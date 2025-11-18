Premierul Alexandru Munteanu: Guvernul discută un plan de reintegrare a regiunii transnistrene cu partenerii europeni și americani

19:10

Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o întâlnire la Berlin cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și alți oficiali europeni, relatează Ukrinform. „Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați. De aceea continuăm să exercităm presiuni asupra …