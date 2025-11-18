FOTO | Prinsă cu 21.375 de euro nedeclarați: Unde se îndrepta pasagera
SafeNews, 18 noiembrie 2025 11:30
A încercat să iasă din Republica Moldova cu 21.375 de euro nedeclarați. Este vorba despre o pasageră nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, prinsă de funcționarii Serviciului Vamal și angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) în timp ce se îmbarca pe cursa Chișinău–Bologna. Cazul a fost descoperit în cadrul controlului de specialitate
Acum 5 minute
11:50
STOP CADRU | Maia Sandu acuză Procuratura Anticorupție, că sub conducerea Veronicăi Dragalin, a refuzat să investigheze banii Rusiei pentru cumpărarea voturilor # SafeNews
Maia Sandu a lansat acuzații directe la adresa Procuraturii Anticorupție, afirmând că instituția, sub conducerea Veronicăi Dragalin, nu ar fi dorit să investigheze banii proveniți din Rusia pentru cumpărarea voturilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul Moldova Security Forum. Potrivit Maiei Sandu fenomenul finanțării electorale din surse rusești este vechi, însă amploarea banilor folosiți ar
Acum 30 minute
11:30
A încercat să iasă din Republica Moldova cu 21.375 de euro nedeclarați. Este vorba despre o pasageră nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, prinsă de funcționarii Serviciului Vamal și angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) în timp ce se îmbarca pe cursa Chișinău–Bologna. Cazul a fost descoperit în cadrul controlului de specialitate
Acum o oră
11:20
CONFIRMAT! Ofițerii CNA au reținut un polițist din Nisporeni prins în flagrant luând mită. Vezi detalii # SafeNews
Prins în momentul primirii unei sume de 4 000 de lei. Este vorba despre un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău. Funcționarul este suspectat că ar fi pretins și acceptat banii de la un locuitor al orașului, pentru a nu întocmi
11:20
Comunitatea din Republica Moldova și România plânge astăzi dispariția unuia dintre cei mai emblematici luptători pentru drepturile românilor din regiunea transnistreană, Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Născut în 1952, în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, Ilașcu a devenit un simbol al curajului și al perseverenței în fața
11:10
VIDEO ȘOCANT | Șofer moldovean, beat pe autostradă! Cum a scăpat camionul de sub control – imagini surprinse de camere # SafeNews
Un șofer moldovean de 47 de ani a provocat panică pe autostrada D1 din Cehia, între Praga și Brno, după ce camionul său MAN TGX înmatriculat în Polonia a derapat periculos, aproape lovind un autoturism. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere pe 11 noiembrie, în jurul orei 12:00. Camionul a atins parapeții de
Acum 2 ore
10:50
A pretins mii de euro și a ascuns mașini: Verdictul primei instanțe pentru inculpatul din Chișinău # SafeNews
5 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență și samavolnicie. Este sentința pronunțată împotriva unui bărbat de 67 de ani de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, iar până la rămânerea definitivă a sentinței, acesta a fost plasat în arest
10:50
ULTIMA ORĂ | CSM a admis cererea procurorului general interimar pentru a urmări penal un judecător. Recent, magistratul a fost implicat într-un scandal # SafeNews
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat cererea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, de a începe urmărirea penală împotriva judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Decizia vine în contextul unui incident produs în noaptea de 9 octombrie la Soroca, în care magistratul a fost implicat într-un conflict cu un angajat al unei benzinării. Potrivit informațiilor preliminare, Tocaiuc,
10:40
Sfârșit șocant pentru vedetele Eurovision: Surorile gemene Kessler s-au sinucis la 89 de ani # SafeNews
Surorile gemene germane Alice și Ellen Kessler, cunoscute pentru cariera lor de peste șase decenii în muzică și dans, s-au sinucis la vârsta de 89 de ani, anunță agenția DPA, citată de bild.de. Poliția, care a intervenit la locuința lor din Grunwald, nu a descoperit niciun indiciu de crimă. Născute în 1936 în Saxonia, surorile
10:30
Bărbat de 67 de ani, grav rănit după ce locuința sa din Sloveanca a fost cuprinsă de flăcări # SafeNews
Un bărbat de 67 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce casa sa din satul Sloveanca, raionul Sîngerei, a fost cuprinsă de flăcări în dimineața zilei de 17 noiembrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul se manifesta atât în interiorul locuinței, cât și parțial la acoperiș. La fața
10:20
Articolul LIVE | Ședință cu ușile închise la CSM: Se decide dacă un judecător va fi urmărit penal apare prima dată în SafeNews.
