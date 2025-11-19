Republica Moldova intră în sistemul european de tranzit. Comerț mai rapid, costuri reduse și proceduri vamale modernizate
Cotidianul, 19 noiembrie 2025 14:10
Republica Moldova a făcut un pas major spre integrarea logistică europeană, devenind, la 1 noiembrie 2025, membră a Convenției privind regimul de tranzit comun. Odată cu aderarea, sistemul național NCTS a fost conectat la rețelele vamale ale UE, facilitând transportul internațional prin proceduri simplificate și timpi de așteptare reduși la frontiere. „Beneficiile procedurii de tranzit …
• • •
Acum 5 minute
14:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că ziua în care Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București va fi declarată zi de doliu național. Decizia este oficializată printr-un decret semnat pe 19 noiembrie 2025. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în …
Acum 15 minute
14:10
Acum 2 ore
13:20
VIDEO | Linia electrică Vulcănești–Chișinău este gata în proporții de 99%. Se instalează ultimul pilon și se pregătește pentru conectarea la rețea # Cotidianul
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, atât linia, cât și noua infrastructură și echipamentele vor fi supuse unor inspecții și teste riguroase înainte de conectarea la rețea. La Stația Electrică …
12:50
VIDEO | Mihai Popșoi deschide subiectul tabu: statutul de neutralitate al Republicii Moldova trebuie reevaluat # Cotidianul
Neutralitatea constituțională a Republicii Moldova ar trebui discutată deschis, într-un cadru democratic, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul spune că actualul model de securitate trebuie reevaluat în contextul riscurilor regionale, dar și al percepțiilor influențate de propagandă. Neutralitatea Republicii Moldova nu poate fi un subiect tabu, a subliniat ministrul de Externe, Mihai Popșoi, în …
Acum 4 ore
12:10
Chișinăul cere socoteală Moscovei: Ambasadorul Oleg Ozerov, convocat la MAE după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian național # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe ca urmare a survolării de către o dronă a spațiului aerian național. În cadrul convocării, partea moldovenească ar urma să transmită diplomatului rus o notă de protest. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă cu fermitate incidentul produs în …
11:30
Sindicatele cer majorarea urgentă a salariilor din sectorul bugetar și stabilirea unei valori minime de referință de 3000 de lei din 2026 # Cotidianul
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului majorarea urgentă a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar și introducerea, începând cu anul 2026, a unei valori minime de referință de 3000 de lei în sistemul de salarizare. Potrivit CNSM, cererile au fost transmise oficial Executivului și Ministerului Finanțelor printr-o serie de demersuri expediate săptămâna …
10:50
Un grup neo-nazist rus lansează un concurs foto pentru imagini cu prizonieri de război ucraineni executați # Cotidianul
Un grup paramilitar rus neo-nazist a lansat un concurs foto prin care își încurajează urmăritorii să trimită imagini cu prizonieri de război ucraineni executați, scrie publicația poloneză tvpworld.com. Grupul de recunoaștere, asalt și sabotaj „Rusich” (DShRG „Rusich”) a anunțat concursul săptămâna trecută pe canalul său de Telegram, oferind recompense în criptomonedă participanților care trimit fotografii …
10:40
VIDEO | „Taci, purcelușo!” „Sunteți o persoană oribilă”: Trump insultă două jurnaliste și amenință ABC News cu retragerea licenței # Cotidianul
„Taci, purcelușo!” către una, „sunteți o persoană oribilă” către cealaltă. Donald Trump a insultat violent două jurnaliste la doar câteva zile distanță, amenințând marți că va retrage licența de emisie a postului ABC News din cauza unor întrebări care l-au scos din sărite, scrie lefigaro.fr. Aflându-se la bordul avionului prezidențial Air Force One vinerea trecută, …
10:40
Ministerul Apărării confirmă: O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie # Cotidianul
Ministerul Apărării confirmă oficial că o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie 2025, după schimbul de informații obținut cu partenerii din Ucraina și România. Potrivit instituției, aparatul de zbor a pătruns în spațiul aerian național în intervalul 03:22 – 03:35, deplasându-se din direcția Lesnaia (Ucraina) către Săiți, raionul …
10:30
Moldova pierde tranșa FMI de 170 de milioane, dar are soluții alternative, afirmă Marcel Spatari # Cotidianul
