartea lui Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători pentru libertate, identitate națională și unitate românească. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezintă o pierdere profundă pentru întreg spațiul românesc. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și …
13:50
Igor Dodon cere suspendarea colaborării cu Ucraina și oprirea tranzitului ajutoarelor umanitare, după scandalul de corupție de la Kiev # Cotidianul
După scandalul de corupție din Ucraina, pro-rusul Igor Dodon propune ca să fie suspendate orice formă de colaborare cu Ucraina, inclusiv întreruperea livrării ajutorilor umanitare, care tranzitează Republica Moldova. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon ia apărarea Kremlinului, acuzând conducerea de la Kiev de cenzură media și anihilarea Bisericii Ortodoxe. „Întreaga lume a …
13:30
Siegfried Mureșan: Vom insista pentru avansarea negocierilor de aderare. Republica Moldova este pregătită tehnic # Cotidianul
Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță continuarea parteneriatului dintre Parlamentul European și noul Guvern de la Chișinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în atragerea fondurilor europene. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de la Bruxelles cu premierul Alexandru Munteanu și vicepremierii Cristina Gherasimov și Eugeniu Osmochescu. Potrivit lui Mureșan, noul executiv de la Chișinău …
13:30
Munițiile din centrul Bălțiului, relocate într-un depozit modern în afara orașului, cu sprijinul SUA # Cotidianul
Munițiile aflate în prezent în centrul municipiului Bălți vor fi relocate într-un depozit modern, construit în afara orașului, pentru a spori siguranța locuitorilor. Inaugurarea lucrărilor a avut loc ieri, în prezența șefului Statului Major al Armatei Naționale, Generalului de brigadă Vitalie Micov, a primarului Bălțiului, Alexandr Petkov, și a șefei-adjunct interimară a misiunii diplomatice a …
13:00
Maia Sandu omagiază memoria lui Ilie Ilașcu: „Un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe la vestea trecerii în eternitate a lui Ilie Ilașcu. Potrivit Maiei Sandu, Ilașcu a fost o personalitate emblematică a Mișcării de Eliberare Națională și simbol al luptei pentru libertate și identitate românească. Șefa statului a subliniat că întreaga sa viață a fost dedicată idealurilor …
12:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, admite că energia electrică ar putea să se scumpească în contextul presiunilor din regiune # Cotidianul
Energia electrică ar putea să se scumpească, admite ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul afirmă că în România, unde tariful este deja liberalizat, se înregistrează fluctuații semnificative ale prețurilor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя с Анатолием Голя” difuzată de TV8. Ministrul a precizat că majorarea tarifului ar putea deveni inevitabilă în contextul …
12:20
Ion Sturza, despre decesul lui Ilie Ilașcu: „Aș fi un laș dacă nu aș spune că am devenit prim-ministru și datorită lui” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza a transmis un mesaj emoționant după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei de eliberare națională și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Sturza a subliniat rolul decisiv pe care Ilașcu l-a avut atât în parcursul său politic, cât și în mișcarea națională din Basarabia. …
11:30
Maia Sandu, la „Moldova Security Forum 2025”: Pacea în Moldova se datorează curajului Ucrainei # Cotidianul
Pacea și stabilitatea Republicii Moldova depind direct de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu a declarat, în deschiderea „Moldova Security Forum”. Șefa statului a subliniat că sprijinul internațional pentru Kiev trebuie intensificat și că Moldova își consolidează propria capacitate de apărare pentru a-și proteja cetățenii. Maia Sandu …
10:40
Guvernarea, purtată de mânuță de UE. Proiectele de lege care transpun directive UE vor fi verificate de Comisia Europeană # Cotidianul
Proiectele de lege care vor ajunge în Parlament și care transpun directive ale Uniunii Europene vor fi supuse consultării și verificării din partea Comisiei Europene, susține fost ministră a justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în prezent consilier prezidențial pe domeniul justiției. Într-un interviu pentru IPN, ea a precizat că scopul principal este de a asigura o implementare corectă și …
10:10
Tănase, după decesul lui Ilașcu: L-am cunoscut în temniță, nu ca un deținut doborât, ci ca un om pe care suferința nu l-a strivit, ci l-a înălțat # Cotidianul
„Ilie Ilașcu, așa cum l-am știut noi, nu mai este. A plecat în lumea celor care au trăit cu sens, lăsând în urmă o frază care va dăinui peste veacuri în fibra națiunii române: „Te iubesc, popor român!””, cu acest mesaj a venit fostul judecător al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-o postare pe pagina sa …
10:00
Moldova și Franța își consolidează parteneriatul pentru dezvoltare și integrare europeană # Cotidianul
Cooperarea bilaterală dintre Republica Moldova și Franța, precum și progresele țării noastre pe drumul integrării europene. Sunt câteva dintre subiectele abordate de premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Franței, Dominique Waag, care au trecut în revistă proiectele realizate cu sprijin francez și noile oportunități de dezvoltare. Potrivit unui comunicat al Guvernului șeful Executivului a apreciat suportul …
09:40
Republica Moldova va beneficia de un nou proiect european dedicat modernizării controlului la frontieră, EUBAP, care va continua și extinde experiența acumulată în cadrul misiunii EUBAM, contribuind la digitalizarea și securizarea fluxurilor transfrontaliere. Ministerul Finanțelor precizează că Misiunea OIM va avea un rol esențial în implementarea acestui proiect. „Sprijinul oferit de Misiunea OIM este esențial …
00:30
Cine a fost Ilie Ilașcu: eroul care a sfidat regimul separatist din Transnistria și a apărat identitatea românească # Cotidianul
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre cele mai puternice figuri ale luptei pentru identitatea românească în Republica Moldova, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Plecarea sa marchează dispariția uneia dintre cele mai emblematice personalități ale mișcării naționale din spațiul românesc. Un simbol al …