10:00
STOP CADRU | Momentul în care doi consilieri din Primăria Codru s-au luat la bătaie din cauza unui loc în sala de ședințe # SafeNews
Doi consilieri din Primăria Codru s-au luat la bătaie din cauza unui loc în sala de ședințe, chiar înaintea unei ședințe a consiliului local. În urma altercației, unul dintre bărbați a ajuns la podea, iar conflictul a fost surprins într-un videoclip publicat pe pagina oficială de Facebook a primăriei. Disputa a degenerat rapid dintr-o ceartă
Acum 4 ore
09:40
Ucraina a început discuțiile cu Fondul Monetar Internațional pentru lansarea unui nou program de cooperare financiară, a anunțat Ministerul Finanțelor de la Kiev. Negocierile implică oficiali ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai FMI, și se concentrează pe politica fiscală și monetară menită să asigure stabilitatea macrofinanciară, dar și pe implementarea reformelor
09:30
FOTO | Valize pline cu țigări, descoperite de polițiști și vameși la zborurile spre Dublin și Londra # SafeNews
Trei tentative de transport ilicit de produse din tutun prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău au fost depistate în acest weekend de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali. Valizele pline cu țigări au fost descoperite în timpul controlului pasagerilor pentru cursele aeriene spre Dublin și Londra. În primul caz, un cetățean român de
09:20
NEWS ALERT | Polițist încătușat de CNA la locul de muncă, pentru mii de lei mită, la Nisporeni # SafeNews
Un polițist de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind vizat într-un dosar de corupție, potrivit surselor PulsMedia.MD. Acțiunile de urmărire penală au avut loc ieri, 17 noiembrie, în jurul orei 16:15, în orașul Nisporeni. Sursele demne de încredere, care au dorit să-și păstreze anonimatul,
09:20
Cadavrul dezmembrat al unui băiat de șase ani, a cărui cap fusese descoperit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova, a fost găsit în Balashikha, lângă Moscova. Informația a fost comunicată de TASS, citând surse din cadrul organelor de drept. Potrivit anchetei, părinții băiatului sunt implicați în crimă. Canalul Telegram Shot afirmă că
09:00
Aproximativ 4,7 milioane de danezi sunt așteptați marți la urne pentru a-și alege consilierii municipali și regionali, în contextul unei campanii dominate de probleme locale, precum transportul, educația și sprijinul pentru persoanele în vârstă. Alegerile ar putea aduce pierderi semnificative Partidului Social Democrat al premierului Mette Frederiksen, care deține în prezent conducerea a 44 din
08:50
GERMANIA | Fată de 12 ani, în stare critică după ce a fost împușcată de polițiști în Bochum # SafeNews
O fetiță în vârstă de 12 ani, cu deficiențe de auz, se află în stare critică după ce a fost împușcată de polițiști în timpul unei operațiuni în orașul Bochum, vestul Germaniei, au informat autoritățile luni. Copila fusese dată dispărută de o zi din locuința socială unde era plasată. Poliția și procurorii suspectau că fata,
08:50
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU) a fost solicitat între 10 și 16 noiembrie pentru 14.272 de persoane, dintre care 1.712 copii, potrivit datelor publicate de IMSP CNAMUP. Dintre aceste solicitări, 430 au fost considerate inutile, neîndeplinind criteriile de urgență medico-chirurgicală. După acordarea primului ajutor la etapa de prespital, 5.923 de pacienți, inclusiv 1.052
08:40
SFS raportează încasări de peste 907 milioane de lei la bugetul național într-o săptămână # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că, în perioada 10–14 noiembrie, la Bugetul public național au fost colectate aproximativ 907,4 milioane de lei, potrivit datelor operative privind încasările fiscale. Autoritatea fiscală menționează că activitățile de informare și prevenire continuă să fie o prioritate. În intervalul de raportare, inspectorii fiscali au efectuat 264 de vizite la
08:40
Invazia rusă continuă să afecteze civilii ucraineni. Marți dimineață, un atac cu rachete asupra orașului Berestyn, în regiunea Harkov, a provocat moartea unei fete de 17 ani și rănirea a nouă persoane, au transmis autoritățile locale. Șapte dintre răniți au fost spitalizați, iar serviciile de urgență intervin încă la fața locului. Tot marți, în regiunea
08:40
METEO | Ploi și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor: Cum va fi vremea luni, 18 noiembrie # SafeNews
Vremea va fi schimbătoare în Republica Moldova luni, 18 noiembrie. La nord va predomina cerul noros, iar în centrul și sudul țării se vor semnala ploi slabe, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Maximele termice vor fi cuprinse între +6 și +15 grade Celsius, în timp ce vântul din nord-vest va atinge viteze de până la
08:30
Microbuz răsturnat într-un accident grav în județul Sibiu: 12 persoane implicate, activat Planul Roșu # SafeNews
Un accident rutier soldat cu 12 persoane implicate a avut loc marți dimineață în localitatea Veștem, județul Sibiu, după ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism și s-a răsturnat pe carosabil. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, în microbuz se aflau 11 persoane, iar cealaltă se afla în autoturism.