Republica Moldova nu se confruntă cu un risc imediat în acoperirea deficitului bugetar, în pofida ratării tranșei de 170 de milioane de dolari pe care țara urma să o primească din partea Fondului Monetar Internațional. Acest lucru o spune președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari,. Potrivit deputatului, Guvernul dispune în prezent de mai …
Acum 6 ore
10:20
Ucraina va solicita Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensații climatice la COP30 # Cotidianul
Ucraina intenționează să ceară Rusiei 43 de miliarde de dolari ca despăgubiri climatice pentru a finanța reconstrucția ecologică de după război, a anunțat Kievul în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice din Brazilia, transmite miercuri dpa, citat de agerpres.ro. ”În multe privințe, Rusia duce un război murdar, iar clima noastră este, de asemenea, o victimă”, …
10:10
O dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în apropierea localităților Oancea și Colibași. Armata română a ridicat patru aeronave în aer # Cotidianul
Ministerul Apărării de la București a anunțat miercuri dimineața, 19 noiembrie, că forțele aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Patru avioane militare au fost ridicate în noaptea de 18 spre 19 noiembrie pentru monitorizarea situației aeriene. „Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de …
10:10
Dronele ruse dau târcoale Republicii Moldova. O dronă a fost observată lângă Săiți și Opaci # Cotidianul
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei cu Ucraina, pe direcția Săiți (Republica Moldova) – Lesnoe (Ucraina). Potrivit informațiilor operative, drona s-ar fi deplasat la o altitudine de circa …
10:00
Alexandru Munteanu, mesaj către diaspora moldovenească din Belgia și Luxemburg: „Ne dorim ca Moldova să fie o casă bună pentru cei care aleg să locuiască aici, dar și un stat puternic, care protejează interesele moldovenilor oriunde s-ar afla” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a încheiat vizita de două zile la Bruxelles cu o întrevedere cu membrii diasporei moldovenești din Belgia și Luxemburg. Într-o postare pe Facebook, premierul a menționat că moldovenii stabiliți în aceste state sunt activi și conectați la procesele politice și sociale din țară, implicându-se în susținerea parcursului european al Republicii …
Acum 24 ore
19:30
Rusia a mințit atunci când a transmis că NU se opune aderării Ucrainei la UE / Analiza expertei franceze Céline Marangé despre importanța strategică a aderării Ucrainei la blocul european # Cotidianul
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar avea o importanță strategică, dar problema nerezolvată a corupției ar putea încetini integrarea europeană, a afirmat politologa franceză Céline Marangé, pe parcursul unei conferințe desfășurate pe acest subiect la Berlin, informează Ukrinform. “Unele obstacole ar putea împiedica avansarea procesului de integrare în UE. Problema corupției este, fără îndoială, unul …
18:40
Alexandru Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme pentru a transforma Republica Moldova într-un stat pe deplin european” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Afirmația a fost lansată în cadrul unei întrevederi cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Oficialii au discutat despre prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în asigurarea …
18:30
Anatol Șalaru: „Dacă Iv. Ceban vrea să demonstreze că nu este omul rușilor, în regim de urgență trebuie să inițieze redenumirea unei străzi din Chișinău în numele lui Ilie Ilașcu” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a cerut autorităților de la Chișinău să inițieze urgent redenumirea unei străzi din Capitală în onoarea „eroului național Ilie Ilașcu”. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Apărării i-a adresat un mesaj primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, afirmând că, dacă acesta dorește să demonstreze că nu este „omul rușilor”, …
18:10
Tarifele la gaz rămân neschimbate până în ianuarie 2026. ANRE va analiza ajustările după prezentarea calculelor finale de către Energocom # Cotidianul
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate până în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate …
17:30
Munteanu, la Forumul extinderii UE: Moldova nu este doar beneficiar, ci contribuitor la securitatea europeană # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită să își asume un rol activ într-o Uniune Europeană mai puternică. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu la Forumul privind extinderea UE de la Bruxelles. Șeful Executivului a subliniat că aderarea statelor candidate este o investiție strategică în stabilitatea și securitatea continentului, iar Moldova confirmă, prin reforme și reziliență, …
16:50
