Ion Sturza, despre decesul lui Ilie Ilașcu: „Aș fi un laș dacă nu aș spune că am devenit prim-ministru și datorită lui”
Cotidianul, 18 noiembrie 2025 12:20
Fostul prim-ministru Ion Sturza a transmis un mesaj emoționant după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei de eliberare națională și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Sturza a subliniat rolul decisiv pe care Ilașcu l-a avut atât în parcursul său politic, cât și în mișcarea națională din Basarabia. …
• • •
Acum 10 minute
12:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, admite că energia electrică ar putea să se scumpească în contextul presiunilor din regiune # Cotidianul
Energia electrică ar putea să se scumpească, admite ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul afirmă că în România, unde tariful este deja liberalizat, se înregistrează fluctuații semnificative ale prețurilor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя с Анатолием Голя” difuzată de TV8. Ministrul a precizat că majorarea tarifului ar putea deveni inevitabilă în contextul …
Acum 30 minute
12:20
Acum 2 ore
11:30
Maia Sandu, la „Moldova Security Forum 2025”: Pacea în Moldova se datorează curajului Ucrainei # Cotidianul
Pacea și stabilitatea Republicii Moldova depind direct de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu a declarat, în deschiderea „Moldova Security Forum”. Șefa statului a subliniat că sprijinul internațional pentru Kiev trebuie intensificat și că Moldova își consolidează propria capacitate de apărare pentru a-și proteja cetățenii. Maia Sandu …
Acum 4 ore
10:40
Guvernarea, purtată de mânuță de UE. Proiectele de lege care transpun directive UE vor fi verificate de Comisia Europeană # Cotidianul
Proiectele de lege care vor ajunge în Parlament și care transpun directive ale Uniunii Europene vor fi supuse consultării și verificării din partea Comisiei Europene, susține fost ministră a justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în prezent consilier prezidențial pe domeniul justiției. Într-un interviu pentru IPN, ea a precizat că scopul principal este de a asigura o implementare corectă și …
10:10
Tănase, după decesul lui Ilașcu: L-am cunoscut în temniță, nu ca un deținut doborât, ci ca un om pe care suferința nu l-a strivit, ci l-a înălțat # Cotidianul
„Ilie Ilașcu, așa cum l-am știut noi, nu mai este. A plecat în lumea celor care au trăit cu sens, lăsând în urmă o frază care va dăinui peste veacuri în fibra națiunii române: „Te iubesc, popor român!””, cu acest mesaj a venit fostul judecător al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-o postare pe pagina sa …
10:00
Moldova și Franța își consolidează parteneriatul pentru dezvoltare și integrare europeană # Cotidianul
Cooperarea bilaterală dintre Republica Moldova și Franța, precum și progresele țării noastre pe drumul integrării europene. Sunt câteva dintre subiectele abordate de premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Franței, Dominique Waag, care au trecut în revistă proiectele realizate cu sprijin francez și noile oportunități de dezvoltare. Potrivit unui comunicat al Guvernului șeful Executivului a apreciat suportul …
09:40
Republica Moldova va beneficia de un nou proiect european dedicat modernizării controlului la frontieră, EUBAP, care va continua și extinde experiența acumulată în cadrul misiunii EUBAM, contribuind la digitalizarea și securizarea fluxurilor transfrontaliere. Ministerul Finanțelor precizează că Misiunea OIM va avea un rol esențial în implementarea acestui proiect. „Sprijinul oferit de Misiunea OIM este esențial …
Acum 12 ore
00:30
Cine a fost Ilie Ilașcu: eroul care a sfidat regimul separatist din Transnistria și a apărat identitatea românească # Cotidianul
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre cele mai puternice figuri ale luptei pentru identitatea românească în Republica Moldova, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Plecarea sa marchează dispariția uneia dintre cele mai emblematice personalități ale mișcării naționale din spațiul românesc. Un simbol al …
00:10
A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic. Familia: „Un pilon de demnitate, curaj și iubire” # Cotidianul
Fostul deținut politic și simbol al rezistenței românești în fața regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Anunțul trist a fost făcut de membrii familiei prin intermediul unei postări pe Facebook. Anunțul trist a fost făcut de membrii familiei prin intermediul unei postări pe Facebook. …
Acum 24 ore
21:00
