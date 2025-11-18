Ucraina și FMI au demarat negocierile pentru un nou program de finanțare

13:50

Tribunalul Savelovski din Moscova l-a condamnat pe Alexei Kuznetsov, un bărbat de 33 de ani din Kirov, la trei ani de muncă forțată, după ce anchetatorii au stabilit că acesta a făcut donații către Fondul pentru Combaterea Corupției (FBK), organizație declarată „extremistă" în Rusia în 2021. Potrivit publicației Mediazona, dosarul penal a fost deschis în […]