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Cotidianul
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security Forum. Șefa statului a subliniat că recentele procese electorale au oferit lecții esențiale privind consolidarea rezilienței democratice, combaterea manipulării informaționale și …
16:40
Sindicatele din educație cer majorări urgente de salarii: 41% dintre angajați sunt sub pragul sărăciei # Cotidianul
Federația Sindicală a Educației și Științei avertizează că salariile actuale din educație și cercetare au ajuns la un nivel critic, sub media pe economie și sub pragul național al sărăciei, iar această situație pune în pericol atractivitatea profesiei didactice și stabilitatea sistemului educațional. În pragul elaborării Bugetului pentru 2026, sindicatele cer Guvernului majorări salariale substanțiale …
16:30
Am scris aceste rânduri acum trei ani. Nu credeam că mă voi întoarce la ele atât de curând, dar astăzi ceea ce părea atunci un exercițiu de memorie devine, din nou, o obligație morală. Ilie Ilașcu, așa cum l-am știut noi, nu mai este. A plecat în lumea celor care au trăit cu sens, lăsând …
15:10
Premierul Alexandru Munteanu: Guvernul discută un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat la Bruxelles că Guvernul discută în prezent un plan de reintegrare a regiunii transnistrene împreună cu partenerii europeni și americani, însă nu a oferit detalii despre conținutul acestuia. „Noi discutăm acum un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii noștri europeni și cu cei americani. Deocamdată nu …
14:40
În seara zilei de 17 noiembrie, poporul român a devenit mai sărac: Ilie Ilașcu a trecut la cele veșnice. Născut la 30 iulie 1952, în localitatea Taxobeni, pe Prut, Ilie Ilașcu s-a afirmat ca un apărător neobosit al valorilor naționale. A fost unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), creată într-un context …
Ieri
14:10
Președintele României, Nicușor Dan, aduce un omagiu lui Ilie Ilașcu: „Un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj emoționant la moartea lui Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători pentru libertate, identitate națională și unitate românească. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezintă o pierdere profundă pentru întreg spațiul românesc. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și …
13:50
Igor Dodon cere suspendarea colaborării cu Ucraina și oprirea tranzitului ajutoarelor umanitare, după scandalul de corupție de la Kiev # Cotidianul
După scandalul de corupție din Ucraina, pro-rusul Igor Dodon propune ca să fie suspendate orice formă de colaborare cu Ucraina, inclusiv întreruperea livrării ajutorilor umanitare, care tranzitează Republica Moldova. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon ia apărarea Kremlinului, acuzând conducerea de la Kiev de cenzură media și anihilarea Bisericii Ortodoxe. „Întreaga lume a …
13:30
Siegfried Mureșan: Vom insista pentru avansarea negocierilor de aderare. Republica Moldova este pregătită tehnic # Cotidianul
Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță continuarea parteneriatului dintre Parlamentul European și noul Guvern de la Chișinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în atragerea fondurilor europene. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de la Bruxelles cu premierul Alexandru Munteanu și vicepremierii Cristina Gherasimov și Eugeniu Osmochescu. Potrivit lui Mureșan, noul executiv de la Chișinău …
13:30
Munițiile din centrul Bălțiului, relocate într-un depozit modern în afara orașului, cu sprijinul SUA # Cotidianul
Munițiile aflate în prezent în centrul municipiului Bălți vor fi relocate într-un depozit modern, construit în afara orașului, pentru a spori siguranța locuitorilor. Inaugurarea lucrărilor a avut loc ieri, în prezența șefului Statului Major al Armatei Naționale, Generalului de brigadă Vitalie Micov, a primarului Bălțiului, Alexandr Petkov, și a șefei-adjunct interimară a misiunii diplomatice a …
13:00
Maia Sandu omagiază memoria lui Ilie Ilașcu: „Un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe la vestea trecerii în eternitate a lui Ilie Ilașcu. Potrivit Maiei Sandu, Ilașcu a fost o personalitate emblematică a Mișcării de Eliberare Națională și simbol al luptei pentru libertate și identitate românească. Șefa statului a subliniat că întreaga sa viață a fost dedicată idealurilor …
12:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, admite că energia electrică ar putea să se scumpească în contextul presiunilor din regiune # Cotidianul