Călin Georgescu și interferența rusă: Nicușor Dan anunță că deține materialele incriminatoare, în baza cărora decizia CCR de a anula alegerile din 2024 a fost “perfect justificată”. Președintele aduce în discuție bizara viață dusă de Georgescu la Viena # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică seară la România TV că instituțiile statului au documentat în ultima vreme mult mai bine cazul interferenței ruse în alegerile prezidențiale din 2024, iar “multe din lucrurile care la momentul anulării alegerilor păreau niște ipoteze, au fost între timp dovedite că sunt exact așa și că atât decizia CCR, …
19:50
18:00
Atenție, escroci! CNPF avertizează asupra unei noi fraude: escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Cotidianul
Comisia Națională a Pieței Financiare trage un semnal de alarmă privind o schemă de escrocherie tot mai răspândită, prin care infractorii conving utilizatorii să instaleze aplicații de acces la distanță, obținând astfel control total asupra telefoanelor mobile și a conturilor bancare. CNPF avertizează că infractorii folosesc aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, prezentându-se drept …
17:30
Decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a solicita Tribunalului Constituțional interzicerea Partidului Comunist Polonez (KPP) a generat un val de dezbateri în Europa Centrală și de Est. Polonia invocă „promovarea metodelor totalitare” și o ideologie incompatibilă cu ordinea constituțională modernă. Întrebarea firească este: ar putea Republica Moldova aplica un model similar? Pentru a răspunde, trebuie …
17:30
Directorul general al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, solicită organizarea unor audieri publice în comisia parlamentară de profil, acuzând un „atac informațional concertat” asupra instituției publice. Într-o postare pe rețelele sociale, el afirmă că este gata să vină în fața deputaților pentru a răspunde întrebărilor legate de activitatea TRM și de recentele constatări ale Curții …
17:10
Partidul „Democrația Acasă” cere crearea unei comisii speciale pentru retragerea completă a Republicii Moldova din CSI # Cotidianul
Fracțiunea „Democrația Acasă” a înregistrat un proiect de hotărâre prin care solicită instituirea unei comisii parlamentare speciale ce ar avea misiunea de a coordona și accelera procesul de retragere definitivă a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Proiectul, depus pe 14 noiembrie 2025, prevede ca noua comisie să elaboreze un calendar detaliat al ieșirii din …
16:40
ANRE dezminte informațiile despre scumpiri la energie: Nu există nicio solicitare de majorare a tarifelor # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică neagă informațiile apărute în presă privind posibile majorări ale tarifelor la gaze, energie electrică și energie termică până la sfârșitul anului 2025. Instituția precizează că aceste speculații provin dintr-o interpretare greșită a „Raportului asupra Inflației” al Băncii Naționale a Moldovei. ANRE a transmis un comunicat în care afirmă că …
16:00
VIDEO | Nagacevschi acuză „graba” în dosarul Plahotniuc: PAS vrea să-și spele imaginea în fața partenerilor europeni # Cotidianul
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, consideră că ritmul accelerat în care este examinat dosarul lui Vlad Plahotniuc ar putea reprezenta o încercare a guvernării de a demonstra artificial un progres în lupta anticorupție. El susține că termenul extrem de scurt oferit apărării, în raport cu cei 11 ani de investigații, ridică semne de întrebare …
15:40
Într-o zi de sâmbătă, m-am pornit la piața centrală din Chișinău. Vă spun cu mâna pe inimă că nici nu bănuiam câtuși de puțin că urmează să trăiesc o lecție de folclor economic aplicat, predată nu de profesori de la Harvard sau Cambridge , ci de… o băbuță în „halat de baică” (așa numește lumea …
14:50
VIDEO | Ucraina vrea 100 de avioane Rafale. Zelenski și Macron au semnat la Paris un acord „istoric” pentru modernizarea forțelor aeriene # Cotidianul
Ucraina face un pas important în modernizarea aviației militare. Președintele Volodimir Zelenski și omologul său francez, Emmanuel Macron, au semnat o scrisoare de intenție prin care Kievul își propune să achiziționeze aproximativ 100 de avioane Rafale în următorul deceniu. Liderul ucrainean a numit acordul „istoric”, subliniind importanța acestuia pentru întărirea apărării aeriene în fața agresiunii …
13:50
Ion Bulmaga, demis din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă” # Cotidianul
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, urmează să fie demis săptămâna viitoare, după patru ani în fruntea instituției. Decizia a fost anunțată chiar de Bulmaga pe pagina sa de Facebook, precizând că ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a comunicat personal că nu mai face parte din echipa sa. „În urma discuției avute cu actualul ministru …
13:30
Ministerul Apărării, ținta mai multor canale pro-ruse de Telegram care au distribuit un document fals # Cotidianul