08:30
Olena Zelenska: Războiul a dus natalitatea din Ucraina la cel mai scăzut nivel din istorie # SafeNews
Invazia rusă a avut un impact major asupra evoluției demografice a țării, contribuind la scăderea ratei natalității la cel mai mic nivel înregistrat până acum, a declarat Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. Potrivit estimărilor actuale, rata natalității a coborât la 0,8–0,9 copii per femeie, mult sub media europeană, situată în jurul valorii de 1,5.
08:20
Situația la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore: peste 47 de mii de traversări și 17 refuzuri de intrare # SafeNews
Flux intens de călători la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 47 296 de traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 14 mii de treceri, urmat de punctele Leușeni, Sculeni, Palanca și Tudora, unde s-au înregistrat între 3
08:20
Un tânăr de 22 de ani, originar din Republica Moldova și stabilit în Arezzo, a murit duminică după-amiază într-un accident rutier grav produs pe șoseaua SS73, în zona localității Pieve al Toppo, la câțiva kilometri de orașul Arezzo. Tragedia s-a produs în jurul orei 16:42. Potrivit presei italiene, tânărul conducea în direcția Arezzo când a
08:10
Un tribunal din Moscova l-a declarat pe un rus acuzat de activități LGBT vinovat la un an după ce s-a sinucis în arestul poliției # SafeNews
Un tribunal din Moscova a pronunțat verdictul într-un dosar privind „activități extremiste" atribuite lui Andrei Kotov, fost proprietar al unei agenții de turism, deși acesta a murit în detenție la sfârșitul anului 2024. Procesul, desfășurat cu ușile închise, a fost încheiat formal odată cu anunțarea deciziei, au relatat publicații independente ruse. Kotov, care administra agenția
08:00
Fondatorul Wikipedia a părăsit un interviu după doar 48 de secunde din cauza unei întrebări # SafeNews
Fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a părăsit în mod furios un interviu realizat de jurnalistul german și activistul de stânga Tilo Jung, în cadrul emisiunii „Jung & Naiv", din cauza unei întrebări „prostești". Potrivit presei, interviul s-a încheiat după prima întrebare a lui Jung despre faptul dacă Wales este fondator unic sau cofondator al „Wikipedia", transmite bild.de.
Acum 6 ore
07:50
Un tribunal din Bangladesh a pronunțat pedeapsa cu moartea pentru fosta șefă a guvernului, Sheikh Hasina, pentru reprimarea brutală a revoltei studențești. Atunci au murit aproximativ 1.400 de persoane. Fostul prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, a fost găsită vinovată de crime împotriva umanității și condamnată la moarte, informează focus.ua. Un tribunal special a considerat-o responsabilă pentru
07:40
Armata ucraineană, atac cu drone pe teritoriul Rusiei: un centru comercial din regiunea Belgorod este în flăcări # SafeNews
Oraşul Korochya din regiunea Belgorod a Federaţiei Ruse a fost atacat de drone, ceea ce a provocat
07:40
Fostul deputat în Parlamentul R. Moldova și deţinut politic al regimului de la Tiraspol,Ilie Ilaşcu, s-a stins din viațǎ luni, 17 noiembrie 2025, la vârsta de 73 de ani. Acesta locuia la București. Vestea tristǎ a morții sale a fost datǎ de familie, care îl descrie drept un om de o verticalitate exemplară, un pilon de […] Articolul A murit fostul deputat și deținut politic, Ion Ilașcu. Avea vârsta de 73 de ani apare prima dată în SafeNews.
07:40
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari # SafeNews
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres. Săptămâna trecută,Trezoreria SUA a permis potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre activele sale străine. Chevron s-ar fi alăturat fondului Carlyle şi altor firme […] Articolul O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:30
Fost premier al lui Putin și un economist de top care conduce London Business School, plasați pe lista „extremiștilor și teroriștilor” din Rusia # SafeNews
Autoritatea de supraveghere financiară din Rusia i-a adăugat pe fostul premier Mihail Kasyanov și pe economistul de renume Sergei Guriev pe lista „extremiștilor și teroriștilor”, în cadrul celor mai noi măsuri luate împotriva criticilor proeminenți ai Kremlinului aflați în exil, scrie luni Reuters. Autoritatea de supraveghere, Rosfinmonitoring, i-a adăugat pe cei doi pe o listă […] Articolul Fost premier al lui Putin și un economist de top care conduce London Business School, plasați pe lista „extremiștilor și teroriștilor” din Rusia apare prima dată în SafeNews.