Energia electrică ar putea să se scumpească, admite ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul afirmă că în România, unde tariful este deja liberalizat, se înregistrează fluctuații semnificative ale prețurilor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя с Анатолием Голя” difuzată de TV8. Ministrul a precizat că majorarea tarifului ar putea deveni inevitabilă în contextul …
12:20
Ion Sturza, despre decesul lui Ilie Ilașcu: „Aș fi un laș dacă nu aș spune că am devenit prim-ministru și datorită lui” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza a transmis un mesaj emoționant după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei de eliberare națională și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Sturza a subliniat rolul decisiv pe care Ilașcu l-a avut atât în parcursul său politic, cât și în mișcarea națională din Basarabia. …
11:30
Maia Sandu, la „Moldova Security Forum 2025”: Pacea în Moldova se datorează curajului Ucrainei # Cotidianul
Pacea și stabilitatea Republicii Moldova depind direct de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu a declarat, în deschiderea „Moldova Security Forum”. Șefa statului a subliniat că sprijinul internațional pentru Kiev trebuie intensificat și că Moldova își consolidează propria capacitate de apărare pentru a-și proteja cetățenii. Maia Sandu …
10:40
Guvernarea, purtată de mânuță de UE. Proiectele de lege care transpun directive UE vor fi verificate de Comisia Europeană # Cotidianul
Proiectele de lege care vor ajunge în Parlament și care transpun directive ale Uniunii Europene vor fi supuse consultării și verificării din partea Comisiei Europene, susține fost ministră a justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în prezent consilier prezidențial pe domeniul justiției. Într-un interviu pentru IPN, ea a precizat că scopul principal este de a asigura o implementare corectă și …
10:10
Tănase, după decesul lui Ilașcu: L-am cunoscut în temniță, nu ca un deținut doborât, ci ca un om pe care suferința nu l-a strivit, ci l-a înălțat # Cotidianul
„Ilie Ilașcu, așa cum l-am știut noi, nu mai este. A plecat în lumea celor care au trăit cu sens, lăsând în urmă o frază care va dăinui peste veacuri în fibra națiunii române: „Te iubesc, popor român!””, cu acest mesaj a venit fostul judecător al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-o postare pe pagina sa …
10:00
Moldova și Franța își consolidează parteneriatul pentru dezvoltare și integrare europeană # Cotidianul
Cooperarea bilaterală dintre Republica Moldova și Franța, precum și progresele țării noastre pe drumul integrării europene. Sunt câteva dintre subiectele abordate de premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Franței, Dominique Waag, care au trecut în revistă proiectele realizate cu sprijin francez și noile oportunități de dezvoltare. Potrivit unui comunicat al Guvernului șeful Executivului a apreciat suportul …
09:40
Republica Moldova va beneficia de un nou proiect european dedicat modernizării controlului la frontieră, EUBAP, care va continua și extinde experiența acumulată în cadrul misiunii EUBAM, contribuind la digitalizarea și securizarea fluxurilor transfrontaliere. Ministerul Finanțelor precizează că Misiunea OIM va avea un rol esențial în implementarea acestui proiect. „Sprijinul oferit de Misiunea OIM este esențial …
00:30
Cine a fost Ilie Ilașcu: eroul care a sfidat regimul separatist din Transnistria și a apărat identitatea românească # Cotidianul
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre cele mai puternice figuri ale luptei pentru identitatea românească în Republica Moldova, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Plecarea sa marchează dispariția uneia dintre cele mai emblematice personalități ale mișcării naționale din spațiul românesc. Un simbol al …
00:10
A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic. Familia: „Un pilon de demnitate, curaj și iubire” # Cotidianul
Fostul deținut politic și simbol al rezistenței românești în fața regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Anunțul trist a fost făcut de membrii familiei prin intermediul unei postări pe Facebook. Anunțul trist a fost făcut de membrii familiei prin intermediul unei postări pe Facebook. …
17 noiembrie 2025
21:00
Călin Georgescu și interferența rusă: Nicușor Dan anunță că deține materialele incriminatoare, în baza cărora decizia CCR de a anula alegerile din 2024 a fost “perfect justificată”. Președintele aduce în discuție bizara viață dusă de Georgescu la Viena # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică seară la România TV că instituțiile statului au documentat în ultima vreme mult mai bine cazul interferenței ruse în alegerile prezidențiale din 2024, iar “multe din lucrurile care la momentul anulării alegerilor păreau niște ipoteze, au fost între timp dovedite că sunt exact așa și că atât decizia CCR, …
