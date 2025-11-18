07:40

Fostul deputat în Parlamentul R. Moldova și deţinut politic al regimului de la Tiraspol,Ilie Ilaşcu, s-a stins din viațǎ luni, 17 noiembrie 2025, la vârsta de 73 de ani. Acesta locuia la București. Vestea tristǎ a morții sale a fost datǎ de familie, care îl descrie drept un om de o verticalitate exemplară, un pilon de […]