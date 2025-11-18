Maia Sandu, la „Moldova Security Forum 2025”: Pacea în Moldova se datorează curajului Ucrainei

17:20

Armata rusă a făcut publice imagini cu un robot umanoid prezentat drept un posibil ajutor pentru trupele de pe front, însă apariția dispozitivului a provocat valuri de ironii pe rețelele sociale, unde utilizatorii au ridiculizat aspectul și utilitatea „inovației”. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu dispozitivul care merge având un kalașnikov așezat în brațe. …