Cloudflare explică primele cauze ale penei masive care a afectat site-uri din întreaga lume

08:10

Un tribunal din Moscova a pronunțat verdictul într-un dosar privind „activități extremiste" atribuite lui Andrei Kotov, fost proprietar al unei agenții de turism, deși acesta a murit în detenție la sfârșitul anului 2024. Procesul, desfășurat cu ușile închise, a fost încheiat formal odată cu anunțarea deciziei, au relatat publicații independente ruse. Kotov, care administra agenția