Alexandru Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme pentru a transforma Republica Moldova într-un stat pe deplin european”

Am scris aceste rânduri acum trei ani. Nu credeam că mă voi întoarce la ele atât de curând, dar astăzi ceea ce părea atunci un exercițiu de memorie devine, din nou, o obligație morală. Ilie Ilașcu, așa cum l-am știut noi, nu mai este. A plecat în lumea celor care au trăit cu sens, lăsând …