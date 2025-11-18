Doi vicepreședinți de judecătorii din Moldova trec evaluarea externă a Comisiei Vetting

06:50

Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico. Publicația amintește că Donald Trump l-a trimis pe prietenul său Witkoff să poarte negocieri