Propagandiștii pro-ruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. Pe mai multe canale de Telegram afiliate propagandei ruse a fost distribuită o pretinsă scrisoare atribuită ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în care acesta ar fi „mulțumit militarilor britanici” pentru presupusul „ajutor oferit” în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ministerul Apărării a infirmat categoric autenticitatea documentului, precizând …
13:10
VIDEO | Complotul MiG-ului rătăcitor. Mihai Isac: FSB a inventat un roman de spionaj demn de cinematografia sovietică # Cotidianul
Invenție proaspătă a propagandei ruse: un presupus complot ucraineano-britanic de răpire a unui avion MiG-31, care ar fi urmat să fie pilotat spre baza NATO de la Mihail Kogălniceanu. Scenariul prezentat de FSB este o construcție absurdă, menită să alimenteze panică și să ofere Kremlinului un nou pretext antioccidental, consideră analistul politic, Mihai Isac. În …
13:00
VIDEO | Dodon spală din nou imaginea Rusiei: critică „fobiile” Maiei Sandu, în timp ce Zelenski spune că Moscova vrea război cu Europa în 2029–2030 # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon continuă să lanseze teorii ale conspirației și să spele imagina Federației Ruse. Într-un interviu recent oferit pentru „Radar Politic”, acesta spune că Uniunea Europeană se transformă în bloc militar. „Militarizarea masivă s-a început. Sute de miliarde de euro, un trilion aproape din economie, se dă nu pentru economie și lupta cu migrația, …
Ieri
11:50
Georgia: Partidul „Visul Georgian” vrea să le interzică cetățenilor din diaspora dreptul de vot # Cotidianul
Parlamentul Georgiei intenționează să modifice Codul electoral într-un mod care ar elimina dreptul de vot al cetățenilor georgieni care locuiesc în străinătate. Anunțul a fost făcut de speakerul Shalva Papuashvili, reprezentant al partidului de guvernare, prorus, „Visul Georgian”. „Schimbarea se referă la procedura de vot și mijloacele, precum alegerile locale de autoguvernare, votarea doar la …
11:20
VIDEO | Mihai Isac: Kremlinul vede nazism peste tot. Cine nu e cu Moscova devine automat fascist # Cotidianul
Inaugurarea unui monument dedicat soldaților români, căzuți în Al Doilea Război Mondial, a înspăimântat propaganda rusă, care a calificat evenimentul drept o acțiune „nazistă”. În emisiunea „Fake News Alert” de la TVR Moldova, analistul Mihai Isac explică modul în care Moscova transformă gesturile de comemorare în instrumente de presiune politică. Propaganda rusă revine la narațiunile …
10:30
O femeie din Ocnița a suferit arsuri de gradul II și III după o explozie provocată de aprinderea sobei # Cotidianul
O femeie de 57 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul II și III pe față, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 16 noiembrie, într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 …
10:20
Șeful organizației teritoriale Briceni a fostului Partid „Șor”, trimis în judecată pentru finanțare ilegală # Cotidianul
Procuratura Anticorupție a trimis în judecată dosarul fostului lider al organizației teritoriale Briceni a Partidului „Șor”, acuzat că ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost disjunsă în 2024 din dosarul de bază pornit în 2022. Ancheta, desfășurată împreună cu Centrul …
10:10
Premierul Alexandru Munteanu își începe astăzi vizita de două zile la Bruxelles. Pe parcursul vizitei, șeful Guvernului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, va participa la Forumul privind extinderea europeană și va susține un discurs la Summitul European de Afaceri. Agenda vizitei include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu …
09:50
Rezultate alegeri locale noi: PAS, învins în toate localitățile unde a avut candidați la alegerile locale din 16 noiembrie. La Leova, candidatul formațiunii a pierdut detașat # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, nu a obținut niciun mandat de primar în urma alegerilor locale noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, în șase localități ale Republicii Moldova. Scrutinul a fost câștigat de candidați independenți, reprezentanți ai PSRM, ai PDCM, precum și de Liga Orașelor și Comunelor (LOC). La Leova, unde primarul în …
16 noiembrie 2025
22:00
Nicușor Dan se adresează celor sceptici în privința sprijinirii Ucrainei: Cu cine vrem să fim vecini, cu Ucraina sau cu Rusia? / Economia românească va avea de câștigat din reconstrucția Ucrainei # Cotidianul
Vorbind duminică seara la România TV, televiziune ce are în mare parte un public sceptic în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei, președintele Nicușor Dan a ținut să scoată în relief cât de problematic ar fi pentru România să se învecineze cu Rusia. De asemenea, Nicușor Dan a precizat că economia României va avea de câștigat …
