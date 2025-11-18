Ion Sturza, despre decesul lui Ilie Ilașcu: „Aș fi un laș dacă nu aș spune că am devenit prim-ministru și datorită lui”

10:50

Trezoreria Statelor Unite extinde cu 3 săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. SUA solicită ca orice vânzare să fie autorizată de Departamentul Trezoreriei. Noua licență americană permite tranzacțiile necesare pentru negocierea sau încheierea de …