ATENȚIE ȘOFERI! Carburanții se scumpesc din nou. ANRE majorează prețurile pentru 19 noiembrie

17:10

Două medalii de aur și una de argint au fost obținute de reprezentanții Poliției de Frontieră la Turneul Internațional de Box „Golden Gong”, desfășurat în perioada 13–16 noiembrie 2025 în Skopje, Macedonia de Nord. Competiția a reunit sportivi din mai multe țări, oferind un cadru de evaluare a nivelului de pregătire al boxerilor participanți. La […] Articolul FOTO | Boxerii Poliției de Frontieră, prezenți la un turneu internațional din Skopje: două medalii de aur și una de argint apare prima dată în SafeNews.