18:40
Alegeri locale noi: rata de participare la scrutin, până la ora 18:00, este de peste 37% # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală informează că în cele 6 localități unde astăzi au loc alegeri locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8 416 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de 37,21 la sută din numărul celor incluși pe listele electorale. Cea mai înaltă prezență la …
18:40
Rusia și Ucraina negociază un nou schimb masiv de prizonieri: 1.200 de ucraineni ar putea fi eliberați # Cotidianul
Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb amplu de prizonieri, au anunțat autoritățile de la Kiev. Potrivit secretarului Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, citat de Novaia Gazeta Europe, negocierile sunt mediate de Turcia și Emiratele Arabe Unite și vizează eliberarea a aproximativ 1.200 de prizonieri ucraineni. Deocamdată, nu este cunoscut numărul militarilor ruși …
18:30
Guvernul a plantat peste 110 mii de puieți la Mihailovca: start oficial pentru campania „Generația pădurii” # Cotidianul
Cabinetul de miniștri, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Potrivit datelor oferite de serviciul de presă al Guvernului, în R. Moldova sunt disponibile peste 180 de locații pentru plantare, astfel încât cetățenii din diferite …
14:50
Volodimir Zelenski, în vizită oficială la Atena. Subiecte de apărare și energie pe agenda discucuțiilor # Cotidianul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Atena, unde efectuează o vizită de lucru. La aeroport, oficialul a fost întâmpinat de viceprim-ministrul Greciei, Kostis Hadjidaks, transmite Realitatea.md. Potrivit presei locale, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului grec, Constantinos Tasoulas. În timpul întrevederii, Tasoulas a exprimat sprijinul Greciei pentru eforturile Ucrainei de a-și apăra integritatea …
14:00
Polonia va redeschide, începând de luni, 17 noiembrie, două puncte de trecere a frontierei cu Belarus: Bobrowniki–Berestovița și Kuźnica Białostocka–Bruzgi. Anunțul a fost făcut de guvernul polonez pe 14 noiembrie, scrie UNN. Potrivit autorităților de la Varșovia, ministrul Afacerilor Interne și Administrației a semnat rezoluția care permite reluarea activității celor două puncte de trecere situate …
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Caz cutremurător în Italia: Moldoveancă de 31 de ani, dispărută după ce și-a dus copiii la școală, găsită moartă în pădure # Cotidianul
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 31 de ani și mamă a doi copii de 7 și 11 ani, a fost găsită moartă pe 14 noiembrie într-o zonă împădurită de la marginea localității Cave, lângă capitala Italiei, scrie Rotalianul. Despre acest caz au scris mai multe publicații italiene. Potrivit sursei citate, femeia locuia …
10:10
Premierul Alexandru Munteanu se întâlnește cu diaspora din Belgia înaintea Forumului Extinderii UE de la Bruxelles # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea la Bruxelles o întâlnire cu cetățenii moldoveni din diasporă, marți, 18 noiembrie, în cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua în capitala Belgiei. „Dragi prieteni, vă așteptăm cu drag la o discuție cu Alexandru Munteanu, prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirea va avea loc pe 18 noiembrie 2025, ora 19:00, …
10:00
Locuitorii din șase sate ies astăzi la vot. Cetățenii urmează să-și aleagă viitorul primar # Cotidianul
În șase localități din R. Moldova se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, comunică Moldpres. Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul …
15 noiembrie 2025
19:20
Cu lopata în mână și în cizme de cauciuc, premierul Alexandru Munteanu a schimbat biroul pentru o zi și a plantat puieți în Cimișlia # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a schimbat astăzi biroul de Guvern cu un câmp de plantare a copacilor, iar în locul cravatei a purtat cizme de cauciuc. Premierul a participat la acțiunea de împădurire din cadrul campaniei naționale „Toamna 2025”, desfășurată la Mihailovca, raionul Cimișlia, împreună cu miniștri, funcționari publici și zeci de voluntari. Oficialul a pus …
19:10
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Kaja Kallas: „Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați” # Cotidianul
Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o întâlnire la Berlin cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și alți oficiali europeni, relatează Ukrinform. „Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați. De aceea continuăm să exercităm presiuni asupra …
15:50
Ambasada Ucrainei la București dezminte informațiile privind închiderea școlilor românești din Cernăuți: „Numărul lor nu va fi redus în 2027” # Cotidianul