07:20
O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor” # SafeNews
Biroul central de combatere a criminalităţii cibernetice (CBZC) din Polonia a arestat luni şapte bărbaţi suspectaţi de terorism cibernetic, după ce aceştia au lansat peste 380 de ameninţări false cu bombă care au paralizat spitale, şcoli, tribunale, birouri guvernamentale şi au obligat chiar şi evacuarea cancelariei prezidenţiale, relatează EFE, preluată de Agerpres. Suspecţii reţinuţi acţionau […] Articolul O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor” apare prima dată în SafeNews.
07:10
În săptămâna care s-a încheiat, Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 8%, atingând un minim de 93 000 de dolari, iar în prezent se tranzacționează sub 96 000 de dolari, potrivit datelor CoinMarketCap și analiștilor platformei de investiții eToro. Scăderea vine pe fondul încrederii tot mai scăzute a investitorilor în privința unei reduceri a […] Articolul Bitcoin se prăbușește sub 96 000 de dolari: piața cripto, în panică apare prima dată în SafeNews.
07:00
Emisarul special va vorbi la Bruxelles despre parcursul Republicii Moldova către Uniunea Europeană # SafeNews
Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriat strategic, Nicu Popescu, va participa la forumul european privind extinderea UE de la Bruxelles. Potrivit declarațiilor sale, forumul va fi dedicat discuțiilor despre procesul de extindere a UE din ultimii 30 de ani și despre importanța acestui proces pentru viitorul Europei. La eveniment vor participa, de asemenea, președintele […] Articolul Emisarul special va vorbi la Bruxelles despre parcursul Republicii Moldova către Uniunea Europeană apare prima dată în SafeNews.
06:50
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați” # SafeNews
Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico. Publicația amintește că Donald Trump l-a trimis pe prietenul său Witkoff să poarte negocieri […] Articolul Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați” apare prima dată în SafeNews.
06:40
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadoarea Franței, Dominique Waag. Șeful Executivului a apreciat suportul constant al părții franceze, inclusiv în procesul de realizare a agendei europene, modernizarea sectorului de apărare și susținerea […] Articolul Alexandru Munteanu a discutat cu ambasadoarea Franței despre cooperarea bilaterală apare prima dată în SafeNews.
06:30
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a emis pe 12 noiembrie o decizie prin care postul de radio HIT FM este obligat să plătească o amendă de 290.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind publicitatea, potrivit Consiliului Audiovizualului. Instanța a respins ca nefondată cererea postului care a încercat să conteste sancțiunile impuse de Consiliu în 2024 cu […] Articolul Judecătoria Chișinău obligă HIT FM să plătească o amendă de 290.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
06:20
Macron sugerează emiterea unei datorii comune în UE pentru a finanța Ucraina pe termen lung # SafeNews
Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat luni posibilitatea de a explora posibilitatea emiterii unei datorii europene comune, așa cum s-a procedat în timpul pandemiei de coronavirus, pentru a finanța ajutorul pe termen lung acordat Ucrainei, informează Agerpres cu referire la EFE. Președintele Franței, care l-a primit la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că […] Articolul Macron sugerează emiterea unei datorii comune în UE pentru a finanța Ucraina pe termen lung apare prima dată în SafeNews.
06:10
Activistul și apărătorul drepturilor omului din Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, deținut trei ani ilegal în detenție pentru criticile aduse regimului din stânga Nistrului, a fost eliberat. Informația a fost confirmată de către avocatul asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. „Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Detalii suplimentare, inclusiv privind anumite proceduri […] Articolul Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal trei ani în stânga Nistrului, eliberat din închisoare apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:20
Organizaţia nonguvernamentală (ONG) Greenpeace a fotografiat în weekend ”cel puţin zece containere” cu uraniu de retratat (URT) la bordul cargoului Mihail Dudin, un export ilegal, care nu a mai fost observat de ”peste trei ani”, ”imoral” denunţă ONG-ul, o dependenţă de care Parisul ar vrea să scape, relatează AFP. În imaginile surprinse de Greenpeace sâmbătă apar […] Articolul Franţa reexportă uraniu reciclat în Rusia, denunţă Greenpeace apare prima dată în SafeNews.
