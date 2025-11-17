A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic. Familia: „Un pilon de demnitate, curaj și iubire”

00:30

Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre cele mai puternice figuri ale luptei pentru identitatea românească în Republica Moldova, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Plecarea sa marchează dispariția uneia dintre cele mai emblematice personalități ale mișcării naționale din spațiul românesc. Un simbol al …