19:50
Ion Bulmaga, demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă” # Cotidianul
18:00
Atenție, escroci! CNPF avertizează asupra unei noi fraude: escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Cotidianul
Comisia Națională a Pieței Financiare trage un semnal de alarmă privind o schemă de escrocherie tot mai răspândită, prin care infractorii conving utilizatorii să instaleze aplicații de acces la distanță, obținând astfel control total asupra telefoanelor mobile și a conturilor bancare. CNPF avertizează că infractorii folosesc aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, prezentându-se drept …
17:30
Decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a solicita Tribunalului Constituțional interzicerea Partidului Comunist Polonez (KPP) a generat un val de dezbateri în Europa Centrală și de Est. Polonia invocă „promovarea metodelor totalitare” și o ideologie incompatibilă cu ordinea constituțională modernă. Întrebarea firească este: ar putea Republica Moldova aplica un model similar? Pentru a răspunde, trebuie …
17:30
Directorul general al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, solicită organizarea unor audieri publice în comisia parlamentară de profil, acuzând un „atac informațional concertat” asupra instituției publice. Într-o postare pe rețelele sociale, el afirmă că este gata să vină în fața deputaților pentru a răspunde întrebărilor legate de activitatea TRM și de recentele constatări ale Curții …
17:10
Partidul „Democrația Acasă” cere crearea unei comisii speciale pentru retragerea completă a Republicii Moldova din CSI # Cotidianul
Fracțiunea „Democrația Acasă” a înregistrat un proiect de hotărâre prin care solicită instituirea unei comisii parlamentare speciale ce ar avea misiunea de a coordona și accelera procesul de retragere definitivă a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Proiectul, depus pe 14 noiembrie 2025, prevede ca noua comisie să elaboreze un calendar detaliat al ieșirii din …
16:40
ANRE dezminte informațiile despre scumpiri la energie: Nu există nicio solicitare de majorare a tarifelor # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică neagă informațiile apărute în presă privind posibile majorări ale tarifelor la gaze, energie electrică și energie termică până la sfârșitul anului 2025. Instituția precizează că aceste speculații provin dintr-o interpretare greșită a „Raportului asupra Inflației” al Băncii Naționale a Moldovei. ANRE a transmis un comunicat în care afirmă că …
16:00
VIDEO | Nagacevschi acuză „graba” în dosarul Plahotniuc: PAS vrea să-și spele imaginea în fața partenerilor europeni # Cotidianul
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, consideră că ritmul accelerat în care este examinat dosarul lui Vlad Plahotniuc ar putea reprezenta o încercare a guvernării de a demonstra artificial un progres în lupta anticorupție. El susține că termenul extrem de scurt oferit apărării, în raport cu cei 11 ani de investigații, ridică semne de întrebare …
15:40
Într-o zi de sâmbătă, m-am pornit la piața centrală din Chișinău. Vă spun cu mâna pe inimă că nici nu bănuiam câtuși de puțin că urmează să trăiesc o lecție de folclor economic aplicat, predată nu de profesori de la Harvard sau Cambridge , ci de… o băbuță în „halat de baică” (așa numește lumea …
14:50
VIDEO | Ucraina vrea 100 de avioane Rafale. Zelenski și Macron au semnat la Paris un acord „istoric” pentru modernizarea forțelor aeriene # Cotidianul
Ucraina face un pas important în modernizarea aviației militare. Președintele Volodimir Zelenski și omologul său francez, Emmanuel Macron, au semnat o scrisoare de intenție prin care Kievul își propune să achiziționeze aproximativ 100 de avioane Rafale în următorul deceniu. Liderul ucrainean a numit acordul „istoric”, subliniind importanța acestuia pentru întărirea apărării aeriene în fața agresiunii …
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Ion Bulmaga, demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă” # Cotidianul
13:30
Ministerul Apărării, ținta mai multor canale pro-ruse de Telegram care au distribuit un document fals # Cotidianul
Propagandiștii pro-ruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. Pe mai multe canale de Telegram afiliate propagandei ruse a fost distribuită o pretinsă scrisoare atribuită ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în care acesta ar fi „mulțumit militarilor britanici” pentru presupusul „ajutor oferit” în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ministerul Apărării a infirmat categoric autenticitatea documentului, precizând …