21:10
Un tânăr de 22 de ani din Republica Moldova a murit într-un grav accident rutier în Italia. Potrivit presei locale, tragedia a avut loc în seara de 16 noiembrie, în zona Pieve al Toppo, lângă Arezzo. Accidentul a avut loc la ora 16:42, pe o șosea aglomerată. Băiatul, originar din Republica Moldova și stabilit în Arezzo, […] Articolul Un tânăr din R. Moldova și-a pierdut viața în Italia într-un accident cumplit apare prima dată în SafeNews.
20:50
Ucraina schimbă strategia de atac pe teritoriul rusesc. Kievul a stabilit noi ținte pentru rachetele sale # SafeNews
Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva infrastructurii militare şi a sectorului energetic al inamicului pentru a obliga Moscova să înceapă negocierile, relatează luni EFE, preluată de […] Articolul Ucraina schimbă strategia de atac pe teritoriul rusesc. Kievul a stabilit noi ținte pentru rachetele sale apare prima dată în SafeNews.
17:30
ULTIMA ORĂ | Germania oferă Moldovei un nou grant de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltare și integrare europeană # SafeNews
Germania acordă Republicii Moldova un nou sprijin financiar de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru dezvoltare și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, în cadrul întrevederii cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Finanțarea urmează să fie formalizată prin acorduri care vor fi […] Articolul ULTIMA ORĂ | Germania oferă Moldovei un nou grant de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltare și integrare europeană apare prima dată în SafeNews.
17:10
FOTO | Boxerii Poliției de Frontieră, prezenți la un turneu internațional din Skopje: două medalii de aur și una de argint # SafeNews
Două medalii de aur și una de argint au fost obținute de reprezentanții Poliției de Frontieră la Turneul Internațional de Box „Golden Gong”, desfășurat în perioada 13–16 noiembrie 2025 în Skopje, Macedonia de Nord. Competiția a reunit sportivi din mai multe țări, oferind un cadru de evaluare a nivelului de pregătire al boxerilor participanți. La […] Articolul FOTO | Boxerii Poliției de Frontieră, prezenți la un turneu internațional din Skopje: două medalii de aur și una de argint apare prima dată în SafeNews.
17:00
Iarna se apropie: În nordul Republicii Moldova ar putea cădea primii fulgi de zăpadă din acest sezon # SafeNews
Iarna dă primele semne în Republica Moldova, unde această săptămână ar putea aduce primele ninsori ale sezonului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în noaptea de miercuri, 19 noiembrie, în nordul țării sunt așteptate temperaturi de până la –2°C și episoade de lapoviță slabă. Primele fulguieli ar putea fi observate în raioanele Briceni, Edineț, Dondușeni, […] Articolul Iarna se apropie: În nordul Republicii Moldova ar putea cădea primii fulgi de zăpadă din acest sezon apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova”, unde a fost comunicat că Double Case ar fi sigilat 60% din totalul tokenurilor — echivalentul a 600.000 de unități — pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Informația menționa că procedura a […] Articolul Double Case confirmă blocarea unor tokenuri DCT: 600.000 de unități, până în 2035 apare prima dată în SafeNews.
16:50
Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, acuzat că a lovit mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul accidentului, a fost privat de dreptul de a aduce martori în apărare în fața instanței. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 17 noiembrie, de judecătoarea Lilia Lupașco. Decizia vine după ce Ciochină nu a adus la […] Articolul Nicanor Ciochină, decăzut din dreptul de a prezenta martori ai apărării în instanță apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO | Rețea de falsificare a actelor oficiale, destructurată: Percheziții, rețineri și probe importante ridicate # SafeNews
Confecționarea și utilizarea actelor oficiale falsificate – de la acte de identitate și permise, până la diplome de studii și ștampile notariale – au fost activitățile unei rețele infracționale destructurate de angajații Poliției de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Hîncești. Gruparea opera atât cu documente din Republica Moldova, cât și din alte state europene, prejudiciind instituții […] Articolul VIDEO | Rețea de falsificare a actelor oficiale, destructurată: Percheziții, rețineri și probe importante ridicate apare prima dată în SafeNews.
15:40
ANRE, despre informaţiile din presă referitor la posibile majorări ale tarifelor la energie: „Nu reflectă realitatea” # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge informațiile apărute recent în presă privind posibile creșteri ale tarifelor reglementate la energie în luna noiembrie 2025 sau până la finalul anului, precizând că acestea „nu reflectă realitatea”. Potrivit instituției, unele interpretări din spațiul public au fost formulate eronat, după ce autori au extras informații „în mod contextual” […] Articolul ANRE, despre informaţiile din presă referitor la posibile majorări ale tarifelor la energie: „Nu reflectă realitatea” apare prima dată în SafeNews.