Ambasada Ucrainei în România respinge informațiile apărute în spațiul public privind presupusa reducere a numărului de școli cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Instituția precizează că reforma sistemului liceal nu prevede închiderea niciunei unități de învățământ și că dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în continuare. Potrivit Ambasadei, afirmațiile privind …
15:30
VIDEO | Cizme în loc de cravate: Igor Grosu și Alexandru Munteanu au dat startul campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025” # Cotidianul
Mai mulți demnitari ai statului au participat astăzi la o amplă acțiune de împădurire la „Plaiul Fagului”, cu prilejul lansării oficiale a campaniei naționale „Toamna 2025”. Printre participanți s-au numărat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, deputați și reprezentanți ai instituțiilor publice, care și-au schimbat sacourile și cravatele pe cizme de cauciuc și mănuși de lucru. Igor …
12:30
UE crește cu 25 de milioane de euro finanțarea pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026 # Cotidianul
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în cadrul Bugetului UE pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii. Potrivit lui Mureșan, majorarea a fost inclusă într-un amendament co-semnat în cadrul negocierilor …
11:10
Tariful la gaz ar putea scădea în curând: Dorin Junghietu vorbește despre „premise clare”, dar decizia aparține ANRE # Cotidianul
Republica Moldova ar putea înregistra în scurt timp o reducere a tarifelor la gaz pentru consumatori. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că există semnale care indică posibilitatea unei ajustări în jos, însă hotărârea finală va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică …
10:50
SUA prelungește cu trei săptămâni termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. 13 decembrie, noua dată # Cotidianul
Trezoreria Statelor Unite extinde cu 3 săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. SUA solicită ca orice vânzare să fie autorizată de Departamentul Trezoreriei. Noua licență americană permite tranzacțiile necesare pentru negocierea sau încheierea de …
10:20
Republica Moldova lansează astăzi campania națională de împădurire „Toamna 2025. La Cimișlia: o mobilizare națională pentru viitorul verde al R. Moldova # Cotidianul
Republica Moldova dă astăzi startul unei noi etape a Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor – #GenerațiaPădurii, una dintre cele mai ample inițiative de mediu din istoria țării, transmite Moldpres. Campania de împădurire „Toamna 2025” este lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați 27 de hectare …
14 noiembrie 2025
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua, în perioada 17-18 noiembrie, cea de-a doua sa vizită externă oficială, la Bruxelles, unde are programate întrevederi importante cu liderii instituțiilor europene și participări la evenimente dedicate extinderii și competitivității Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al guvernului. Șeful Executivului se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der …
18:50
Drapelul Republicii Moldova, arborat la Strasbourg odată cu preluarea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Cotidianul
Republica Moldova a preluat oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, marcând momentul prin arborarea drapelului național în centrul Strasbourgului, la Place de la Republique, în cadrul unei ceremonii solemne la care au participat oficiali moldoveni și europeni. Intonarea imnurilor Republicii Moldova, Maltei și al Europei a marcat transferul oficial al mandatului de la …
18:20
VIDEO | Republica Moldova trece la artilerie modernă. Obuzierele israeliene ATMOS 2000 intră oficial în dotarea armatei # Cotidianul
Republica Moldova a introdus pentru prima dată în mod oficial în serviciu obuzierele israeliene autopropulsate ATMOS 2000 de 155 mm, marcând un pas important în modernizarea artileriei și desprinderea de tehnica militară sovietică. Imaginile publicate de Ministerul Apărării confirmă că noile sisteme sunt deja folosite în exerciții cu muniție reală. Republica Moldova a trecut discret …
17:30
Ambasada Ucrainei respinge informațiile privind reducerea școlilor românești din Cernăuți: Dreptul la educație în limba maternă rămâne garantat # Cotidianul
Ambasada Ucrainei la București neagă categoric informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă reducere, din 2027, a numărului instituțiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Reprezentanța diplomatică afirmă că reforma liceală aflată în desfășurare nu presupune închiderea niciunei școli și că autoritățile ucrainene nu au adoptat niciun document oficial care să prevadă …
